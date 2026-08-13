Csütörtökön és pénteken átmenetileg mérséklődik a hőség, de nyári idő marad

Az északi, északkeleti szél főként az ország keleti részén élénkülhet meg, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul. A szélcsendes, hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal hűvösebb lehet, míg a nagyobb városokban és a vízpartok közelében valamivel enyhébb éjszakára számíthatunk.

Pénteken ismét többnyire derült, napos és száraz idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti és északkeleti országrészben helyenként megélénkülhet. A nappali maximumok 28 és 33 fok között alakulnak.

Forrás: HungaroMET