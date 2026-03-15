Ellepték a külföldi autósok a szomszédunkat, el is fogyott a dízel a kutakon

Míg Németországban Katherina Reiche gazdasági miniszter most jelentette be, hogy a jövőben a benzinkutak naponta csak egyszer emelhetik áraikat (Ausztria ennél is tovább ment, heti három áremelést engedélyezve), addig a szlovén kormány jóval radikálisabb megoldást választott:

a jövedéki adók célzott csökkentésével mesterségesen alacsonyan tartják az árakat.

Az eredmény? Március 10. óta egy liter benzin Szlovéniában 1,47 euró (579 forint), a gázolaj pedig 1,53 euró (603 forint) körül mozog. Ez akár 50 centes, azaz 25 százalékos árelőnyt jelent a német árakhoz képest.

A szomszédos országok autósai pedig azonnal lecsaptak a lehetőségre.

Pénteken tömegesen indultak meg az osztrák autók a Karawanken-alagúton át Szlovénia felé, és hosszú sorok alakultak ki a benzinkutak előtt. A helyzet különösen drámai volt a határátkelők környékén, majd egyes kutakon a nap végére teljesen elfogyott a dízel.