A Legfőbb Ügyészség szerint törvényellenes volt a Fidesz szervereinek hatósági eltulajdonítása

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Dömötör Csaba szerint a kérdés már csak az, hogy a törvénytelen eljárást megvalósító hatósági emberek politikai nyomásra cselekedtek-e?
Elutasította a Legfőbb Ügyészség a Fidesz egyes, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében lefolytatott kutatás miatti panaszait – tájékoztatta a szervezet az MTI-t szerdán. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg kapcsán – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást – írták.
Július 21-én a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség „nyomozati cselekményt” folytatott le a Fidesz szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója erről azt írta: az ügyészség nyomozói megjelentek a központban,
azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait”.
A Legfőbb Ügyészség közölte: szakfőosztálya elutasította a Fidesz – mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett – panaszait a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen. A szakfőosztály ugyanakkor helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget – tették hozzá.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Legfőbb Ügyészség szerint is törvénytelen volt, hogy az eljáró ügyészi szerv eltulajdonította a Fidesz szervereit. Mint mondta, a Fidesz informatikai rendszerének erőszakos hatalmi megtámadása ügyében a fejlemények a párt álláspontját igazolják.
Követeljük, hogy Magyar Péterék a hatósági eljárásba csomagolt önkényes politikai bosszúhadjáratot hagyják abba, a szervereinket meg adják vissza! Kíváncsian várjuk, hogy a Bács-Kiskun vármegyei főügyészségen milyen felelősségrevonás lesz a következménye a Legfőbb Ügyészség szerint is törvénytelen fellépésüknek”
– emelte ki.
Dömötör Csaba, az ellenzéki párt politikusa szerint ez súlyos. Mint írta, gyakorlatilag azzal érvelnek, hogy az adatok jóval nagyobb mennyiségét foglalták le, mint amit az eljárás indokolt volna. „Az állásfoglalás egyfajta adathalászatnak minősíti az eljárást, amely mind a magyar, mind az uniós jogban törvénysértő gyakorlatnak számít.
Azt is írják, hogy a szerver-gazda (azaz a Fidesz) számára aránytalan hátránnyal jár a teljes szerverpark lefoglalása, mivel nem folytathatja az eljáráshoz tárgyához nem is köthető tevékenységeket”
– tette hozzá a politikus, aki szerint a Legfőbb Ügyészség állásfoglalása szerint adatvédelmi problémák is felmerülnek, mivel az eljárás során olyan személyes adatokat is lefoglaltak, amelyeknek semmi, de semmi köze nincs az eljárás tárgyához. „Ezért a lefoglalást nem is lett volna szabad ezekre kiterjeszteni. A kérdés már csak az, hogy a törvénytelen eljárást megvalósító hatósági emberek politikai nyomásra cselekedtek-e? És épp ennyire lényeges kérdés az, hogy lesz-e ezek után felelősségre vonás?”
– zárta.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán