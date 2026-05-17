„Kicsit most világvége-hangulatot érzek” – férfi kézilabdázóink nem is gondolnak a szabadkártyára

Szörnyű dráma: lövésig sem jutottak a magyarok a legvégén, Szerbia egyetlen góllal jutott ki a világbajnokságra
A hetespárbajért támadhattunk az utolsó pillanatokban.
Egyértelműen az lett volna a cél, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat. Chema Rodríguez és Fazekas Gergő is csalódottan értékelt a magyar válogatott fájó, szerbek elleni végeredménye után.
Mint arról mi is beszámoltunk, drámai végjáték után, a 31–30-as győzelem egyetlen góllal lemaradt a világbajnoki szereplésről a magyar férfi kézilabda-válogatott a Szerbiai elleni selejtező visszavágóján. Pontosabban, elvi esély még van a vb-részvételre, de sokatmondó, hogy erre igazából a főszereplők sem nagyon gondolnak.
Ezt is ajánljuk a témában
A hetespárbajért támadhattunk az utolsó pillanatokban.
A lefújást követően a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez az M4 Sportnak elmondta például, csapata ezúttal lényegesen jobban játszott, mint a szerbiai első meccsen, s habár voltak hibák, összességében büszke a játékosaira, és elégedett a hozzáállással, azzal, hogy mindent megtettek a pályán.
Ez most egy nehéz pillanat mindannyiunknak, de fel kell kelnünk és folytatni a munkát. A kézilabda néha ilyen, hogy egy gólon múlik minden, de akkor is fel kell állnod a földről"
– mondta, és elsősorban egy kis szerencsét hiányolt azokban a szituációkban, amikor nem tudtunk ellépni négy góllal az ellenféltől.
Jöttek a büntetők, a kihagyott helyzetek, labdavesztések, még a kipattanókat is ők szerezték meg. Néha kell szerencse is, de nekünk ez ma nem volt meg."
Ami a szabadkártyás kijutás még halványan fennmaradó lehetőségét illeti, erről a kapitány és a játékosok is egymással egyetértésben úgy nyilatkoztak, egyáltalán nem erre apelláltak, szerették volna saját maguk lerendezni a sorsukat.
Lesz még két szabadkártya, meglátjuk, hogy ebből egyet megkapunk-e. Akár meg is kaphatjuk, mert az utóbbi időben jó meccseket és tornákat játszottunk, de nem erre kell gondolni, hanem át kell gondolnunk, mi történt, és felül kell kerekednünk ezen a mostanin."
Az utolsó támadásnál a labdát eladó Fazekas Gergő is nehezen találta a szavakat. A Wisla Plock kiválósága nem próbálta szépíteni és kifogásokat keresni:
Hazudnék, ha azt mondanám, nem megérdemelten jutottak tovább a szerbek, mert fantasztikusan játszottak mindkét meccsen, odakint a plusz nyolcért is támadtak. Kicsit most világvége-hangulatot érzek, mert ez az ötezer magyar szurkoló olyan hangulatot teremtett, hogy nagyon megérdemelték volna, hogy ünnepelhessenek..."
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás