Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dejan Sztankovics Partizan Beograd Szerbia Belgrád Crvena zvezda

Óriási balhé a volt Fradi-edző csapatának meccsén: lángokba borult a lelátó (VIDEÓ)

2026. február 23. 09:16

Lángokba borult a lelátó a vasárnapi belgrádi derbin. A kényszerszünet után a Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda ünnepelhetett.

2026. február 23. 09:16
null

Nem múlt el balhé nélkül Szerbia legnagyobb futballrangadója, a vasárnap rendezett Crvena zvezda–Partizan Beograd mérkőzés: a hazaiak második gólja után a Partizan ultrái, a Grobari (Sírások) néven elhíresült vandálok felgyújtották a Rajko Mitics Stadion lelátóját.

A meccset félbe kellett szakítani, és csak azután tudták folytatni a játékot, hogy a tűzoltók megfékezték a lángokat – derül ki az Index beszámolójából, amely hozzáteszi, nem most fordult elő először, hogy felgyújtották a nézőteret a belgrádi derbin, 2017-ben és 2020-ban is történt már hasonló.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

 

 

A vasárnapi meccset a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda végül 3–0-ra nyerte meg, így egyről négy pontra növelte az előnyét a táblázat élén a Partizanhoz képest. A harmadik helyen Szűcs Kornél új csapata, a Vojvodina áll.

Nyitókép: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP

Crvena zvezda–Partizan Beograd 3–0 – a mérkőzés összefoglalója

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. február 23. 09:29
Dióhéjban a probléma. Egy portugál csapatban játszó argentin lemajmozott egy spanyol csapatban játszó néger barazilt, ezért egy német csapat néger belga edzője lerasszistázta Magyarországot és Szerbiát.
Válasz erre
4
0
billysparks
2026. február 23. 09:26
Enél nagyobb probléma, hogy a szerbek rasszisták a néger focistákkal szemben.
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2026. február 23. 09:24
Mennyire kell okosnak lenni, hogy valaki fegyújtsa maga alatt a stadiont?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!