szlovénia üzemanyag üzemanyag-ellátás üzemanyagár

Ellepték a külföldi autósok a szomszédunkat, el is fogyott a dízel a kutakon

2026. március 15. 08:39

Elszabadult a benzinturizmus, ezért Szlovénia stratégiai készleteit kénytelen feltörni az olcsó üzemanyag miatt.

2026. március 15. 08:39
null

A közel-keleti válság és a Hormuzi-szoros blokádja óta Európa-szerte az egekbe szöktek az üzemanyagárak. Németországban a Super E10 literenkénti ára nemrégiben meghaladta a 2 eurót (788 forint), a gázolaj pedig 2,13 euró (839 forint) körül mozog – írja a német TZ.de portál, amire a Világgazdaság is hivatkozott. Nem csoda hát, hogy 

a szomszédos országok autósai tömegesen indulnak útnak olcsóbb tankolási lehetőséget keresve,

 még ha ez néha drámai következményekkel is jár a célországok számára.

Szlovénia, a benzinturisták Eldorádója

Míg Németországban Katherina Reiche gazdasági miniszter most jelentette be, hogy a jövőben a benzinkutak naponta csak egyszer emelhetik áraikat (Ausztria ennél is tovább ment, heti három áremelést engedélyezve), addig a szlovén kormány jóval radikálisabb megoldást választott: 

a jövedéki adók célzott csökkentésével mesterségesen alacsonyan tartják az árakat.

Az eredmény? Március 10. óta egy liter benzin Szlovéniában 1,47 euró (579 forint), a gázolaj pedig 1,53 euró (603 forint) körül mozog. Ez akár 50 centes, azaz 25 százalékos árelőnyt jelent a német árakhoz képest. 

A szomszédos országok autósai pedig azonnal lecsaptak a lehetőségre.

Pénteken tömegesen indultak meg az osztrák autók a Karawanken-alagúton át Szlovénia felé, és hosszú sorok alakultak ki a benzinkutak előtt. A helyzet különösen drámai volt a határátkelők környékén, majd egyes kutakon a nap végére teljesen elfogyott a dízel.

A problémát tovább súlyosbították a nagy üzemanyag-tartályokkal és mezőgazdasági gépekkel érkező sofőrök, akik jelentős mennyiséget próbáltak felhalmozni. Ezek feltöltése jóval tovább tart, ami forgalmi dugókhoz vezetett, amelyek időnként a bekötőutakat is elérték.

A Trieszt melletti Rabuiese határátkelőnél lévő Mol Slovenija benzinkút üzemeltetője szerint bár ott egyelőre kitartanak a készletek, az autósok már attól tartanak, hogy a benzinkutak kihasználják a helyzetet.

A kialakult helyzet miatt Bojan Kumer szlovén energiaügyi miniszter csütörtökön bejelentette: 

kénytelenek voltak stratégiai olajtartalékaik egy részét felszabadítani. 

Az intézkedés célja az üzemanyag-ellátás stabilizálása azoknál a határ menti töltőállomásoknál, ahol az utóbbi napokban logisztikai fennakadások alakultak ki.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az ország ellátása összességében biztosított: Szlovénia mintegy 700 millió liter kőolajterméket tárol, ami a tavalyi fogyasztás alapján 103 napra elegendő.

Nyitókép: HRVOJE POLAN / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. március 15. 10:13
A szlovénok kaptak egy gyönyörű országot ajándékba, de észt azt nem adtak mellé.
Válasz erre
2
0
kbexxx
2026. március 15. 09:59
A szlovénoknak sem.lesz választása! Csak minket másolni ahogy fogy a készlete. Zelenszkinek is elobb vagy utóbb le kell nyelni-e hogy meg kell nyitnia a Barátság vezetéket. Mert a szankciók feloldását követően már csak Ő a kerék kötöje a Trump Szándékának , ha ez így lesz Legkésőbb a választás után..érdemes lesz megnézni kik jelentkeznek elsőként a nyersanyagra függetlenül attól hogy az Brent vagy ,Urali összetételű. És màs technológiát igényel!
Válasz erre
2
0
pollip
2026. március 15. 09:08
Már csak kb 101 napra elegendőek a készletek.
Válasz erre
1
0
Nuttika
2026. március 15. 08:49
Pedig ezt hozzánk jósolták a libernyákok.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!