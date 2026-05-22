Arne Slot egyértelmű választ adott arra, lehet-e Szoboszlai a következő idényben a Liverpool kapitánya

Innentől már a szurkolókon múlik Szoboszlai sorsa – nagy döntést kell hozniuk
Már lehet szavazni rá.
Arne Slot szerint Szoboszlai Dominik mindenki számára példakép Liverpoolban. A holland tréner megtartotta a Liverpool–Brentford előtti sajtótájékoztatóját.
Liverpool–Brentford mérkőzéssel ér véget az idény Szoboszlai Dominikék számára, ráadásul a tét még igen nagy a Premier League utolsó fordulójában, ugyanis a Vörösöknek be kell biztosítaniuk a következő idényre a Bajnokok Ligája-indulást – bár minden bizonnyal ez már egy szűkös vereséggel is összejöhet.
A vasárnapi találkozó előtt Arne Slot vezetőedző pénteken tartotta meg szokásos sajtótájékoztatóját, ahol külön megkérdezték a magyar játékosairól, Szoboszlai és Kerkez Milos mellett a fiatal kapusról, Pécsi Árminról is.
„Ármin még nem játszott az első csapatban, de látjuk, hogy nagyon sokat fejlődött” – kezdte a holland tréner. – „Gondoltunk is rá, hogy az első kerettel legyen, mert Xavi Valero kiváló kapusedző, tudná fejleszteni. Jó formában van a következő szezon előtt. Milos sok meccset játszott, sokat is fejlődött. Egy új játékosnak soha nem könnyű egy olyan csapatban, amelyik magasabb színvonalat képvisel, mint korábbi klubja. Elégedett vagyok a fejlődésével, de a következő szezonban meg kell tennie a következő lépést.
A legjobb példa viszont arra, hogyan lehet rengeteget fejlődni egy-két Premier League-évad alatt, az Szoboszlai Dominik. Mindannyiunk számára példakép, Milos számára különösen. Dominik első idénye jó volt, a második nagyon jó, a mostani pedig a csapat teljesítménye ellenére is kiváló.”
Ezek után arról is megkérdezték, hogy akkor vajon Szoboszlai jövőbeli potenciális kapitány lehet Liverpoolban?
„Nem, Virgil dan Dijk velünk lesz a következő évadban is, úgyhogy ne tekintsünk túl messzire. De ő a magyar válogatott csapatkapitánya, ami azért önmagában is mutatja, hogy van benne erő. Viszont Virgil itt lesz velünk a következő évadra, egy edző jövője viszont egyáltalán nem ennyire biztos, úgyhogy a jövő idénynél messzebb én nem tekintenék.”
A Liverpool vasárnap délután 5 órától lép pályára a Brentford ellen.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP