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gazdasági növekedés vosz európai unió eurostat munkahely növekedés minimálbér

Figyelmeztet a főtitkár: át kell írni a 2027-es minimálbér-emelés számait, a munkahelyek megőrzése a tét

2026. augusztus 13. 08:22

Elmarad a gazdasági növekedés, újra kell tárgyalni a minimálbér-emelést.

2026. augusztus 13. 08:22
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A gazdasági növekedés elmaradása miatt várhatóan újra kell tárgyalni a 2027-re tervezett 14 százalékos minimálbér-emelést, mert a korábban rögzített feltételek nem teljesültek. A Világgazdaság beszámolója szerint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) arra figyelmeztet, hogy a vállalkozások teherbíró képességének figyelmen kívül hagyása cégbezárásokhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezethet, 

így a látványos béremelési százalékok helyett a meglévő állások megtartása lett az elsődleges feladat.

A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásban rögzített emelési pálya nem volt feltétel nélküli. Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Világgazdaságnak nyilatkozva kifejtette, hogy a korábbi számokat olyan makrogazdasági előrejelzésekre alapozták, amelyek évi 3,5 és 4,5 százalék közötti GDP-bővüléssel számoltak. A megállapodás szerint a gazdaságnak három év alatt több mint 12 százalékkal kellett volna bővülnie, ám az összesített növekedés várhatóan az 5 százalékot sem éri el, miközben az idei évre a legtöbb elemző csupán 1–1,5 százalék körüli GDP-növekedést jelez előre. A főtitkár hangsúlyozta, hogy ilyen feltételek mellett nincs meg az a gazdasági teljesítmény, amelyet szét lehetne osztani, 

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így még a kétszámjegyű béremelés is nehezen lenne indokolható.

A megállapodás eleve tartalmazza az újratárgyalás lehetőségét arra az esetre, ha a meghatározó makrogazdasági mutatók jelentősen eltérnek a várakozásoktól. Amennyiben az eltérés meghaladja az egy százalékpontot, a felek felülvizsgálhatják a számokat, és a minimálbér változását a tényleges adatokhoz igazíthatják. 

A gazdasági körülményeket az utóbbi időben az elhúzódó energiaválság, a kedvezőtlen nemzetközi környezet és a rendkívüli aszály is rontotta, utóbbi ráadásul a mezőgazdaság mellett a hazai energiatermelést is korlátozta.

Miközben a munkavállalói érdekképviseletek azzal érvelnek, hogy a magyar minimálbér az Eurostat adatai szerint továbbra is az Európai Unió negyedik legalacsonyabbja, a munkáltatói oldal szerint a béreket csak a termelékenység és a hatékonyság javulásával párhuzamosan szabad emelni. Perlusz László kiemelte, hogy a működő társas vállalkozások száma folyamatosan csökken, egy valós teljesítmény nélküli bérnyomás pedig beruházás-visszafogáshoz, létszámcsökkentéshez vagy bezárásokhoz vezethet. A főtitkár hangsúlyozta, hogy 

a munkáltatók nem a saját profitjukat védik, hanem a legkisebb cégek túléléséért küzdenek, hiszen a munkahelyek elvesztése után már nem a fizetésemelés mértéke, hanem a növekvő munkanélküliség kezelése lenne a fő kérdés.

A helyzetet értékelve Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője is megerősítette a Világgazdaságnak, hogy a tervezett 14 százaléknál kisebb minimálbér-emelésre lehet számítani 2027-ben. Az elemző rámutatott, hogy a gyengébb gazdasági növekedés és a vártnál alacsonyabb, 3 százalék körüli infláció szűkíti a vállalkozások mozgásterét, különösen a forint erősödése miatt nyomás alatt lévő exportőrök esetében. Molnár Dániel szerint az őszi tárgyalásokon a legnagyobb vita várhatóan a garantált bérminimum körül alakul majd ki, amely lényegesen több dolgozót érint, mint a minimálbér, ám a 2027-es emelésére a korábbi megállapodás nem rögzített konkrét célszámot.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 167 komment

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rizotto
2026. augusztus 14. 01:24
Beindult a prolitömegek felkészítése a megszorításokra. Jön majd a többi is, hogy a jövő évi költségvetés elfogadásakor már megértse a mezei poloska szavazó is, hogy miért jó neki a magasabb adókötelezettség, az adókedvezmények eltörlése, az adózás "igazságosabbá" tétele. Igen, és ingyen ebéd sincs, mint azt a klasszikusoktól tudjuk. Meg lesz, "mer a Zorbán". Ja és szükséges lesz a költségvetési deficit miatt az államadósság további jelentős növelésére, akár IMF forrásból is. Ezt nagyon jól ismerjük 1974 óta a kommunista, posztkommunista-liberális kormányok ámokfutásának idejéből. A bal-lib szürkeállomány csak arra képes.
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rizotto
2026. augusztus 13. 22:29
"rottyos-ducse->szpt77 2026. augusztus 13. 10:01 ki kell vegezni az osszes ex kormanytagot es a csaladjukat" Hogyan végzik a feladatukat a magyar bűnüldöző szervek, hogy egy ilyen kijelentés büntetlen maradhat? Nem tudom eldönteni, hogy e mögött a nick mögött valóban egy ennyire bomlott elme tombol, vagy a tiszarosokat akarja valaki még önmaguknál is jobban lejáratni ezzel a végtelenül primitív stílussal.
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mostar2222
2026. augusztus 13. 21:24
néhai Ch.Pilot Ismét kínai hitel, kötvény kibocsájtás. Polgári megoldás.
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bandi0723-2
2026. augusztus 13. 20:06
Szép, új világ! Aki a "TSZ"-re szavazott annak, csak gratulálni tudok! Tényleg, biztos, hogy ezt akartátok! Hmm? "DEMIVAGYUNKAHÜLYÉK" "MISZÓLTUNK"
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