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Nehéz évek következnek mindnyájunknak.
„Örök éhség
A test rendre megéhezik, de elégséges mennyiségű étel elfogyasztása után megelégedik, jóllakik. Létezik azonban olyan betegség, amelyben szenvedve az illető képtelen csillapítani az éhségérzetét, akármennyit eszik is.
A lélek működése a testéhez hasonló: újra és újra megéhezik a szeretetre, figyelemre, törődésre, de ha elégséges mennyiséget kap belőlük, jóllakik vele, elvan békességben a következő megéhezésig. Ám a lélek is szenvedhet az örök éhség betegségében. Vannak, akik a feléjük forduló figyelemmel képtelenek jóllakni. Sőt, minél több figyelmet vonzanak magukra, annál éhesebbek lesznek, annál többet próbálnak megszerezni maguknak, ha másképpen nem megy, akár erőszakkal is.
A magyar választók ilyen embert választottak miniszterelnöknek. Nehéz évek következnek mindnyájunknak.”