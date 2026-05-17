fitch ratings moody ’ s ratings S&P Global Ratings hitelminősítés

Ítéletet mondanak Magyarországról: indul az adósságminősítési szezon

2026. május 17. 19:10

A jobboldali kormány bukása után derűlátók a hitelminősítők.

A jövő héten indul a magyar szuverén adósságminősítések idei sorozata. A három vezető nemzetközi hitelminősítő – a Moody’s, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings – a megszokott gyakorlat szerint 2026-ban is összesen hatszor, egyenként kétszer veszi napirendre Magyarország besorolását – írja a Világgazdaság. 

 A felülvizsgálatok időpontjai:

  • Moody’s Ratings: első felülvizsgálat május 22-én, második november 20-án.
  • S&P Global Ratings: első május 29-én, második november 27-én.
  • Fitch Ratings: első június 5-én, második december 4-én.

A Fitch Ratings már a parlamenti választások után, a Tisza Párt győzelmét követően kiadott egy előzetes értékelést. Ebben rámutatott, hogy az új kormánynak komoly makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal kell szembenéznie: a magyar gazdaság lassú növekedése, a magas államháztartási hiány és a folyamatosan emelkedő államadósság miatt.

A hitelminősítő londoni elemzői szerint a most kezdődő felülvizsgálatok fókuszában az új kormány költségvetési konszolidációs tervének hitelessége és megvalósíthatósága áll, valamint annak várható hatása az államadósság pályájára és a gazdasági növekedésre. 

A Fitch emlékeztetett: a választások előtti költségvetési lazítás, a növekvő adósságteher és az előző kormány bizonytalan konszolidációs iránya miatt módosították tavaly decemberben a magyar BBB besorolás kilátását stabilról negatívra. A negatív kilátás a leminősítés kockázatát jelzi. Az elemzés szerint a magyar gazdaság 2023 óta lényegében stagnál: az éves átlagos GDP-növekedés mindössze 0,1 százalék volt, szemben a 2015–2019 közötti időszak 4,2 százalékos átlagával. 

Ugyanakkor a Fitch pozitívumként említette Magyar Péter miniszterelnök egyértelműen EU-párti hozzáállását.

Ez kulcsfontosságú lehet a befagyasztott uniós források felszabadításához.

Az S&P Global Ratings szintén derűlátó hangvételű elemzést tett közzé, főként azért, mert Magyar Péter egyértelműen elkötelezte magát Magyarország euróövezeti csatlakozása mellett. Az S&P felidézte, hogy az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok 75 százaléka támogatja az euró bevezetését – ez a legmagasabb arány az euróövezeten kívüli uniós tagállamok között.

A hitelminősítő szerint a balti államok és Horvátország példája azt mutatja, hogy az euró bevezetése általában két fokozatnyi javulást hoz a szuverén besorolásban. 

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozás útja hosszú lehet – történelmi tapasztalatok szerint akár tíz évnél is több –, és Magyarország jelenleg egyetlen maastrichti konvergenciakritériumnak sem felel meg.

Aktuális besorolások:

  • S&P Global Ratings: hosszú futamú magyar adósság BBB mínusz, negatív kilátással. A befektetési kategória alsó határa; egy leminősítés esetén Magyarország spekulatív („bóvli”) kategóriába csúszna. 
  • Moody’s Ratings: Baa2, negatív kilátással – tehát egy fokozattal jobb, mint az S&P.

Nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP

