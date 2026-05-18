Döbbenetes számok: Szoboszlait a Premier League legjobbjához hasonlították – a rekorddöntés a téma

Szoboszlai közösségi médiás posztja kiverte a biztosítékot Angliában
Már mégsem szeretnék csapatkapitánynak.
A Liverpool magyar válogatott csapatkapitánya nagyszerű idényt fut a Premier League-ben. Napjaink legismertebb sportújságírója Szoboszlai Dominikot is méltatta az egyik legújabb posztjában.
Napjaink legismertebb sportújságírója, az olasz Fabrizio Romano a Facebook-oldalán megnevezte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) két legtöbb helyzetét kialakító játékosát. Ebben a Liverpoolból Szoboszlai Dominik a második, míg az első a Manchester United klasszisa, Bruno Fernandes.
A magyar válogatott csapatkapitánya az utolsó fordulót megelőzően a forrás szerint 71 gólhelyzetet alakított ki. Ezzel a második helyet foglalja, mert az első 130-cal (más források szerint 132-vel) az a Bruno Fernandes, akit minden bizonnyal megválasztanak a Premier League mostani idényének legjobb játékosának.
Szoboszlainak egyébként a PL mostani kiírásában hét gólpasszt jegyez, míg Fernandes 20-at, amivel beérte Thierry Henryt és Kevin De Bruynét, ami az egy PL-idényen belüli asszisztokat illeti. A portugál klasszis az utolsó fordulóban egy újabb gólpasszal megdöntheti a rekordot.
„Ki gondolja úgy, hogy Brunónak meglesz a 21. gólpassza is a PL-idényben?”
„Bruno egy másik bolygóról jött, Szoboszlai a Földről.”
„Szoboszlai Dominiknak jobb idénye van, mint Declan Rice-nak, de ezt az Arsenal-drukkerek nem fogják elismerni.”
„Tisztelet Szoboszlainak, mert megérdemli! Sok poszton játszott, és így tudta hozni ezt a számot.”
A Premier League utolsó fordulójában a már biztos BL-résztvevő és bronzérmes Manchester United a Brighton & Hove Albion otthonába látogat. A vendégek számára ennek a meccsnek a presztízsen kívül egyetlen tétje lesz, hogy Fernandesnek sikerüljön rekordot döntenie a gólpasszok terén. A Liverpool az ötödik helyről várja az utolsó meccsét, amelyen a Brentfordot fogadja. Szoboszlaiék BL-indulása még nem biztos, de ez szerdán biztossá válhat, ha a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth kikap a Manchester Citytől. A Vörösök egyébként még a negyedik helyre is odaérhetnek, ha nyernek, az Aston Villa pedig kikap a Citytől.
Nyitókép: Adrian Dennis/AFP