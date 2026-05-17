Ft
Ft
15°C
9°C
Ft
Ft
15°C
9°C
05. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Fazekas Gergő Szerbia Chema Rodríguez kézilabda

„Kicsit most világvége-hangulatot érzek” – férfi kézilabdázóink nem is gondolnak a szabadkártyára

2026. május 17. 20:33

Egyértelműen az lett volna a cél, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat. Chema Rodríguez és Fazekas Gergő is csalódottan értékelt a magyar válogatott fájó, szerbek elleni végeredménye után.

2026. május 17. 20:33
null

Mint arról mi is beszámoltunk, drámai végjáték után, a 31–30-as győzelem egyetlen góllal lemaradt a világbajnoki szereplésről a magyar férfi kézilabda-válogatott a Szerbiai elleni selejtező visszavágóján. Pontosabban, elvi esély még van a vb-részvételre, de sokatmondó, hogy erre igazából a főszereplők sem nagyon gondolnak.

LIGETVÁRI Patrik; SZITA Zoltán magyar válogatott-Szerbia
A szerbek végül összesítésben egy góllal jobbnak bizonyultak a magyar válogatottnál (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatottnak most fel kell kelnie a padlóról

A lefújást követően a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez az M4 Sportnak elmondta például, csapata ezúttal lényegesen jobban játszott, mint a szerbiai első meccsen, s habár voltak hibák, összességében büszke a játékosaira, és elégedett a hozzáállással, azzal, hogy mindent megtettek a pályán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ez most egy nehéz pillanat mindannyiunknak, de fel kell kelnünk és folytatni a munkát. A kézilabda néha ilyen, hogy egy gólon múlik minden, de akkor is fel kell állnod a földről"

– mondta, és elsősorban egy kis szerencsét hiányolt azokban a szituációkban, amikor nem tudtunk ellépni négy góllal az ellenféltől. 

 Jöttek a büntetők, a kihagyott helyzetek, labdavesztések, még a kipattanókat is ők szerezték meg. Néha kell szerencse is, de nekünk ez ma nem volt meg."

Ami a szabadkártyás kijutás még halványan fennmaradó lehetőségét illeti, erről a kapitány és a játékosok is egymással egyetértésben úgy nyilatkoztak, egyáltalán nem erre apelláltak, szerették volna saját maguk lerendezni a sorsukat. 

Lesz még két szabadkártya, meglátjuk, hogy ebből egyet megkapunk-e. Akár meg is kaphatjuk, mert az utóbbi időben jó meccseket és tornákat játszottunk, de nem erre kell gondolni, hanem át kell gondolnunk, mi történt, és felül kell kerekednünk ezen a mostanin."

FAZEKAS Gergõ
Fazekas Gergő nagyon szerette volna boldoggá tenni az ötezer magyar szurkolót (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az utolsó támadásnál a labdát eladó Fazekas Gergő is nehezen találta a szavakat. A Wisla Plock kiválósága nem próbálta szépíteni és kifogásokat keresni: 

Hazudnék, ha azt mondanám, nem megérdemelten jutottak tovább a szerbek, mert fantasztikusan játszottak mindkét meccsen, odakint a plusz nyolcért is támadtak. Kicsit most világvége-hangulatot érzek, mert ez az ötezer magyar szurkoló olyan hangulatot teremtett, hogy nagyon megérdemelték volna, hogy ünnepelhessenek..."

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ed02222
2026. május 17. 21:03
Ahová megy ez a pojáca, ott csak baj keletkezik...
Válasz erre
1
0
analysator
2026. május 17. 20:51
Most látható volt, miért nem érdemes magyar játékosokkal a BL-ben erőlködni. Akik ott játszanak, azoknak a csapatai is max. a nyolcaddöntőig jutnak. Ennyire vannak kalibrálva ezek a srácok. Ma azok, akik a jobbak voltak, értelmezhető teljesítményt adtak le (Sipos, Ilics) nem is Magyarországon születtek.
Válasz erre
0
0
hanesz
2026. május 17. 20:48
Poloska rossz ómen, ne engedjétek oda legközelebb...
Válasz erre
0
0
valterfeher
2026. május 17. 20:43
Én is direkt veszítettem volna, ha kinn van az egyes számú pszichiátriai páciens :D gondolom utána még arcoskodott egy sort a kétméteres játékosoknak a 170 centijével
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!