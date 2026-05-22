Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány nemzetközi büntetőbíróság icc magyar közlöny

Megjelentek a kormányhatározatok: Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

2026. május 22. 20:28

A szervezet részrehajló működését illetően számos kritikát fogalmaztak meg jogtudósok és gyakorló állami vezetők.

2026. május 22. 20:28
null

A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és visszavonja a büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken. 

Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A kormány elrendeli az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásáról szóló 2025. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat előkészítését és a törvényjavaslat benyújtását Országgyűléshez - tették hozzá.

A másik határozatban szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, tegye meg a büntetőbíróság statútumának és a büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondásának visszavonásához szükséges jognyilatkozatokat, egyúttal visszavonja a megállapodás felmondására való felhatalmazásról szóló 1090/2025. (IV. 3.) kormányhatározatot.

A  Nemzetközi Büntetőbíróság részrehajló működését illetően számos kritikát fogalmaztak meg jogtudósok és gyakorló állami vezetők. Az Orbán-kormány tavaly jelentette be, hogy kilép a szervezetből. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból

A bírói testületnek egyébként olyan országok sem tagjai, mint Törökország, India, Kína, Oroszország, Izrael és az Egyesült Államok.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Miért fagyasztotta be a Trump-adminisztráció a Nemzetközi Büntetőbíróság tisztségviselőinek vagyonát?

Az ICC szerint a Trump-adminisztráció Netanyahu-ügyhöz kötődő szankciói a pártatlan igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztetik, a kritikusok ugyanakkor másként látják.

(MTI)

Nyitókép: Wikipedia

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 22. 22:29
egyben felkéritek Netanjahut egy magyarországi látogatásra... ez történt... mer soros-ügynökök vagytok... és mellesleg agyhalottak... poloska peti is megmondta... ÁRAD A PISA
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. május 22. 22:13
drágaelvtársakmagyarzamecsnikbárándykolódistb
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. május 22. 22:00
Vata Aripeit 2026. május 22. 14:31 • Szerkesztve "...az alföld szeged, meg a többi parasztgazda, akik a tiszára szavaztak megkapják a migriket." Ha ez történt, akkor ezek a gazdák tyúkeszűek. Hiszen Pol Pöt már beengedi a rengeteg ócska 'élelmiszert' Ukrajnából. Ez rendkívül hátrányos a magyar gazdáknak, akik jó kaját termelnek. Ugyanis az a hohol 💩 nem csak egészségtelen, hanem olcsó is. Azzal nem tudnak versenyezni, és nagyon könnyen tönkre is mehetnek. Esetleg lehetett valami valós és jó okuk a PöTiszarra szavazni, amiről én nem tudok?
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. május 22. 21:43
Már sokan és sokszor elmondtuk, hogy az új miniszterelnök nem igazán tudja, hogy mit is csinál. Hebehurgya, kapkodó, nem lát meg összefüggéseket, nincs világos programja. Olyan ügyekkel, dolgokkal foglalkozik, amik egy normális új kormánynak egyáltalán nem lennének prioritások. A VALÓDI kormányzás, ami az ország VALÓDI, égető problémáira koncentrálna, még a láthatáron sincs? Pl. miért olyan égetően fontos és SÜRGŐS, hogy Orbán Viktort eltiltsák egy újabb miniszterelnökségtől?!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!