Ft
Ft
32°C
18°C
Ft
Ft
32°C
18°C
08. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti kulturális alap legfőbb ügyészség fidesz

Ügyész szamba

2026. augusztus 13. 17:44

Ki utasította nevezett ügyészséget arra, hogy nyilvánvaló törvénytelenséget, jogtalanságot kövessen el?

2026. augusztus 13. 17:44
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Beszélgetés este, július 21-én.

Helyszín: egy budapesti lakás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Résztvevők:

Fidesz politikus 1.

Fidesz politikus 2.

Fidesz politikus 3.

Egy olyan művészféle.

E sorok írója (végzettsége szerint magyar-történelem szakos tanár).

– Gyerekek, ezt hallottátok? Ilyen nincs – mondja felháborodva e sorok írója.

– Most éppen melyikre gondolsz, mert ami most van, az mind nincs... – reagál Fidesz politikus 1.

– Hogy elvitték a Fidesz összes szerverét – mondja dühtöl fuldokolva e sorok írója.

– Ötvenes évek... – summáz Fidesz politikus 3.

– Az... – összegez a művészféle.

– Gondoltátok volna, amikor Fideszt alapítottunk, hogy ezt megéljük? – kérdezi Fidesz politikus 2.

– Nem – mondják mind.

– Gyerekek, ez nem törvénytelen? Milyen alapon viszik el egy párt teljes adatbázisát? Ez véletlenül nem minősül tiltott adatgyűjtésnek? – kérdezi e sorok írója.

– De – felelik mindnyájan.

Hír, augusztus 12., szerda, 16 óra körül:

»Komoly fordulat történt a Nemzeti Kulturális Alap mintegy 17 milliárd forintnyi támogatása miatt indult büntetőeljárásban: a Legfőbb Ügyészség helyt adott a Fidesz lefoglalásokkal szembeni panaszainak, és arra kötelezte a nyomozást végző Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget, hogy ismételje meg az eljárási cselekményeket. A másodfokon eljáró ügyészség szerint ugyanis a megvalósított lefoglalások „fishing expeditionnak”, vagyis egyfajta adathalászatnak minősültek. Ez pedig mind az uniós, mind a magyar jogban törvénysértő gyakorlatnak számít. (…)

A másodfokú döntés lényege, hogy a nyomozó hatóság nem foglalhat le válogatás nélkül egy teljes adatparkot pusztán azért, mert azon akár releváns információk is lehetnek. A Legfőbb Ügyészség szerint ehhez szükség van a szerver üzemeltetője vagy tulajdonosa és a vizsgált bűncselekmény közötti kapcsolatra is.

Az ügyészség külön kiemelte: a teljes adatpark lefoglalása aránytalan hátrányt okozhat a szerver üzemeltetőjének, hiszen így olyan tevékenysége is ellehetetlenülhet, amelynek semmilyen kapcsolata nincs a vizsgált bűncselekménnyel.

A probléma nem csupán az adatok mennyiségével volt. A lefoglalások során olyan személyes adatok is érintettek lehetnek, amelyeknek nincs közük a büntetőeljáráshoz, illetve olyan személyek adatai is bekerülhettek a lefoglalt adatok közé, akik maguk sem érintettek az ügyben.«

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
daidalos
2026. augusztus 14. 10:18
Egyébként az lenne a fő kabaré-szám, ha az ügyészség kötelezné a másik ügyészséget, hogy a szabálytalanul lefoglalt szerverekről időközben szorgalmasan lemásolt adatokat semmisítse meg - még mielőtt, szabályosan, újra lefoglalná azokat. Volt már ilyen. Minden titoktartási nyilatkozat is tartalmaz hasonlót, a rendelkezésre jutott adatok megsemmisítéséről. Nos, ez az, mikor a híres, agyon dicsőített jog néhány évtizeddel (évszázaddal?) le van maradva a valóságtól.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. augusztus 14. 10:12
Jogállamban ilyen nem történhet meg. Ám ha mégis megtörténik, akkor annak van felelőse, akit felelősségre is vonnak üstöllést. Aztán mindazok akik látták esetleg letöltöttek belőle azokat el kell bocsátani, végül bárhol bármikor előkerül onnan letöltött anyag az semmi estre sem használható fel soha.
Válasz erre
1
0
Almassy
2026. augusztus 14. 09:57
A kérdés csak az, hogy ezek az adatot milyen sorrenden folynak át ukrán-, lengyel-, német- ügynökmaffiózók kezein és mikor kerül fel a dark-netre egy kis "újrahasznosítás" végett. Semmit elfelejteni, mindent feljegyezni! von der Leien, Zelenszkij, Madjar egy lesz a végük.
Válasz erre
0
0
Werewolf
2026. augusztus 14. 09:41
Én meg arra vagyok kíváncsi, hogy ki írta alá. Melyik ügyész? Ki adta ehhez a nevét?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!