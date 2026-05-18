Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester United Liverpool Fabrizio Romano Bruno Fernandes Premier League Szoboszlai Dominik

Döbbenetes számok: Szoboszlait a Premier League legjobbjához hasonlították – a rekorddöntés a téma

2026. május 18. 21:22

A Liverpool magyar válogatott csapatkapitánya nagyszerű idényt fut a Premier League-ben. Napjaink legismertebb sportújságírója Szoboszlai Dominikot is méltatta az egyik legújabb posztjában.

2026. május 18. 21:22
null

Napjaink legismertebb sportújságírója, az olasz Fabrizio Romano a Facebook-oldalán megnevezte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) két legtöbb helyzetét kialakító játékosát. Ebben a Liverpoolból Szoboszlai Dominik a második, míg az első a Manchester United klasszisa, Bruno Fernandes.

Szoboszlait megelőzve áll az első helyen Bruno Fernandes
Szoboszlait megelőzve áll az első helyen Bruno Fernandes (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

A magyar válogatott csapatkapitánya az utolsó fordulót megelőzően a forrás szerint 71 gólhelyzetet alakított ki. Ezzel a második helyet foglalja, mert az első 130-cal (más források szerint 132-vel) az a Bruno Fernandes, akit minden bizonnyal megválasztanak a Premier League mostani idényének legjobb játékosának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron


Szoboszlainak egyébként a PL mostani kiírásában hét gólpasszt jegyez, míg Fernandes 20-at, amivel beérte Thierry Henryt és Kevin De Bruynét, ami az egy PL-idényen belüli asszisztokat illeti. A portugál klasszis az utolsó fordulóban egy újabb gólpasszal megdöntheti a rekordot.

Szoboszlaiékról a szurkolók

„Ki gondolja úgy, hogy Brunónak meglesz a 21. gólpassza is a PL-idényben?”

„Bruno egy másik bolygóról jött, Szoboszlai a Földről.”

„Szoboszlai Dominiknak jobb idénye van, mint Declan Rice-nak, de ezt az Arsenal-drukkerek nem fogják elismerni.”

„Tisztelet Szoboszlainak, mert megérdemli! Sok poszton játszott, és így tudta hozni ezt a számot.”

A Premier League utolsó fordulójában a már biztos BL-résztvevő és bronzérmes Manchester United a Brighton & Hove Albion otthonába látogat. A vendégek számára ennek a meccsnek a presztízsen kívül egyetlen tétje lesz, hogy Fernandesnek sikerüljön rekordot döntenie a gólpasszok terén. A Liverpool az ötödik helyről várja az utolsó meccsét, amelyen a Brentfordot fogadja. Szoboszlaiék BL-indulása még nem biztos, de ez szerdán biztossá válhat, ha a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth kikap a Manchester Citytől. A Vörösök egyébként még a negyedik helyre is odaérhetnek, ha nyernek, az Aston Villa pedig kikap a Citytől.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Adrian Dennis/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. május 18. 21:27
Domi a király! Go Domi, go!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!