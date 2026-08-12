Az aszály kellős közepén mondott nemet vízügyi fejlesztésekre és egészségügyi beszerzésekre a pénzügyminiszter

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Egy kötelező adatigényléből derült ki, hogy Kármán András július végéig 18, köztük több vízügyi, szociális és egészségügyi témájú kötelezettségvállaláshoz nem adta meg előzetes egyetértését.
Az aszály kellős közepén több vízügyi fejlesztés kötelezettségvállalásához sem adta meg előzetes egyetértését Kármán András pénzügyminiszter – derült ki abból a közérdekű adatigénylésből, amelyet a Magyar Nemzet nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz. A dokumentum szerint több milliárd forint értékű egészségügyi tétel sem kapott zöld jelzést, emellett több szociális intézmény élelmiszeralapanyag-beszerzéséhez sem adott a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyást.
A Magyar Nemzet emlékeztetett, a kormány május közepén határozatot hozott, melyben rögzítette: május 14. után a 250 millió forintnál nagyobb kötelezettségvállaláshoz és a százmilliónál értékesebb eszközbeszerzéshez Kármán András pénzügyminiszter előzetes egyetértése kell. Az intézkedést – amely kivételeket is meghatározott – azzal a hivatkozással határozta el a kormány, hogy a költségvetés időarányos hiánya „lényegesen magasabb” volt a törvényben elfogadottnál.
A szaktárca által a lapnak megküldött dokumentumból kiderült, hogy Kármán András július végéig 18 kötelezettségvállaláshoz nem adta meg előzetes egyetértését.
Ilyen volt például a bácskai területek vízpótlását célzó fejlesztés félmilliárdos kiadást jelentő első üteme, de nem ez volt az egyetlen vízügyi beruházás, ami mellé Kármán András az aszály kellős közepén „nem” megjegyzést illesztett. A Dong-ér és a Körös-ér vízpótlását segítő fejlesztés első üteme 735 milliós kötelezettségvállalást jelentett volna, a Közép-Tisza-vidéken tervbe vett síkvidéki tározó fejlesztése további háromszázmillióst.
A pénzügyminiszter nem adott előzetes hozzájárulást élelmiszeralapanyag-beszerzéshez 850 millió forintért egy Fejér vármegyei szociális intézmény részére. Ugyanez történt egy egymilliárdos összegnél, ami szintén élelmiszeralapanyag-beszerzésről szólt, a címzettek itt nógrádi szociális intézmények, idősotthon lettek volna. Somogyi intézményeknél is megtörtént ugyanez, 1,7 milliárdos értékben. A Vakok Állami Intézete is szerepel a listában, az intézménynél 1,3 milliárd forintos kötelezettséggel nem értett előzetesen egyet a pénzügyminiszter, az összeget közétkeztetési szolgáltatásra szánták.
Szerepeltek a tételek között egészségügyi beszerzések is.
A Honvédkórház, a Szent János kórház, az egri Markhot Ferenc kórház és az Országos Vérellátó Szolgálat is érintett: volt, ahol mosatási szolgáltatással nem értett előzetesen egyet a tárcavezető, volt, ahol laboratóriumi vegyszerek beszerzésével. Az érintett egészségügyi jellegű kötelezettségvállalások több mint nyolcmilliárdról szóltak, ebből ötmilliárdra mondott nemet a pénzügyminiszter – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka