Csütörtökön és pénteken átmenetileg mérséklődik a hőség, de nyári idő marad

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A korábbi extrém hőség után néhány fokos enyhülés érkezik, és az éjszakák is sokkal kellemesebbé válhatnak.
Csütörtök estig többnyire napos, derült időre számíthatunk, legfeljebb néhol jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható.
Az északi, északkeleti szelet országszerte többfelé élénk lökések kísérhetik, az északkeleti megyékben pedig időnként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére pedig 18–25 fok közé csökken a hőmérséklet.
Csütörtök éjszaka is nagyrészt derült, csapadékmentes idő várható.
Az északi, északkeleti szél főként az ország keleti részén élénkülhet meg, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul. A szélcsendes, hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal hűvösebb lehet, míg a nagyobb városokban és a vízpartok közelében valamivel enyhébb éjszakára számíthatunk.
Pénteken ismét többnyire derült, napos és száraz idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti és északkeleti országrészben helyenként megélénkülhet. A nappali maximumok 28 és 33 fok között alakulnak.
Forrás: HungaroMET
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP