Az egyik kulcsemberét elveszítette Magyarország, a másik helyzete még kérdéses

Érdekes kiállítás pecsételte meg a magyar válogatott sorsát, elbuktuk az egyik legfontosabb vb-meccset
Finoman szólva is bosszantó vereség...
Nagy Krisztián került be a sérült játékos helyére. A magyar válogatott legközelebb a britekkel játszik a jégkorong-világbajnokságon.
Sérülés miatt Bartalis István számára véget ért a svájci jégkorong-világbajnokság, helyére Nagy Krisztián került a magyar válogatott keretébe – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Az első két mérkőzését elveszítő magyar válogatott tájékoztatása szerint a hétfői kórházi vizsgálat kimutatta, vasárnap az Ausztria elleni találkozó első harmadában egy ütközés nyomán olyan sérülést szenvedett a Fehérvár csatára, hogy nem tudja folytatni a tornát.
Majoross Gergely szövetségi kapitány úgy döntött, az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját nevezi be a vb-re.
„Várom az utasítást, hogy hol fogok játszani és milyen szerepkörben számítanak rám” – mondta Nagy a hétfő délutáni edzést követően a magyar szövetség közösségi oldalán. Hozzátette: ugyanúgy készül, mintha mi sem történt volna az elmúlt napokban.
Hangsúlyozta, hogy fizikálisan és ügyességben is van lehetőség felvenni a versenyt a következő ellenféllel, a britekkel.
Itt kell megmutatnunk, hogy jobbak vagyunk náluk. Biztos, hogy kemény, fizikális mérkőzés lesz, ők mindig ilyen stílusban szoktak játszani.
Ha mi ezekből a helyzetekből kihúzzuk magunkat, akkor az nem fog segíteni bennünket. Bele kell állni ezekbe és keményebben kell dolgozni, mint az ellenfél” – jegyezte meg Nagy Krisztián.
Bartalis szerdán a Kanada elleni felkészülési találkozón izomhúzódást szenvedett. Emiatt szombaton nem lépett pályára a vb zürichi csoportjában a finnek elleni 4–1-es vereséget hozó nyitányon. A csatár a 4–2-re diadalmaskodó Ausztria ellen 4:04 percet játszott, és az utolsó két harmadot kihagyta.
Galló Vilmos elárulta, várandós felesége négy nap múlva van kiírva szülésre.
Nagyon várjuk a babát. A brit meccsre még szeretnék maradni, úgy érzem, tudok segíteni”
– idézte őt a Magyar Nemzet.
A magyarok kedden 20.20 órakor a szintén pont nélküli britekkel szemben a bennmaradás szempontjából döntő jelentőségű összecsapást vívnak.
