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Brüsszel Románia miniszterelnök

Annyit marakodtak a román pártok a koncon, hogy végül Brüsszelből kellett miniszterelnököt küldeni

2026. június 04. 22:03

A román pártok hetek óta képtelenek dűlőre jutni az új hatalmi felállásról, miközben az ország politikai és gazdasági bizonytalansággal néz szembe. Románia ezért most egy Brüsszelből érkező technokrata kormányfővel próbálhat kilábalni a válságból, ami újabb muníciót adhat az elitellenes erőknek.

2026. június 04. 22:03
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A Politico beszámolója szerint Nicușor Dan román államfő csütörtökön Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással, miután a bukaresti parlament pártjai hetek alatt sem tudtak megállapodni egy működőképes koalíció létrehozásáról. Az elnök arra hivatkozott, hogy a politikai szereplők képtelenek voltak stabil többséget összehozni, ezért nem maradt más lehetősége, mint egy pártok felett álló technokrata megoldást választani.

Olyan mélyre süllyedt a román pártok vitája, hogy Brüsszelből kellett embert küldeni
Olyan mélyre süllyedt a román pártok vitája, hogy Brüsszelből kellett embert küldeni
Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

Dan azzal indokolta döntését, hogy a parlamenti pártok képtelenek voltak megegyezni egymással, ezért szerinte csak egy tőlük független miniszterelnök lehet képes külön-külön egyeztetni a politikai szereplőkkel, és olyan irányba vezetni Romániát, amely megfelel a választók elvárásainak.

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Az államfő szerint ez az irány „nyugatbarát”, és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgálja. 

A döntés ugyanakkor azt is jelenti, hogy a politikai patthelyzetet nem a választók által felhatalmazott pártok oldották meg, hanem egy, az európai politikából érkező szereplőre bízták.

Románia technokrata kísérletbe kezd

Az 1981-ben született Tomac korábban történészként, tanárként és újságíróként dolgozott, majd román parlamenti képviselő lett, 2019 óta pedig az Európai Parlament tagja. Emellett több bukaresti kormányban a külhoni románok ügyeivel foglalkozó tanácsadóként is tevékenykedett.

Az új miniszterelnök-jelölt tíz napot kapott arra, hogy kabinetet állítson össze, elkészítse kormányprogramját és megszerezze a parlament támogatását.

Tomac hangsúlyozta, hogy „technikai kormányt, nem politikait” kíván vezetni, és olyan szakemberekből álló csapatot mutat majd be, amely képes megfelelő irányba terelni az országot. Mint fogalmazott:

 Teljes mértékben megértem azt a nehéz helyzetet, amelyen keresztülmegyünk. Románia olyan pillanatban van, amely mindenekelőtt felelősséget követel. Csak így adhatunk Romániának egyértelmű irányt.

A pártok kudarcából a populisták profitálhatnak

A Politico szerint a román politika egy hónappal ezelőtt került mély válságba, amikor megbukott a centrista kormánykoalíció. A fejlemények miatt felmerült a hitelminősítők leminősítésének veszélye és az uniós források elvesztésének kockázata is. A válságot tovább súlyosbította, hogy az államfő és a parlamenti pártok közötti tárgyalások nem vezettek eredményre. 

A politikai elit belső harcai így végül oda vezettek, hogy az ország élére egy olyan szereplő kerülhet, aki jelenleg nem is a bukaresti parlamentben politizál.

A döntés ráadásul érzékeny pillanatban született. Romániában az elmúlt években jelentősen megerősödtek a nemzeti radikális és szélsőjobboldali populista erők. Nicușor Dan alig több mint egy éve csak egy kiélezett második fordulóban tudta legyőzni George Simion euroszkeptikus politikust, aki kulcsszerepet játszott a koalíció májusi bukásában.

Dan ugyanakkor kizárta az együttműködést Simion táborával, mondván, elnöki mandátuma arra kötelezi, hogy az országot nyugatbarát és Európa-párti pályán tartsa.

Nem mindenki fogadta azonban kitörő lelkesedéssel az új konstrukciót.

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írta az X-en. A politikus arra figyelmeztetett, hogy egy demokratikus rendszerben a kormányzás alapja a választók által biztosított felhatalmazás és legitimáció. Véleménye szerint az átláthatóság hiánya erősítheti a populista politikai erőket, ami a jelenlegi helyzetben különösen kockázatos lenne. A figyelmeztetés különösen azért lehet kellemetlen Bukarest számára, mert pontosan az elitellenes hangulat és a hagyományos pártokkal szembeni elégedetlenség az, amelyből az elmúlt években a populista erők a legtöbbet profitáltak. Miközben a román politikai osztály ismét saját vitáiba bonyolódott, az ország vezetését végül egy Brüsszelből érkező technokrata kezébe adhatják – ami könnyen újabb érveket szolgáltathat azoknak, akik szerint a döntések egyre inkább a választók feje felett születnek meg.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 2 komment

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Hohokam
2026. június 04. 22:31
Hogy van románul a gauleiter?
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2026. június 04. 22:20
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