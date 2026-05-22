demokrácia Ágh Attila alaptörvény Fleck Zoltán Magyar Péter

Baloldali politológus: „Magyar Péter azzal erősíti a demokráciát, hogy jogilag kizárja Orbán visszatérésének lehetőségét”

2026. május 22. 21:38

Ágh Attila szerint „indokolt és törvényes” a Tisza fellépése.

A Népszava megkérdezte Ágh Attilát a Tisza Párt által tervezett, Orbán Viktorra szabott alkotmánymódosításról, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, és ráadásul visszamenőlegesen is alkalmaznák a szabályozást.

A baloldali politológus elismeri, hogy az intézkedés közvetve Orbán Viktor ellen szól, de szerinte nincs itt semmi látnivaló.

 Magyar Péterr azzal is próbálja erősíteni az új magyar demokrácia helyzetét, hogy jogilag kizárja Orbán visszatérésének lehetőségét”

 – állapította meg. 

A politológusnak semmi kétsége afelől, hogy indokolt és törvényes a fellépés. Fleck Zoltán jogszociológust  – aki korábban az Alaptörvény eltörlését szorgalmazta, a választások előtt forradalmat emlegetett, valamint a köztársasági elnök megfenyegetését helyezte kilátásba – idézte, aki arra a következtetésre jutott, hogy „alkotmányos bűnözés” folyt a Fidesz kormányzása idején. Ágh szerint nem szabad megengedni, hogy ez még egyszer megtörténhessen.

A baloldali politológus szerint létre kell hozni egy olyan állapotot, amelynek eredménye – több év munkája után – egy „népszavazással megerősített, demokratikus társadalmi részvételen nyugvó, az európai normáknak megfelelő új alkotmány lesz”. 

A cikkben megkérdezett Majtényi László alkotmányjogász ezzel ellentétes álláspontot képvisel. Szerinte ugyanis a miniszterelnöki tisztség betöltésének két ciklusban történő korlátozása viszont felvet alkotmányos problémákat: az egyik ilyen a visszamenő hatályú jogalkotás, a másik a személyre szabott jogalkotás kérdése. Az alkotmányjogász hozzátette: parlamentáris rendszerekben, amilyen a magyar is, nem szokás ilyen szabályt bevezetni. 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boomaire
2026. május 22. 22:38
Ágh Attiláról jutott az eszembe egy régi történet, amikor egy fiatalember dülöngélve nekimegy egy idősebb embernek és még ő van kiakadva, és beszól neki: Miért nem állsz félre vén hülye, Mire az öreg, Tudod öcsém az ilyen fiatal hülyékből lesznek a vén hülyék, ha megérik... Attila fiatalon sem volt a legélesebb kés a fiókban, de megérte az idős kort... :(
Amerigo
2026. május 22. 22:30
Retkes vén komcsi. Még az a szerencse, hogy nem lövethet. Szavai,nyilatkozatai felérnek egy sztálini sortűzzel.
tekla-ssy
2026. május 22. 22:16
Politologus????? 1. Senki nem mondta, hogy a demokracia az jo. 2. Demo + krates / nem max. 8 ev - Demo + krates. Hogy csak 8 evre szol, azt a gorog filozofusok nem mondtak.
fatman
2026. május 22. 22:14
Schiffer jól mondta, az ilyen kivénhedt mocskos kriptokommunisták utolsó kívánsága az volt, h még megéljék, h Orbán megbukott... oszt most meg fosnak, h visszajön...
