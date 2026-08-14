A lélek működése a testéhez hasonló: újra és újra megéhezik a szeretetre, figyelemre, törődésre, de ha elégséges mennyiséget kap belőlük, jóllakik vele, elvan békességben a következő megéhezésig. Ám a lélek is szenvedhet az örök éhség betegségében. Vannak, akik a feléjük forduló figyelemmel képtelenek jóllakni. Sőt, minél több figyelmet vonzanak magukra, annál éhesebbek lesznek, annál többet próbálnak megszerezni maguknak, ha másképpen nem megy, akár erőszakkal is.