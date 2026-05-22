Új fejezet kezdődhet Szlovéniában: negyedszer is visszatért Orbán Viktor szövetségese

A politikus a képviselők előtt már le is tette hivatali esküjét, és ezzel megkezdte Szlovénia 16. kormányának vezetését. Az alkotmánynak megfelelően Janez Jansa esküt tett arra, hogy tiszteletben tartja az alkotmányos rendet, lelkiismerete szerint jár el, és minden erejével Szlovénia jólétéért dolgozik. Az eskütétel után a képviselőknek azt mondta: ma „fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé”.

Az SDS, a Demokraták és az Új Szlovénia (NSi) köré szerveződő párthármas együtt 43 mandátummal rendelkezik a 90 tagú parlamentben. Korábban az 5 képviselővel rendelkező Resni.ca mozgalom is közölte, hogy támogatja Jansa miniszterelnök-jelöltségét, de nem lép be a kormányba. Az említett pártok összesen 48 képviselői szavazattal rendelkeznek, így Jansa feltehetően megkapta a két nemzetiségi képviselő és még egy ellenzéki képviselő támogatását is.

Jansa a kormányprogramját ismertető beszédében egyebek mellett a demokratizálódási folyamat lezárását, valamint egy olyan ország megteremtését ígérte, amely a lehetőségek, a jólét és az igazságosság országa. A koalíció fő prioritásai között említette Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokráciacsökkentést.