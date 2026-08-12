Fehérvár dinamikus fejlődését csak úgy tudjuk tovább húzni, ha a környező települések is folyamatos fejlesztési forrásokat kapnak a településeik fejlesztésére, a közszolgáltatások működtetésére, az oktatás, a helyi egészségügyi ellátás vagy éppen és az infrastruktúra fejlesztésére. Ebben együtt kell dolgozni a polgármestereknek, megyei elnöknek és az országgyűlési képviselőknek. Közös a feladat.

A budapesti döntés azért is különösen fájdalmas számunkra, mert Fehérvár és térsége az ország gazdaságának egyik legjelentősebb motorja. Természetesen nem más településektől sajnáljuk a forrásokat! De ez az anomália, az igazságtalan elosztási rendszer nem fogja elősegíteni a települések kiegyensúlyozott és regionális fejlődését.

Fehérvár régóta számos közös programot és fejlesztési tervet valósít meg a környező településekkel, mert tudjuk, hogy egységben, közösen kell gondolkodnunk!