Az MKPK elnöke köszöntötte az újonnan megválasztott köztársasági elnököt

„Excellenciás Köztársasági Elnök Úr!

Engedje meg, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a magam nevében szívből gratuláljak Magyarország köztársasági elnökévé történt megválasztásához, és felelősségteljes szolgálatához őszinte jókívánságaimat fejezzem ki.

Elnök Úr olyan időszakban vállalja hazánk legfőbb közjogi méltóságának szolgálatát, amikor különösen nagy jelentősége van mindannak, ami nemzetünk egységét és közös javát szolgálja. Meggyőződésem, hogy Elnök Úr több évtizedes jogászi tapasztalata értékes alapot jelent e nagy felelősséggel járó megbízatás betöltéséhez.