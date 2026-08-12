„Van egy kihívásom. Mivel a tegnapi posztban azt írtam, hogy addig nem iszom pálinkát, amíg Orbán bíróság előtt nem áll és erre sokan rácsatlakoztatok, lett egy ötletem.

Magyarországon az alkoholizmus népbetegség. Több mint 1 millió embert érint. Ráadásul sokszor látjuk, halljuk, hogy a »magyarok bírják a piát«, »férfias dolog« inni, »Miértnemiszolbu*ivagy?« piázást sokszor kötjük össze ünneppel, gyásszal, vagy csak egy sima összejövetelkor, mintha az alkohol lenne a kovász, pedig én piázás nélkül is kurva jól szoktam magam érezni és nincs az a retkes másnap sem. Ráadásul rengetegszer láthattuk a bukott miniszterelnököt is inni.