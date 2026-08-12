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magyarországon orbán bíróság orbán pálinka

Nem iszom pálinkát, amíg Orbán bíróság előtt nem áll

2026. augusztus 12. 15:48

Mit szóltok? Csatlakoztok?

2026. augusztus 12. 15:48
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Molnár Áron noÁr
Molnár Áron noÁr
Facebook

„Van egy kihívásom. Mivel a tegnapi posztban azt írtam, hogy addig nem iszom pálinkát, amíg Orbán bíróság előtt nem áll és erre sokan rácsatlakoztatok, lett egy ötletem. 

Magyarországon az alkoholizmus népbetegség. Több mint 1 millió embert érint. Ráadásul sokszor látjuk, halljuk, hogy a »magyarok bírják a piát«, »férfias dolog« inni, »Miértnemiszolbu*ivagy?« piázást sokszor kötjük össze ünneppel, gyásszal, vagy csak egy sima összejövetelkor, mintha az alkohol lenne a kovász, pedig én piázás nélkül is kurva jól szoktam magam érezni és nincs az a retkes másnap sem. Ráadásul rengetegszer láthattuk a bukott miniszterelnököt is inni. 

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A száraz november, vagy a kihívások csak akut megoldások, és a legjobb, legegészségesebb az lenne, ha egyáltalán nem innánk alkohololt. Én ritkán iszom, de van, hogy néha én is belecsúszok. A kihívásom: én megfogadom, hogy addig nem iszom semmilyen alkoholt, amíg Orbán bíróság előtt nem áll. Mit szóltok? Csatlakoztok? Kihívás indul.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 280 komment

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Sorrend:
KARAK-ter
2026. augusztus 14. 10:11
Sz-áradjál ki !
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piramis-2
2026. augusztus 14. 10:11
Mocskos szarházi vagy te köcsög Noár!
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0
0
K.TAMAS
2026. augusztus 14. 10:06
Mind megnyugodhatunk, ha a gyógyszerre leküldött utolsó feles hozta ki belőled ezt a - reméljük utolsó - posztot.
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Werewolf
2026. augusztus 14. 09:52
Ez az idióta annyira undorító, hogy vetekszik ifj. Rákosival. Hihetetlen, hogy mennyi ilyen selejt gyűlt ott össze.
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