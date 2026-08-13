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Csütörtökön és pénteken átmenetileg mérséklődik a hőség, de nyári idő marad

2026. augusztus 13. 06:36

A korábbi extrém hőség után néhány fokos enyhülés érkezik, és az éjszakák is sokkal kellemesebbé válhatnak.

2026. augusztus 13. 06:36
Nyár

Csütörtök estig többnyire napos, derült időre számíthatunk, legfeljebb néhol jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható.

Az északi, északkeleti szelet országszerte többfelé élénk lökések kísérhetik, az északkeleti megyékben pedig időnként erősebb széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, estére pedig 18–25 fok közé csökken a hőmérséklet.

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Csütörtök éjszaka is nagyrészt derült, csapadékmentes idő várható.

Az északi, északkeleti szél főként az ország keleti részén élénkülhet meg, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul. A szélcsendes, hidegre hajlamos területeken ennél néhány fokkal hűvösebb lehet, míg a nagyobb városokban és a vízpartok közelében valamivel enyhébb éjszakára számíthatunk.

Pénteken ismét többnyire derült, napos és száraz idő várható, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti és északkeleti országrészben helyenként megélénkülhet. A nappali maximumok 28 és 33 fok között alakulnak.

Forrás: HungaroMET

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

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Összesen 1 komment

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szim-patikus
2026. augusztus 13. 21:21
De kár. Rakhatom vissza a szánkót meg a sílécet,
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