Megjelentek a kormányhatározatok: Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból

A szervezet részrehajló működését illetően számos kritikát fogalmaztak meg jogtudósok és gyakorló állami vezetők.
A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és visszavonja a büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken.
Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.
A kormány elrendeli az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásáról szóló 2025. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat előkészítését és a törvényjavaslat benyújtását Országgyűléshez - tették hozzá.
A másik határozatban szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, tegye meg a büntetőbíróság statútumának és a büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondásának visszavonásához szükséges jognyilatkozatokat, egyúttal visszavonja a megállapodás felmondására való felhatalmazásról szóló 1090/2025. (IV. 3.) kormányhatározatot.
A Nemzetközi Büntetőbíróság részrehajló működését illetően számos kritikát fogalmaztak meg jogtudósok és gyakorló állami vezetők. Az Orbán-kormány tavaly jelentette be, hogy kilép a szervezetből.
A bírói testületnek egyébként olyan országok sem tagjai, mint Törökország, India, Kína, Oroszország, Izrael és az Egyesült Államok.
Az ICC szerint a Trump-adminisztráció Netanyahu-ügyhöz kötődő szankciói a pártatlan igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztetik, a kritikusok ugyanakkor másként látják.
(MTI)
Nyitókép: Wikipedia