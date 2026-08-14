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Újra berobban a hőség a hétvégén, akár 37 fok is lehet

2026. augusztus 14. 06:47

Közben csapadék továbbra sem várható az országban.

2026. augusztus 14. 06:47
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Jelentős melegedés kezdődik a hétvégén: a HungaroMet előrejelzése szerint visszatér a hőség, miközben 

csapadék továbbra sem várható az országban.

A többnyire derült, napos időnek köszönhetően a hőmérséklet ismét tartósan 30 Celsius-fok fölé emelkedik. 

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Pénteken túlnyomóan napos, felhőtlen idő várható, csak a keleti országrészben jelenhet meg némi gomolyfelhő. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, az Észak-Alföldön azonban időnként megélénkülhet. A délutáni órákban 29 és 32 fok közötti maximumokra lehet számítani.

Szombaton is folytatódik a száraz, napos idő. Kevés felhő főként keleten és délkeleten képződhet, a délies szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet már 30 és 35 fok között alakul.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg, több térségben kánikulára kell készülni. Az idő túlnyomórészt derült marad, csak az északnyugati tájak fölött jelenhet meg némi felhőzet. Eső ekkor sem valószínű, miközben 

a délutáni hőmérséklet általában 33 és 37 fok közé emelkedik.

Számottevő mennyiségű, nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs kilátás, így az aszály tovább fokozódik − mutat rá a HungaroMet Zrt. az agrometeorológiai előrejelzésében. Kiemelik: az elmúlt 30 nap csapadékösszege csak kevés helyen haladja meg a 20 millimétert, az ország területének több mint felén azonban a 10 millimétert sem éri el.

Mint ismert, a Duna vízállásával kapcsolatban felhívást tett közzé a Fővárosi Vízművek a napokban. „A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti” – írják, hozzátéve, a mindent megtesznek a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, ugyanakkor a rendelkezésre álló vízkészletekkel hosszabb távon is felelősen kell gazdálkodnunk. „Az egyre nehezebb körülmények között a víz kitermelése ráadásul egyre nagyobb műszaki és energetikai ráfordítást igényel” – folytatódik a közlemény.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt./ Facebook

 

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Összesen 2 komment

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angie1
2026. augusztus 14. 07:06
Na, és ilyen helyre akarnak tiszarék szélerőművet!
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szim-patikus
•••
2026. augusztus 14. 07:00 Szerkesztve
Tegnap még e n y h ü l é s t írtatok. "pénteken átmenetileg mérséklődik a hőség, de nyári idő marad" Ma.: "Jelentős m e l e g e d é s kezdődik a hétvégén" "Pénteken túlnyomóan napos, felhőtlen idő várható" 32 fok mindenhol mindenkor.(lásd fotó) (mikor lettetek magabiztos hülyék? tegnap, vagy ma?)
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