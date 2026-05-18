magyar válogatott Galló Vilmos elitvilágbajnokság nagy krisztián világbajnokság magyar férfi jégkorong-válogatott Bartalis István sérülés jégkorong

Az egyik kulcsemberét elveszítette Magyarország, a másik helyzete még kérdéses

2026. május 18. 19:47

Nagy Krisztián került be a sérült játékos helyére. A magyar válogatott legközelebb a britekkel játszik a jégkorong-világbajnokságon.

Sérülés miatt Bartalis István számára véget ért a svájci jégkorong-világbajnokság, helyére Nagy Krisztián került a magyar válogatott keretébe – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyar válogatott nagyon fotnos mérkőzés vár
A magyar válogatott nagyon fotnos mérkőzés vár (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Claudio Thoma)

Az első két mérkőzését elveszítő magyar válogatott tájékoztatása szerint a hétfői kórházi vizsgálat kimutatta, vasárnap az Ausztria elleni találkozó első harmadában egy ütközés nyomán olyan sérülést szenvedett a Fehérvár csatára, hogy nem tudja folytatni a tornát.

Majoross Gergely szövetségi kapitány úgy döntött, az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját nevezi be a vb-re.

„Várom az utasítást, hogy hol fogok játszani és milyen szerepkörben számítanak rám” – mondta Nagy a hétfő délutáni edzést követően a magyar szövetség közösségi oldalán. Hozzátette: ugyanúgy készül, mintha mi sem történt volna az elmúlt napokban.

Hangsúlyozta, hogy fizikálisan és ügyességben is van lehetőség felvenni a versenyt a következő ellenféllel, a britekkel.

Itt kell megmutatnunk, hogy jobbak vagyunk náluk. Biztos, hogy kemény, fizikális mérkőzés lesz, ők mindig ilyen stílusban szoktak játszani.

Ha mi ezekből a helyzetekből kihúzzuk magunkat, akkor az nem fog segíteni bennünket. Bele kell állni ezekbe és keményebben kell dolgozni, mint az ellenfél” – jegyezte meg Nagy Krisztián.

Bartalis szerdán a Kanada elleni felkészülési találkozón izomhúzódást szenvedett. Emiatt szombaton nem lépett pályára a vb zürichi csoportjában a finnek elleni 4–1-es vereséget hozó nyitányon. A csatár a 4–2-re diadalmaskodó Ausztria ellen 4:04 percet játszott, és az utolsó két harmadot kihagyta.

Egy másik hiányzója is lehet a magyaroknak

Galló Vilmos elárulta, várandós felesége négy nap múlva van kiírva szülésre.

Nagyon várjuk a babát. A brit meccsre még szeretnék maradni, úgy érzem, tudok segíteni”

– idézte őt a Magyar Nemzet.

A magyarok kedden 20.20 órakor a szintén pont nélküli britekkel szemben a bennmaradás szempontjából döntő jelentőségű összecsapást vívnak.

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA, archív

 

