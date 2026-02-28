Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen Jovana Jovovics DVSC SHAEFFLER női kézilabda kézilabda

Most már Debrecen a szíve csücske – minden külföldi irigy lehet a szerb játékos magyar nyelvtudására

2026. február 28. 11:48

Csaknem kilenc éve él hazánkban, és mára tökéletesen megtanulta a nyelvünket. A magyar állampolgársággal is rendelkező kézilabdázó, Jovana Jovovics a Bajnokok Ligájáról, Debrecenről, valamint a Crvena zvezda és a Partizan Beograd közötti rivalizálásról is beszélt a Mandinernek.

2026. február 28. 11:48
null
Murányi Domonkos

A címvédő Győri ETO és a Ferencváros mellett a DVSC is továbbjutott a csoportjából a női kézilabda Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába, s a negyeddöntőbe kerülésért a dán Odense lesz az ellenfele.

A debreceniek szerb átlövője, a 2017 óta hazánkban élő, korábban a Dunaújvárost és a Budaörsöt is erősítő Jovana Jovovics a BL csoportköréről, a magyar nyelv tökéletes elsajátításáról, valamint a Crvena zvezda és a Partizan Beograd közötti rivalizálásról is beszélt a Mandinernek.

Jovana Jovovics, DVSC, kézilabda, Debrecen
Jovana Jovovics 2017-ben érkezett Magyarországra, és 2022 óta erősíti a DVSC-t / Fotó: Facebook / DVSC Kézilabda

Hogyan értékeli az eddigi Bajnokok Ligája-idényt? Elégedett a csoportban elért ötödik hellyel vagy van hiányérzete?
Elégedettek vagyunk azzal, hogy továbbjutottunk a csoportból, ez volt a célkitűzésünk. Előre akartunk lépni az előző évadhoz képest (amikor a DVSC már az Európa-liga harmadik selejtezőkörében kiesett – a szerk.), ami a Bajnokok Ligája-szerepléssel már önmagában sikerült. Van bennem egy kis hiányérzet, mert két-három ponttal lehetett volna többet gyűjteni a megszerzett tizenkettőnél, de utólag visszatekintve nem panaszkodhatunk, mert a célunkat, a továbbjutást elértük. A csoportkör csúcspontja a Győr idegenbeli legyőzése (31–30) volt. Az a két pont nagyon sokat segített abban, hogy a Bistrita elleni idegenbeli (31–32) és a Buducsnoszt elleni hazai (32–30) meccsen már ne kelljen küzdeni a továbbjutásért, így az utolsó két fordulóban már nyomás nélkül játszhattunk.

Mit vár a következő körben az Odense elleni párharctól?
Jöhetett volna a CSM Bucuresti és a Fradi is, mindhárom együttes final four-szintű. Nem tudom megmondani, melyik ellenfél lett volna számunkra a legjobb vagy a legrosszabb, de két jó mérkőzést biztosan tudunk majd játszani az Odensével, amely évek óta a négy legjobb csapat közé tartozik a BL-ben. Nehéz meccsekre számítok, minden szempontból fel kell készülnünk, ki kell hoznunk a maximumot ebből a két találkozóból, és akkor akár a továbbjutás is benne lehet a pakliban.

Utána pedig a negyeddöntőben jöhetne az újabb bravúr az ETO ellen…
Ez jelenleg távoli, még az Odense elleni mérkőzések előtt is várnak ránk komoly feladatok a bajnokságban és a Magyar Kupában is. 

Ha továbbjutnánk a dánok ellen, az óriási tett lenne, hiszen két évvel ezelőtt a csoportkörben egyedül ellenük nem sikerült pontot szereznünk. Van tehát törleszteni valónk…

A Győri ETO–DVSC SCHAEFFLER mérkőzés összefoglalója

Korábbi csapata, az NB I-ben nyeretlenül utolsó Dunaújváros jelenleg súlyos anyagi problémákkal küzd. Mi a véleménye a klubnál kialakult a helyzetről?
Követem a fejleményeket, a médiában látom a híreket. Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe került az egyesület. Nagyon szerettem ott lenni, négy évet töltöttem el az akadémián és a felnőtteknél. Emlékszem, amikor a Dunaújváros a legjobb csapatok közé tartozott a bajnokságban, és hazai pályán a Győrnek és a Fradinak is okoztunk kellemetlenségeket. Tele volt a csarnok, az egész város csak a kézilabdáról beszélt. Rossz ez a mostani szituáció, remélem, egyszer visszajutnak oda, ahol a helyük van.

Vannak olyan szerb sportolók Magyarországon, akikkel rendszeresen beszél?
A ferencvárosi Dragana Cvijiccsel szoktam tartani a kapcsolatot, illetve Andrea Lekiccsel, amíg itt játszott. Őszintén megvallva másokkal nem, de nyilván ismerjük egymást. A Veszprém nemrégiben szerződtette Sztefan Dodicsot, akivel jóban vagyunk, egy helyen edzettünk, talán őt ismerem a legjobban. Szegeden is vannak szerb játékosok (Lazar Kukics, Jovica Nikolics), de a mindennapokban nem tartom velük a kapcsolatot.

Jovovics nagy szurkolója a patinás Crvena zvezdának / Fotó: Facebook / DVSC Kézilabda

A múlt hétvégén gyerekkori kedvenc futballcsapata 3–0-ra megnyerte a Partizan elleni belgrádi derbit. Hogyan lett Crvena zvezda-szurkoló?
Szerbiában már kiskorodban tudod, hogy Zvezda- vagy Partizan-drukker leszel, attól függően, hogy melyik csapatnak szurkolnak a szüleid és a nagyszüleid. Nálunk ötven-ötven százalékos a megoszlás. 

  • Apukám és a nagypapám is nagy Zvezda-szimpatizáns, már kiskoromban jártam a kosárlabda- és focimeccsekre. 
  • Az unokatestvéreim a Partizan szurkolói. 
  • Anyukám és a húgom nem annyira követik figyelemmel a sportot, de miattam inkább a Zvezdának drukkolnak. 

Akik komolyan veszik ezt a rivalizálást, azok között szoktak viták lenni arról, hogy ki a jobb.

Amíg otthon élt, hogyan nézték a családtagjaival a két csapat egymás elleni meccseit?
Külön-külön. Aki a Zvezdának szurkol, az egyik házban, aki a Partizannak, a másikban. Így volt a legbiztonságosabb.

Ezt is ajánljuk a témában

Így tanult meg magyarul Jovana Jovovics

Akik látták és hallották már nyilatkozni, azok tisztában lehetnek vele, hogy tökéletesen beszél magyarul. Minek köszönhető, hogy perfektül megtanulta a nyelvünket?
A dunaújvárosi kollégiumban nem sokan beszéltek angolul, és úgy gondoltam, hogy ha jól akarom érezni magam, barátkozni szeretnék, valamint az edzéseken megérteni, hogy miről beszél az edző és az öltözőben mi zajlik, akkor jó lenne megtanulni a nyelvet. Nem tudom azt mondani, hogy könnyű volt, de azt sem, hogy nehéz, mert külön órákra nem jártam. Nagyon akartam, volt hozzá kedvem, úgyhogy egy éven belül megtanultam a mindennapi beszédet, de úgy érzem, még mindig van hová fejlődni.

Kilenc év távlatából hogy tetszik a magyarországi élet?
Nagyon szeretem Debrecent, jól érzem magam az országban. Gondolkodtam már rajta, hogy nem lenne rossz a pályafutásom végéig itt játszani, mert szeretek itt lenni, persze, úgy sokkal könnyebb az élet, hogy beszélem a nyelvet. A gasztronómiában nincs nagy különbség Szerbia és Magyarország között, szeretem a magyar konyhát. Amikor a gyümölcslevessel először találkoztam, fura volt, mert nálunk az nincs, de most már családi szinten szeretjük. Megszoktam az itteni létet, és amíg jól érzem magam a bőrömben, addig nincs is okom váltani.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / DVSC Kézilabda

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

