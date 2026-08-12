„A támogatások területi eloszlása egyszerűen botrányos és felháborító” – heves reakciókat váltott ki a Tisza-kormány döntése a Magyar Falu Program pályázatairól
Varga Gábor fideszes országgyűlési képviselő szerint Fejér megye 95 támogatásra jogosult településéből mindösszesen 2 (igen, kettő!) nyert forrást, együtt 67,7 millió forint értékben. „A Magyar Falu Program 2019-es indulása óta – egy kivételével – minden évben több milliárdos nagyságrendben érkeztek fejlesztési források a megye kistelepüléseire.”