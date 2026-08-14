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magyar választók test miniszterelnök

A magyar választók ilyen embert választottak miniszterelnöknek

2026. augusztus 14. 12:33

Nehéz évek következnek mindnyájunknak.

2026. augusztus 14. 12:33
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Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
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„Örök éhség

A test rendre megéhezik, de elégséges mennyiségű étel elfogyasztása után megelégedik, jóllakik. Létezik azonban olyan betegség, amelyben szenvedve az illető képtelen csillapítani az éhségérzetét, akármennyit eszik is.

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A lélek működése a testéhez hasonló: újra és újra megéhezik a szeretetre, figyelemre, törődésre, de ha elégséges mennyiséget kap belőlük, jóllakik vele, elvan békességben a következő megéhezésig. Ám a lélek is szenvedhet az örök éhség betegségében. Vannak, akik a feléjük forduló figyelemmel képtelenek jóllakni. Sőt, minél több figyelmet vonzanak magukra, annál éhesebbek lesznek, annál többet próbálnak megszerezni maguknak, ha másképpen nem megy, akár erőszakkal is.

A magyar választók ilyen embert választottak miniszterelnöknek. Nehéz évek következnek mindnyájunknak.”

 

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Összesen 147 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
2026. augusztus 15. 09:59
neked kovetkeznek nehez evek, meg a fidesztaliboknak erre szavaztak a magyarok Baj ?
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0
1
nyafika
2026. augusztus 15. 09:14
Miféle évek mindnyájunknak, TE BÜDÖS VÉN FASZ! Neked biztosan, a magadfajta rinyáló nyuggerért nem kár! Köszönd meg a töketlen libsi fideszednek, hogy ezt a szaralakot a nyakunkba baszta! Meg az összes többit!
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0
4
mostar2222
•••
2026. augusztus 15. 09:10 Szerkesztve
Hohokam A bizonyos jelentősen javuló anyagi helyzet, mindjárt meghatódok. Ugyanis a fidesz ugyanúgy hitelekből és kötvény kibocsájtásokból finanszírozott, mint a többi, meg fognak is. Az EUROSTAT adatait meg senki sem auditálja. Kapcsolatrendszer? Pl Trump, Lavrov, milyen konkrét haszna volt az országnak a velük való kapcsolatból?
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0
4
Hohokam
2026. augusztus 15. 08:02
Fck fcbkHohokam 2026. augusztus 15. 06:09 • Szerkesztve .... A fidesz bukása azért is volt szükségszerű mert radikalizálódott a rendszer.Az a kormánypárt amely 20226-ban verőembereket küld az ellene tüntetőkre (lásd Győr,Pécel,) mit fog megengedni magának 2030-ban? Az az állampárt amely szemet hunyt az MNB kirablása fölött vajon milyen szabadságot ad még a nómenklatúra tagjainak a szabad rablásban 2030-ig,? -------------------------------------- Érdekes okfejtés.... erőszakot emlegetni, miközben pisztollyal nagygyűlésekre járó Ruszin-Szendi és tiszás verőemberek által fenyegetett kidobott kellemetlen újságírók (rákereshetsz a YouTube-on).... szintén lincselésig hergelt támogatók a HírTV tudósítóival szemben.... 2024-ig rendszerkegyenc moral insanity vezető... és MNB (!!) alapítványi pénzek vs. egy párt??? Ezt mégis hogy? Hogyan kéne egy pártnak !!) egy független intézmény gazdálkodásába beleszólni? Mellesleg - Orbánék indították a vizsgálatot.
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4
0
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