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fejér megye fehérvár magyar falu program budapest

Budapesten elfeledkeznek a vidéki Magyarországról?

2026. augusztus 12. 16:28

Megjelentek a Magyar Falu Program 2026-os pályázati eredményei. Fejér megye egyértelmű vesztese a döntéseknek.

2026. augusztus 12. 16:28
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Cser-Palkovics András
Cser-Palkovics András
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„Budapesten elfeledkeznek a vidéki Magyarországról? 

Megjelentek a Magyar Falu Program 2026-os pályázati eredményei. Fejér megye egyértelmű vesztese a döntéseknek. Ha pedig Fejér vesztes, akkor Fehérvár is az, hiszen nem lehet a környező településeket elválasztani városunktól. Közös a sorsunk. 

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Varga Gábor fideszes országgyűlési képviselő szerint Fejér megye 95 támogatásra jogosult településéből mindösszesen 2 (igen, kettő!) nyert forrást, együtt 67,7 millió forint értékben. „A Magyar Falu Program 2019-es indulása óta – egy kivételével – minden évben több milliárdos nagyságrendben érkeztek fejlesztési források a megye kistelepüléseire.”

Fehérvár dinamikus fejlődését csak úgy tudjuk tovább húzni, ha a környező települések is folyamatos fejlesztési forrásokat kapnak a településeik fejlesztésére, a közszolgáltatások működtetésére, az oktatás, a helyi egészségügyi ellátás vagy éppen és az infrastruktúra fejlesztésére. Ebben együtt kell dolgozni a polgármestereknek, megyei elnöknek és az országgyűlési képviselőknek. Közös a feladat. 

A budapesti döntés azért is különösen fájdalmas számunkra, mert Fehérvár és térsége az ország gazdaságának egyik legjelentősebb motorja. Természetesen nem más településektől sajnáljuk a forrásokat! De ez az anomália, az igazságtalan elosztási rendszer nem fogja elősegíteni a települések kiegyensúlyozott és regionális fejlődését.

Fehérvár régóta számos közös programot és fejlesztési tervet valósít meg a környező településekkel, mert tudjuk, hogy egységben, közösen kell gondolkodnunk! 

Mi ezt folytatni fogjuk. Azt pedig fenntartom és sürgetem, amit évek óta mondok:  

A szolidaritási hozzájárulást csökkenteni kell, és a maradékát térségi alapon kell szétosztani a térségi központok és az azok környezetében lévő kisebb települések között.

A döntéseknek ott kell születniük, ahol a következményeik vannak! Kétszeresen is igaz ez akkor, ha a fejlődéshez szükséges forrásokról van szó. 

Budapesti minisztériumi irodákban soha nem lehetett, most sem lehet eldönteni, hogy egy-egy településnek mire van szüksége. Ez így volt a korábbi kormányok esetében és így van most is. Ezért helyi forrásokból, helyi erővel, a helyi akaratot célszerű végrehajtania és szolgálnia az országos programoknak is.”

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
Galerida
2026. augusztus 13. 07:54
A kormány nem tehet mást, mint hogy a bankok és multik péter megválasztására költött pénzét visszafizeti és a gonosz Orbán miatt mérséklődött nyereségüket kompenzálja. Budapest is hiába múlta felül az ostoba vidéket saját önsorsrontásában, legfeljebb üveggyöngyöket kap! Azt is csak addig, amíg el nem fogy a rájuk maradt tartalék...
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7
0
varga-maradj-a-kaptafanal
•••
2026. augusztus 13. 07:10 Szerkesztve
A belvárosi és budai elit balos része mindig is többre tartotta Nyugatot mint a saját hazáját. A vidék általában a Balatont jelenti számára. Ha gyenge a vidék politikai képviselete ez lesz belőle. Nem tudom, hogy pontosan mi van a döntés mögött. Viszont felhívás lehet arra, hogy a fészbuk politizálás nagyon veszélyes tud lenni, ha közben nincs mögötte érdemi munka. A vidéki ember, amióta elszakadt a saját földjétől és vallásától, veszélyesen naív és befolyásolható lett.
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6
0
pollip
•••
2026. augusztus 13. 07:08 Szerkesztve
Székesfehérváron én is csodálkoztam, hogy ilyen arányban nyert a Tisza! A tisza nyilván megkérdezte az illetékes országgyűlési képviselőket, akik teljesen képben vannak a kerületük minden adottságával:-)))) ja, nem! Radnai szerint a megválasztott országgyűlési képviselőknek nem kell vidékre járniuk, mert ők országos ügyeket intéznek, míg az önkormányzatok a helyiek dolgaival foglalatoskodnak. Ez a Tisza hozzáállása.
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7
0
tajoska
2026. augusztus 13. 07:07
Melyik megyében született és élt gyerekkorában Orbán Viktor? Melyik megyében élt és született a selyemmajom apja? Meg kell nézni a grafikont a pénz elosztásáról.
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6
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