Közgazdászok kérik Kapitányt, törölje el a védett árat, ám az általunk megkérdezett szakértő szerint ez nem érdekünk

Mint kifejtette: a választások előtt a 10 éves magyar államkötvény hozama 6,62 százalék volt, ám hétfőn már 6,235 százalékon nyitott. Azóta tovább csökkent a magyar állam finanszírozási költsége, és ma már 5,57 százalékon áll a mutató.

„Azaz több, mint egy százalékponttal alacsonyabb költségen tudja magát finanszírozni az állam. A hozamgörbe többi pontja is nagyjából hasonló mértékben csökkent, azaz nem csak a 10 éves papírok, hanem a rövidebek és a hosszabbak is olcsóbbak lettek.

A kedvező folyamatokat katalizálta az, hogy az új kormány tagjai belengették azt, hogy 2030-ra hazánk készen fog állni az euró bevezetésének megkezdésére.

A közös pénz feltétele is az alacsonyabb állampapír-hozam, ám a váltás is csökkenti a magyar állam finanszírozási költségeit, azaz elmondhatjuk, hogy az euróval kapcsolatos bejelentés is segített lenyomni a hozamgörbét” – magyarázta Sebestyén Géza.

A közgazdász rámutatott: az 5 éves magyar CDS-felár, azaz az állampapírok biztosítási díja 109 volt a választások előtt, ám azóta szintén gyors csökkenést mutatott. A választások másnapján 100,8-on nyitott, és mostanra 76 környékén stabilizálódott.

Sebestyén szerint ez is azt mutatja, hogy a befektetőknek nagyon pozitív várakozásaik vannak a Tisza-kormánnyal szemben, a magyar államháztartási helyzet javulását, a hiány és az államadósság csökkenését, az uniós források megszerzését, illetve az euró bevezetése tekintetében komoly előrelépést várnak tőlük.

Fontos azonban tudni, hogy a pénzügyi piacok hajlamosak a túlreagálásra. Ha itt is ez történt, akkor a későbbiekben korrekció várható mindhárom területen.

Ám ha a Tisza-kormány felülmúlja a piaci szereplők várakozásait, akkor további forinterősödést, illetve hozam- és CDS-felár csökkenést várok.”

