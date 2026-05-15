Közgazdászok kérik Kapitányt, törölje el a védett árat, ám az általunk megkérdezett szakértő szerint ez nem érdekünk

Nyílt levélben kéri több közgazdász a gazdasági és energetikai minisztert, hogy törtölje el az üzemanyagokra vonatkozó védett árat. Sebestyén Géza a Mandinernek nyilatkozva ezzel kapcsolatban rámutatott: „a lakosság és a nemzetgazdaság nyer a korlátozott üzemanyagárakkal, míg a költségvetés és az érintett iparág finanszírozza az olcsó árszintet”.
Mint ismert, közgazdászok nyílt levélben kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy szüntesse meg az üzemanyagok védett árát, mert az növeli a környzetszennyezést, továbbá azt az illúziót kelti, hogy a kormány meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál, ezzel azonban súlyosabb gazdasági problémát idéz elő.
„A nyílt levél érveivel részben értek csak egyet. Bár a tiszta levegő és a gazdaság ökológiai lábnyomának csökkentése valóban fontos feladat,
a korlátok nélküli csökkentés nem érdekünk,
hiszen ez csak nagyon exrtém megoldásokkal lenne megvalósítható, hiszen minden egyes embernek van valamilyen környezeti hatása” – fogalmazott megkeresésünkre Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője
A közgazdász rámutatott, „A levél kitér a szabályozott árak piactorzító hatására, ami valóban egy piaci tökéletlenség, ám ennek egy gazdasági válsághelyzet idején, mint a mostani is, megvan az indokoltsága. Egy komoly válságban (és ne felejtsük, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője szerint a mostani lehet a világ legdurvább energiaválsága) az államnak aktívnak kell lennie, mert ez az egyetlen szereplő, mely bármilyen gazdasági terhet el tud viselni, illetve meg tud finanszíroztatni.”
Sebestyén szerint
az állam mindig olcsóbban vesz fel hitelt, mint a magánszemélyek,
így ha a mostani energiaválság gazdasági hatását az állam viseli a védett árakon keresztül, akkor ezt olcsóbban, kisebb kamatköltséggel tudja megtenni, mintha a terhet a családoknak kellene viselni, és hitelből megfinanszírozni,
arról nem is beszélve, hogy pont a leginkább rászoruló családok azok, akik nem hitelképesek, így esetükben a magasabb költségek azonnali és jelentős életminőség-romlást okoznának.”
A közgazdász úgy véli, bár a levélben van arra javaslat, hogy a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit az állam támogatással kompenzálja, ez sajnos nem olyan egyszerű, mint ahogyan ezt az anyag bemutatja.
„A levél úgy érvel, hogy a személygépkocsik használói jelenleg Magyarországom átlagosan mindössze egyharmadát fizetik meg azoknak a költségeknek, amelyeket a társadalomnak okoznak. Ha ebből indulunk ki, akkor 2000 forint körüli üzemanyagár lenne a levél szerint kívánatos hazánkban. Ez viszont lényegében szinte minden szállítással valamilyen módon kapcsolatban lévő magyar céget extrém versenyképtelenné tenne, nem csak azon országok vállalataihoz képest, ahol most 10 forintba kerül egy liter benzin, hanem Kínához és az USA-hoz képest is, ahol 400 forint az üzemanyag ára, azaz ötöde a levél által kívánatosnak tartott szintnek” – fejtette ki.
„Ám
ha nem lesznek itthon működőképes cégek a magas üzemanyagár miatt, akkor az államnak sem lesz adóbevétele,
így nem tudja megvédeni a kiszolgáltatott társadalmi rétegeket sem (akik egyébként egy ilyen forgatókönyv esetén lényegében a teljes magyar társadalmat jelentenék)” – tette hozzá.
Arról, hogy meddig lehetne fenntartani a jelenlegi árakat, Sebestyén Géza úgy gondolja, ez főleg politikai akarat kérdése.
Tény, hogy ilyen jellegű piaci beavatkozás hosszú távon nem tartható fenn.
2022-ben véleményem szerint az állam ideális stratégiát választott, akkor szüntette meg a benzinárstopot, amikor az olajár visszatért a bevezetéskori szint környékére. Egy ilyen megoldás most is jó lenne, ám félek, hogy a 100 dollár alatti hordónkénti olajártól hosszabb távra el kell most búcsúznunk” – fogalmazott.
Hogy milyen hatással lehet ez a gazdaságra rövid és hosszú távon, azzal kapcsolatban a közgazdász kifejtette:
a mostani védett árak védik a gazdaságot, egyben növelik a magyar cégek versenyképességét is.
Ennek költségeit az állam, illetve az olajipari cégek fizetik, a megállapodás feltételei szerint.
„Azaz
a lakosság és a nemzetgazdaság nyer a korlátozott üzemanyagárakkal, míg a költségvetés és az érintett iparág finanszírozza az olcsó árszintet”
– húzta alá.
„A választások előtt az euró árfolyama még 375,4 forinton zárt, ám hétfőn már 367,5 forinton, azaz picivel több mint 2 százalékkal erősebben nyitott. Az elmúlt napokban az EURHUF értéke 353 környékén is járt, ami 6 százalékos erősödést jelent a választások előtti szinthez képest.
Ezek az árfolyamok tükrözik a befektetők pozitív várakozását az eddig visszatartott uniós pénzek megszerzésével kapcsolatban”
– mondta az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője arra a kérdésre, mit várnak a piacok a Tisza-kormánytól.
Mint kifejtette: a választások előtt a 10 éves magyar államkötvény hozama 6,62 százalék volt, ám hétfőn már 6,235 százalékon nyitott. Azóta tovább csökkent a magyar állam finanszírozási költsége, és ma már 5,57 százalékon áll a mutató.
„Azaz több, mint egy százalékponttal alacsonyabb költségen tudja magát finanszírozni az állam. A hozamgörbe többi pontja is nagyjából hasonló mértékben csökkent, azaz nem csak a 10 éves papírok, hanem a rövidebek és a hosszabbak is olcsóbbak lettek.
A kedvező folyamatokat katalizálta az, hogy az új kormány tagjai belengették azt, hogy 2030-ra hazánk készen fog állni az euró bevezetésének megkezdésére.
A közös pénz feltétele is az alacsonyabb állampapír-hozam, ám a váltás is csökkenti a magyar állam finanszírozási költségeit, azaz elmondhatjuk, hogy az euróval kapcsolatos bejelentés is segített lenyomni a hozamgörbét” – magyarázta Sebestyén Géza.
A közgazdász rámutatott: az 5 éves magyar CDS-felár, azaz az állampapírok biztosítási díja 109 volt a választások előtt, ám azóta szintén gyors csökkenést mutatott. A választások másnapján 100,8-on nyitott, és mostanra 76 környékén stabilizálódott.
Sebestyén szerint ez is azt mutatja, hogy a befektetőknek nagyon pozitív várakozásaik vannak a Tisza-kormánnyal szemben, a magyar államháztartási helyzet javulását, a hiány és az államadósság csökkenését, az uniós források megszerzését, illetve az euró bevezetése tekintetében komoly előrelépést várnak tőlük.
Megjegyezte:
Fontos azonban tudni, hogy a pénzügyi piacok hajlamosak a túlreagálásra. Ha itt is ez történt, akkor a későbbiekben korrekció várható mindhárom területen.
Ám ha a Tisza-kormány felülmúlja a piaci szereplők várakozásait, akkor további forinterősödést, illetve hozam- és CDS-felár csökkenést várok.”
