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székely jános magyar katolikus püspöki konferencia baka andrás köztársasági elnök

Az MKPK elnöke köszöntötte az újonnan megválasztott köztársasági elnököt

2026. augusztus 12. 15:25

Isten áldását kérte és imáit ígérte a munkájához.

2026. augusztus 12. 15:25
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Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke augusztus 11-én köszöntő levelet küldött Baka Andrásnak, Magyarország aznap megválasztott új köztársasági elnökének – írja a Magyar Kurír.

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Az MKPK Titkársága által közzétett levelet az alábbiakban szó szerint idézzük:

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„Excellenciás Köztársasági Elnök Úr!

Engedje meg, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a magam nevében szívből gratuláljak Magyarország köztársasági elnökévé történt megválasztásához, és felelősségteljes szolgálatához őszinte jókívánságaimat fejezzem ki.

Elnök Úr olyan időszakban vállalja hazánk legfőbb közjogi méltóságának szolgálatát, amikor különösen nagy jelentősége van mindannak, ami nemzetünk egységét és közös javát szolgálja. Meggyőződésem, hogy Elnök Úr több évtizedes jogászi tapasztalata értékes alapot jelent e nagy felelősséggel járó megbízatás betöltéséhez.

Kívánom, hogy köztársasági elnöki szolgálata hozzájáruljon hazánk javának előmozdításához, a magyar társadalom egységének erősítéséhez és nemzetünk értékeinek megőrzéséhez.

Köztársasági Elnök Úr életéhez és munkájához Isten áldását kérve és imáimat ígérve, tisztelettel és nagyrabecsüléssel

Székely János 

szombathelyi megyéspüspök,

az MKPK elnöke”

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Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Veres Nándor

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Összesen 95 komment

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K.TAMAS
2026. augusztus 14. 10:01
Istennek hála, a templomok nem üresek. Talán segít ebben, hogy a legtöbb helyen nem a főpapok celebrálják a misét. Az egyházban nem volt rendszerváltás. A politizálást nyilván nem kerülhetik el, de a tisztes távolságtartás, a bölcs megnyilvánulás, hiteles kiállás a keresztény értékek mellett fölöttébb ildomos lenne a részükről is. A szerintem teljesen felesleges köszöntő miatt én magamat is elárultnak érzem. Igen, minden ember megérdemli, hogy imádkozzanak érte de itt a hangsúly nagyon szervilis irányba tolódott. Imádkozzunk Magyarországért, hogy annak méltó köztársasági elnöke legyen. Az, hogy Baka ilyen lesz-e, az idő eldönti. Az előjelek, a múltja, a nézetei miatt sajnos nem pozitívak. Mindenesetre a "társadalmi egyeztetésből" én most is valahogy kimaradtam de talán ezzel nem a kisebbséghez tartozom.
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mindent vissza
2026. augusztus 13. 15:22
Várszegi Asztrik főapát az SZDSZ magyarságellenes párt, fő támogatója és seggnyalója volt, Paskai bíboros elsőként rohant be a kórházba Horn Gyula balesete után felépülést kívánva, Erdő Péter bíboros - állami támogatásokat bőven felvevő - sajtósa a jobbos árulókkal együtt ünnepelte a szarosgatyás győzelmét, a mostani főapát vigyorogva fotózkodik MP1G vel, most meg a püspökök alázatos, földön kúszó, seggnyaló alávetése egy komcsi, '56-os árulónak. Ezeknek tisztelet, elismerés, adó meg 1%? Békepapok, besúgók, az aljas hatalom mindenkori kiszolgálói. Lófasz a seggükbe. Oda való.
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zsuzsa-963
2026. augusztus 13. 13:12
Baka által felmentett egyén három embert agyonlőtt. Miközben 1956. után több tízezer embert meggyilkoltak, a gyilkosok közül Horn is min AVH-s megúszta, Sas József ÁVH-snak sem lett bántódása.
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akkkkorki
2026. augusztus 13. 11:27
Migráns kérdésben nem emelt szót a Vatikán. Igen, Isten előtt egyek vagyunk, de! Mikor nemierőszakot követnek el, mikor meggyilkolnak őslakosokat, csak kellene kiabálniuk a csuhásoknak! Spanyol helyzetet kihagyták, lekéstek róla. De a háborúkról sem mondanak ódákat. Most, hogy ezt a báb faszit betolták elnöknek, nem kis "bűnökkel", rögtön írkálnak, meg gratulálnak! Gratuláltak Bütyök rovar beiktatásakor is, pedig annak is van bőven bűne, így számomra a templomba járás megszűnt! Lelkemben hiszek Istenben, de egy csuhásra sem vagyok kíváncsi, mert ezek is mind a Sátán követei!
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