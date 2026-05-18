Döbbenetes számok: Szoboszlait a Premier League legjobbjához hasonlították – a rekorddöntés a téma

„Szoboszlai Dominiknak jobb idénye van, mint Declan Rice-nak, de ezt az Arsenal-drukkerek nem fogják elismerni.”

„Tisztelet Szoboszlainak, mert megérdemli! Sok poszton játszott, és így tudta hozni ezt a számot.”

A Premier League utolsó fordulójában a már biztos BL-résztvevő és bronzérmes Manchester United a Brighton & Hove Albion otthonába látogat. A vendégek számára ennek a meccsnek a presztízsen kívül egyetlen tétje lesz, hogy Fernandesnek sikerüljön rekordot döntenie a gólpasszok terén. A Liverpool az ötödik helyről várja az utolsó meccsét, amelyen a Brentfordot fogadja. Szoboszlaiék BL-indulása még nem biztos, de ez szerdán biztossá válhat, ha a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth kikap a Manchester Citytől. A Vörösök egyébként még a negyedik helyre is odaérhetnek, ha nyernek, az Aston Villa pedig kikap a Citytől.