Annyit marakodtak a román pártok a koncon, hogy végül Brüsszelből kellett miniszterelnököt küldeni

A Politico beszámolója szerint Nicușor Dan román államfő csütörtökön Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással, miután a bukaresti parlament pártjai hetek alatt sem tudtak megállapodni egy működőképes koalíció létrehozásáról. Az elnök arra hivatkozott, hogy a politikai szereplők képtelenek voltak stabil többséget összehozni, ezért nem maradt más lehetősége, mint egy pártok felett álló technokrata megoldást választani.

Olyan mélyre süllyedt a román pártok vitája, hogy Brüsszelből kellett embert küldeni

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

Dan azzal indokolta döntését, hogy a parlamenti pártok képtelenek voltak megegyezni egymással, ezért szerinte csak egy tőlük független miniszterelnök lehet képes külön-külön egyeztetni a politikai szereplőkkel, és olyan irányba vezetni Romániát, amely megfelel a választók elvárásainak.