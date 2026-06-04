Annyit marakodtak a román pártok a koncon, hogy végül Brüsszelből kellett miniszterelnököt küldeni
2026. június 04. 22:03
A román pártok hetek óta képtelenek dűlőre jutni az új hatalmi felállásról, miközben az ország politikai és gazdasági bizonytalansággal néz szembe. Románia ezért most egy Brüsszelből érkező technokrata kormányfővel próbálhat kilábalni a válságból, ami újabb muníciót adhat az elitellenes erőknek.
2026. június 04. 22:03
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A Politico beszámolója szerint Nicușor Dan román államfő csütörtökön Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással, miután a bukaresti parlament pártjai hetek alatt sem tudtak megállapodni egy működőképes koalíció létrehozásáról. Az elnök arra hivatkozott, hogy a politikai szereplők képtelenek voltak stabil többséget összehozni, ezért nem maradt más lehetősége, mint egy pártok felett álló technokrata megoldást választani.
Dan azzal indokolta döntését, hogy a parlamenti pártok képtelenek voltak megegyezni egymással, ezért szerinte csak egy tőlük független miniszterelnök lehet képes külön-külön egyeztetni a politikai szereplőkkel, és olyan irányba vezetni Romániát, amely megfelel a választók elvárásainak.
Az államfő szerint ez az irány „nyugatbarát”, és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgálja.
A döntés ugyanakkor azt is jelenti, hogy a politikai patthelyzetet nem a választók által felhatalmazott pártok oldották meg, hanem egy, az európai politikából érkező szereplőre bízták.
Románia technokrata kísérletbe kezd
Az 1981-ben született Tomac korábban történészként, tanárként és újságíróként dolgozott, majd román parlamenti képviselő lett, 2019 óta pedig az Európai Parlament tagja. Emellett több bukaresti kormányban a külhoni románok ügyeivel foglalkozó tanácsadóként is tevékenykedett.
Az új miniszterelnök-jelölt tíz napot kapott arra, hogy kabinetet állítson össze, elkészítse kormányprogramját és megszerezze a parlament támogatását.
Tomac hangsúlyozta, hogy „technikai kormányt, nem politikait” kíván vezetni, és olyan szakemberekből álló csapatot mutat majd be, amely képes megfelelő irányba terelni az országot. Mint fogalmazott:
Teljes mértékben megértem azt a nehéz helyzetet, amelyen keresztülmegyünk. Románia olyan pillanatban van, amely mindenekelőtt felelősséget követel. Csak így adhatunk Romániának egyértelmű irányt.
A pártok kudarcából a populisták profitálhatnak
A Politico szerint a román politika egy hónappal ezelőtt került mély válságba, amikor megbukott a centrista kormánykoalíció. A fejlemények miatt felmerült a hitelminősítők leminősítésének veszélye és az uniós források elvesztésének kockázata is. A válságot tovább súlyosbította, hogy az államfő és a parlamenti pártok közötti tárgyalások nem vezettek eredményre.
A politikai elit belső harcai így végül oda vezettek, hogy az ország élére egy olyan szereplő kerülhet, aki jelenleg nem is a bukaresti parlamentben politizál.
A döntés ráadásul érzékeny pillanatban született. Romániában az elmúlt években jelentősen megerősödtek a nemzeti radikális és szélsőjobboldali populista erők. Nicușor Dan alig több mint egy éve csak egy kiélezett második fordulóban tudta legyőzni George Simion euroszkeptikus politikust, aki kulcsszerepet játszott a koalíció májusi bukásában.
Dan ugyanakkor kizárta az együttműködést Simion táborával, mondván, elnöki mandátuma arra kötelezi, hogy az országot nyugatbarát és Európa-párti pályán tartsa.
Nem mindenki fogadta azonban kitörő lelkesedéssel az új konstrukciót.
Románia a kormányozhatatlanság határán – lassan egy hónapja tart a bukaresti politikai bénultság, nem látszik a kiút, a magyargyűlölő szélsőségesek előretörése és eurómilliárdok elvesztése a tét.
Románia demokratikus felhatalmazás nélkül?
Siegfried Mureșan, az Európai Néppárt alelnöke és európai parlamenti képviselője nyíltan kétségeit fejezte ki a készülő kormány legitimitásával kapcsolatban.
A román elnök egy parlamenten kívüli párt vezetőjét bízta meg a következő kormány megalakításával
– írta az X-en. A politikus arra figyelmeztetett, hogy egy demokratikus rendszerben a kormányzás alapja a választók által biztosított felhatalmazás és legitimáció. Véleménye szerint az átláthatóság hiánya erősítheti a populista politikai erőket, ami a jelenlegi helyzetben különösen kockázatos lenne. A figyelmeztetés különösen azért lehet kellemetlen Bukarest számára, mert pontosan az elitellenes hangulat és a hagyományos pártokkal szembeni elégedetlenség az, amelyből az elmúlt években a populista erők a legtöbbet profitáltak. Miközben a román politikai osztály ismét saját vitáiba bonyolódott, az ország vezetését végül egy Brüsszelből érkező technokrata kezébe adhatják – ami könnyen újabb érveket szolgáltathat azoknak, akik szerint a döntések egyre inkább a választók feje felett születnek meg.