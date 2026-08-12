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havasi bertalan legfőbb ügyészség fidesz Magyar Péter dömötör csaba

A Legfőbb Ügyészség szerint törvényellenes volt a Fidesz szervereinek hatósági eltulajdonítása

2026. augusztus 12. 16:45

Dömötör Csaba szerint a kérdés már csak az, hogy a törvénytelen eljárást megvalósító hatósági emberek politikai nyomásra cselekedtek-e?

2026. augusztus 12. 16:45
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Elutasította a Legfőbb Ügyészség a Fidesz egyes, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében lefolytatott kutatás miatti panaszait – tájékoztatta a szervezet az MTI-t szerdán. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást – írták.

Július 21-én a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség „nyomozati cselekményt” folytatott le a Fidesz szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója erről azt írta: az ügyészség nyomozói megjelentek a központban, 

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azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait”.

A Legfőbb Ügyészség közölte: szakfőosztálya elutasította a Fidesz – mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett – panaszait a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen. A szakfőosztály ugyanakkor helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget – tették hozzá.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Legfőbb Ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit. Mint mondta, a Fidesz informatikai rendszerének erőszakos hatalmi megtámadása ügyében a fejlemények a párt álláspontját igazolják.

Követeljük, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszúhadjáratot hagyják abba, a szervereinket meg adják vissza! Kíváncsian várjuk, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségen milyen felelősségrevonás lesz a következménye a Legfőbb Ügyészség szerint is törvénytelen fellépésüknek”

– emelte ki.

Dömötör Csaba, az ellenzéki párt politikusa szerint ez súlyos. Mint írta, gyakorlatilag azzal érvelnek, hogy az adatok jóval nagyobb mennyiségét foglalták le, mint amit az eljárás indokolt volna. „Az állásfoglalás egyfajta adathalászatnak minősíti az eljárást, amely mind a magyar, mind az uniós jogban törvénysértő gyakorlatnak számít. 

Azt is írják, hogy a szerver-gazda (azaz a Fidesz) számára aránytalan hátránnyal jár a teljes szerverpark lefoglalása, mivel nem folytathatja az eljáráshoz tárgyához nem is köthető tevékenységeket”

– tette hozzá a politikus, aki szerint a Legfőbb Ügyészség állásfoglalása szerint adatvédelmi problémák is felmerülnek, mivel az eljárás során olyan személyes adatokat is lefoglaltak, amelyeknek semmi, de semmi köze nincs az eljárás tárgyához. „Ezért a lefoglalást nem is lett volna szabad ezekre kiterjeszteni. A kérdés már csak az, hogy a törvénytelen eljárást megvalósító hatósági emberek politikai nyomásra cselekedtek-e? És épp ennyire lényeges kérdés az, hogy lesz-e ezek után felelősségre vonás?”

– zárta. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 333 komment

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masikhozzaszolo
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2026. augusztus 13. 20:01 Szerkesztve
Elvitelre Akkor más az áfa. Ha valaki a fára akasztott hintaágyban van, annak mondom, hogy a számítógép stb. elvitele nem azért van, hogy ott találjanak valamit, hanem hogy elhelyezzék a "bizonyítékokat", legyen tasak bemutatva a t. bíróságnak. Jé ezt találtuk nappal, és főleg ezt is kerestük, mert az éjjel tettük oda. Ezt valaki nem tudta? Hogy te csináltál valamit, vagy nem, azt közömbös. Majd ha hazamégy egy év múlva, bevallja a feleséged, hogy terhes. Nem hülyeséget beszélek, régen ha elvittek az 56 miatt valakit, csak akkor mondták meg a feleségnek, hova mehet látogatni. 3 hónap után, ha elég szolgálatkésznek mutatkozott.
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Irgum-burgum
2026. augusztus 13. 12:49
Előbb-utóbb nemcsak a fideszes adathordozók, hanem a párt vezetői is lakat alá kerülnek.
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satman1
2026. augusztus 13. 11:49
Horn Gyula időtálló pökhendiségével elintézik...NA ÉS?...van szankció?...nincs?...lehet elhaladni...az adatok már megfelelő kezekben vannak...
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angie1
2026. augusztus 13. 11:01
Ki hitte volna efftársak, hogy törvénytelen volt! Majd elviszi a pöti helyett a balhét a nyomozó hatóság!
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