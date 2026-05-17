Ítéletet mondanak Magyarországról: indul az adósságminősítési szezon

A Fitch Ratings már a parlamenti választások után, a Tisza Párt győzelmét követően kiadott egy előzetes értékelést. Ebben rámutatott, hogy az új kormánynak komoly makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal kell szembenéznie: a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány és a folyamatosan emelkedő államadósság miatt.

A hitelminősítő londoni elemzői szerint a most kezdődő felülvizsgálatok fókuszában az új kormány költségvetési konszolidációs tervének hitelessége és megvalósíthatósága áll, valamint annak várható hatása az államadósság pályájára és a gazdasági növekedésre.

A Fitch emlékeztetett: a választások előtti költségvetési lazítás, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs iránya miatt módosították tavaly decemberben a magyar BBB besorolás kilátását stabilról negatívra. A negatív kilátás a leminősítés kockázatát jelzi. Az elemzés szerint a magyar gazdaság 2023 óta lényegében stagnál: az éves átlagos GDP-növekedés mindössze 0,1 százalék volt, szemben a 2015–2019 közötti időszak 4,2 százalékos átlagával.