Újra berobban a hőség a hétvégén, akár 37 fok is lehet

Pénteken túlnyomóan napos, felhőtlen idő várható, csak a keleti országrészben jelenhet meg némi gomolyfelhő. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, az Észak-Alföldön azonban időnként megélénkülhet. A délutáni órákban 29 és 32 fok közötti maximumokra lehet számítani.

Szombaton is folytatódik a száraz, napos idő. Kevés felhő főként keleten és délkeleten képződhet, a délies szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet már 30 és 35 fok között alakul.

Vasárnap tovább fokozódik a meleg, több térségben kánikulára kell készülni. Az idő túlnyomórészt derült marad, csak az északnyugati tájak fölött jelenhet meg némi felhőzet. Eső ekkor sem valószínű, miközben