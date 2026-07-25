„Nem könnyű (és talán nem is érdemes) elemezni Orbán Viktor beszédét, mert valójában semmi újat nem tartalmazott. A volt miniszterelnök – az elmondottak alapján – továbbra is abban hisz, hogy nem kell semmit változtatni (személyi és tartalmi kérdésekről, változtatásokról nem sok szó esett), az új kormány gazdasági kudarca majd felnyitja a választók szemét és mennek vissza a Fideszre szavazni. Csak ki kell tartani és »faiskolaként« segíteni az ellenállást, utána jöhet a régióban amúgy is gyakori visszatérés.