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török gábor fidesz miniszterelnök beszéd orbán viktor

Nem könnyű elemezni Orbán Viktor beszédét, viszont a sokak által várt bocsánatkérés megtörtént

2026. július 25. 13:38

A volt miniszterelnök – az elmondottak alapján – továbbra is abban hisz, hogy nem kell semmit változtatni, csak ki kell tartani.

2026. július 25. 13:38
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Török Gábor
Török Gábor
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„Nem könnyű (és talán nem is érdemes) elemezni Orbán Viktor beszédét, mert valójában semmi újat nem tartalmazott. A volt miniszterelnök – az elmondottak alapján – továbbra is abban hisz, hogy nem kell semmit változtatni (személyi és tartalmi kérdésekről, változtatásokról nem sok szó esett), az új kormány gazdasági kudarca majd felnyitja a választók szemét és mennek vissza a Fideszre szavazni. Csak ki kell tartani és »faiskolaként« segíteni az ellenállást, utána jöhet a régióban amúgy is gyakori visszatérés. 

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Viszont a sokak által várt bocsánatkérés megtörtént: »Be kell vallanunk, hogy az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett. Ha van valami, amiért elnézést kell kérnem önöktől, az ez.«”

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. július 25. 14:07
Gabika, ajánlom a korábbi tusványosi fotókat! A debil korcs haverod az első sorban tapsol...de olyan fejjel, mint egy belga pedofil...
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nyafika
2026. július 25. 14:06
Faszparaszt! Látom a szövegértésed nulla! Azért kért bocsánatot, mert a nyúlszájú patkányod a fideszhez tartozott. Tudod, a focistafeleség.
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ördöngös pepecselés
2026. július 25. 13:56
"Nem könnyű elemezni Orbán Viktor beszédét" bizony érettségi szintű tudás kell hozzá, a diploma kevés
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2
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c-critical
•••
2026. július 25. 13:40 Szerkesztve
Szégyen ez az ember. Csávónak 16 éve először lett igaza, azóta megint számontartják, mint "elemző", meg azóta már hirtelen lett is értelme az elemzésnek- ugye miután a hülyeségeivel sokadszor égett le, kijelentette hogy nem ő a hülye, hanem a gonosz Zorbán rendszer nem ugy müködik, hogy azt lehessen elemezni ezért ö kiszáll ebből a müfajból-lol. szóval most megint van értelme az elemzésnek, már ha a nagytudásu MP zsenialitását kell elemezni. ha Orbi beszél? áh, annak igazából nincs is értelme.
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