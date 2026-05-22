Megjelentek a kormányhatározatok: Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és visszavonja a büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken.

Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.