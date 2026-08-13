Figyelmeztet a főtitkár: át kell írni a 2027-es minimálbér-emelés számait, a munkahelyek megőrzése a tét

A gazdasági növekedés elmaradása miatt várhatóan újra kell tárgyalni a 2027-re tervezett 14 százalékos minimálbér-emelést, mert a korábban rögzített feltételek nem teljesültek. A Világgazdaság beszámolója szerint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) arra figyelmeztet, hogy a vállalkozások teherbíró képességének figyelmen kívül hagyása cégbezárásokhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezethet,

így a látványos béremelési százalékok helyett a meglévő állások megtartása lett az elsődleges feladat.

A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodásban rögzített emelési pálya nem volt feltétel nélküli. Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Világgazdaságnak nyilatkozva kifejtette, hogy a korábbi számokat olyan makrogazdasági előrejelzésekre alapozták, amelyek évi 3,5 és 4,5 százalék közötti GDP-bővüléssel számoltak. A megállapodás szerint a gazdaságnak három év alatt több mint 12 százalékkal kellett volna bővülnie, ám az összesített növekedés várhatóan az 5 százalékot sem éri el, miközben az idei évre a legtöbb elemző csupán 1–1,5 százalék körüli GDP-növekedést jelez előre. A főtitkár hangsúlyozta, hogy ilyen feltételek mellett nincs meg az a gazdasági teljesítmény, amelyet szét lehetne osztani,