Scherer Péter Magyarországtól távol, egyik kedvenc helyén hunyt el

Meghalt Scherer Péter
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
A színész feleségével utazott.
A Blikk közlése szerint a kedden elhunyt Scherer Péter Spanyolországban, egyik kedvenc helyén hunyt el.
A színész feleségével, Viktóriával utazott el, hogy feltöltődjön a május második felére és június elejére leszervezett előadásai előtt. A lapnak egy kollégája elmondta, hogy Scherer nagyon szeretett utazni és kiszakadni a mindennapokból. Az sem volt meglepő számára, hogy a művész külföldre utazott.
„Talán azért is vállalt el olyan dolgokat, amelyeket korábban nem, mert tudta, hogy az élete véges, és sajnos nem lesz olyan hosszú, mint szerette volna. Így igyekezett még sok mindent megélni, és olyan időt tölteni a szeretteivel, amelyre ők mindig emlékezni fognak” – mondta.
Nyitókép forrása: Facebook