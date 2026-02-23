Óriási balhé a volt Fradi-edző csapatának meccsén: lángokba borult a lelátó (VIDEÓ)

Nem múlt el balhé nélkül Szerbia legnagyobb futballrangadója, a vasárnap rendezett Crvena zvezda–Partizan Beograd mérkőzés: a hazaiak második gólja után a Partizan ultrái, a Grobari (Sírások) néven elhíresült vandálok felgyújtották a Rajko Mitics Stadion lelátóját.

A meccset félbe kellett szakítani, és csak azután tudták folytatni a játékot, hogy a tűzoltók megfékezték a lángokat – derül ki az Index beszámolójából, amely hozzáteszi, nem most fordult elő először, hogy felgyújtották a nézőteret a belgrádi derbin, 2017-ben és 2020-ban is történt már hasonló.