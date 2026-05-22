Baloldali politológus: „Magyar Péter azzal erősíti a demokráciát, hogy jogilag kizárja Orbán visszatérésének lehetőségét”

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
Ágh Attila szerint „indokolt és törvényes” a Tisza fellépése.
A Népszava megkérdezte Ágh Attilát a Tisza Párt által tervezett, Orbán Viktorra szabott alkotmánymódosításról, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, és ráadásul visszamenőlegesen is alkalmaznák a szabályozást.
A baloldali politológus elismeri, hogy az intézkedés közvetve Orbán Viktor ellen szól, de szerinte nincs itt semmi látnivaló.
Magyar Péterr azzal is próbálja erősíteni az új magyar demokrácia helyzetét, hogy jogilag kizárja Orbán visszatérésének lehetőségét”
– állapította meg.
A politológusnak semmi kétsége afelől, hogy indokolt és törvényes a fellépés. Fleck Zoltán jogszociológust – aki korábban az Alaptörvény eltörlését szorgalmazta, a választások előtt forradalmat emlegetett, valamint a köztársasági elnök megfenyegetését helyezte kilátásba – idézte, aki arra a következtetésre jutott, hogy „alkotmányos bűnözés” folyt a Fidesz kormányzása idején. Ágh szerint nem szabad megengedni, hogy ez még egyszer megtörténhessen.
A baloldali politológus szerint létre kell hozni egy olyan állapotot, amelynek eredménye – több év munkája után – egy „népszavazással megerősített, demokratikus társadalmi részvételen nyugvó, az európai normáknak megfelelő új alkotmány lesz”.
A cikkben megkérdezett Majtényi László alkotmányjogász ezzel ellentétes álláspontot képvisel. Szerinte ugyanis a miniszterelnöki tisztség betöltésének két ciklusban történő korlátozása viszont felvet alkotmányos problémákat: az egyik ilyen a visszamenő hatályú jogalkotás, a másik a személyre szabott jogalkotás kérdése. Az alkotmányjogász hozzátette: parlamentáris rendszerekben, amilyen a magyar is, nem szokás ilyen szabályt bevezetni.
Nyitókép: YouTube