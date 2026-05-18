Az egyik kulcsemberét elveszítette Magyarország, a másik helyzete még kérdéses

Sérülés miatt Bartalis István számára véget ért a svájci jégkorong-világbajnokság, helyére Nagy Krisztián került a magyar válogatott keretébe – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Az első két mérkőzését elveszítő magyar válogatott tájékoztatása szerint a hétfői kórházi vizsgálat kimutatta, vasárnap az Ausztria elleni találkozó első harmadában egy ütközés nyomán olyan sérülést szenvedett a Fehérvár csatára, hogy nem tudja folytatni a tornát.