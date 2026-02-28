Most már Debrecen a szíve csücske – minden külföldi irigy lehet a szerb játékos magyar nyelvtudására

Korábbi csapata, az NB I-ben nyeretlenül utolsó Dunaújváros jelenleg súlyos anyagi problémákkal küzd. Mi a véleménye a klubnál kialakult a helyzetről?

Követem a fejleményeket, a médiában látom a híreket. Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe került az egyesület. Nagyon szerettem ott lenni, négy évet töltöttem el az akadémián és a felnőtteknél. Emlékszem, amikor a Dunaújváros a legjobb csapatok közé tartozott a bajnokságban, és hazai pályán a Győrnek és a Fradinak is okoztunk kellemetlenségeket. Tele volt a csarnok, az egész város csak a kézilabdáról beszélt. Rossz ez a mostani szituáció, remélem, egyszer visszajutnak oda, ahol a helyük van.

Vannak olyan szerb sportolók Magyarországon, akikkel rendszeresen beszél?

A ferencvárosi Dragana Cvijiccsel szoktam tartani a kapcsolatot, illetve Andrea Lekiccsel, amíg itt játszott. Őszintén megvallva másokkal nem, de nyilván ismerjük egymást. A Veszprém nemrégiben szerződtette Sztefan Dodicsot, akivel jóban vagyunk, egy helyen edzettünk, talán őt ismerem a legjobban. Szegeden is vannak szerb játékosok (Lazar Kukics, Jovica Nikolics), de a mindennapokban nem tartom velük a kapcsolatot.

Jovovics nagy szurkolója a patinás Crvena zvezdának / Fotó: Facebook / DVSC Kézilabda

A múlt hétvégén gyerekkori kedvenc futballcsapata 3–0-ra megnyerte a Partizan elleni belgrádi derbit. Hogyan lett Crvena zvezda-szurkoló?

Szerbiában már kiskorodban tudod, hogy Zvezda- vagy Partizan-drukker leszel, attól függően, hogy melyik csapatnak szurkolnak a szüleid és a nagyszüleid. Nálunk ötven-ötven százalékos a megoszlás.