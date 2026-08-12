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Az aszály kellős közepén mondott nemet vízügyi fejlesztésekre és egészségügyi beszerzésekre a pénzügyminiszter

2026. augusztus 12. 15:06

Egy kötelező adatigényléből derült ki, hogy Kármán András július végéig 18, köztük több vízügyi, szociális és egészségügyi témájú kötelezettségvállaláshoz nem adta meg előzetes egyetértését.

2026. augusztus 12. 15:06
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Az aszály kellős közepén több vízügyi fejlesztés kötelezettségvállalásához sem adta meg előzetes egyetértését Kármán András pénzügyminiszter – derült ki abból a közérdekű adatigénylésből, amelyet a Magyar Nemzet nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz. A dokumentum szerint több milliárd forint értékű egészségügyi tétel sem kapott zöld jelzést, emellett több szociális intézmény élelmiszeralapanyag-beszerzéséhez sem adott a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyást.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, a kormány május közepén határozatot hozott, melyben rögzítette: május 14. után a 250 millió forintnál nagyobb kötelezettségvállaláshoz és a százmilliónál értékesebb eszközbeszerzéshez Kármán András pénzügyminiszter előzetes egyetértése kell. Az intézkedést – amely kivételeket is meghatározott – azzal a hivatkozással határozta el a kormány, hogy a költségvetés időarányos hiánya „lényegesen magasabb” volt a törvényben elfogadottnál.

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A szaktárca által a lapnak megküldött dokumentumból kiderült, hogy Kármán András július végéig 18 kötelezettségvállaláshoz nem adta meg előzetes egyetértését. 

Ilyen volt például a bácskai területek vízpótlását célzó fejlesztés félmilliárdos kiadást jelentő első üteme, de nem ez volt az egyetlen vízügyi beruházás, ami mellé Kármán András az aszály kellős közepén „nem” megjegyzést illesztett. A Dong-ér és a Körös-ér vízpótlását segítő fejlesztés első üteme 735 milliós kötelezettségvállalást jelentett volna, a Közép-Tisza-vidéken tervbe vett síkvidéki tározó fejlesztése további háromszázmillióst.

A pénzügyminiszter nem adott előzetes hozzájárulást élelmiszeralapanyag-beszerzéshez 850 millió forintért egy Fejér vármegyei szociális intézmény részére. Ugyanez történt egy egymilliárdos összegnél, ami szintén élelmiszeralapanyag-beszerzésről szólt, a címzettek itt nógrádi szociális intézmények, idősotthon lettek volna. Somogyi intézményeknél is megtörtént ugyanez, 1,7 milliárdos értékben. A Vakok Állami Intézete is szerepel a listában, az intézménynél 1,3 milliárd forintos kötelezettséggel nem értett előzetesen egyet a pénzügyminiszter, az összeget közétkeztetési szolgáltatásra szánták.

Szerepeltek a tételek között egészségügyi beszerzések is. 

A Honvédkórház, a Szent János kórház, az egri Markhot Ferenc kórház és az Országos Vérellátó Szolgálat is érintett: volt, ahol mosatási szolgáltatással nem értett előzetesen egyet a tárcavezető, volt, ahol laboratóriumi vegyszerek beszerzésével. Az érintett egészségügyi jellegű kötelezettségvállalások több mint nyolcmilliárdról szóltak, ebből ötmilliárdra mondott nemet a pénzügyminiszter – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 59 komment

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Sorrend:
varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 13. 10:45
Mandi, erősebb fokozatba kellene kapcsolni a fact- based approach alkalmazásában. Inkább kevesebbet írjatok, de az magas szintű, érvekkel alátámasztott cikk legyen. Gondolom, meg van indokolva, hogy miért lettek kihúzva ezek a tételek. A felelős pénzügyekhez hozzátartozik, hogy a döntèshozó pontosan lássa az indoklását a kifizetések szüksegességének. A telex gondol egyet, ha még nem tette meg, kikéri az indoklást, ti meg felsültök.
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Janika50
2026. augusztus 13. 09:06
Ezzel a rezsimmel felesleges foglalkozni. bölcsvezérünkel az élen, szinte kivétel nélkül olyanok, akiket arra sem méltat a Nagyérdemű, hogy szemen köpje. Magával az aszállyal kell, kellene foglalkozni. Mert az, hogy jó évtizede, néhány éve sulykolják belénk a globális felmelegedés maszlagot és mi karbafont kézzel, lehajtott fővel sopánkodunk, egymás torkának esünk, mit oldunk meg? Bármerre járok a Hazában, látom, a növényzeten fehéres fényes por van. Csapadék, pára nincs. Annyi főokos, sssszakértő van, valyon miért hallgatnak? Ha nem, álltalában feleslegesseket mondanak. Kűlhonban nemtudom mi a helyzet, jó hónapja nem voltam. (Ha már Budapest vége táblát látok, vacakul vagyok. Voltam eleget széltében, hosszában.) A lehullott levelek szinte égettnek tünnek. A talajszinten látszatra, nem bomlanak. Sötétedés után az égbolton szinte semmi nem látható, kivéve az egymást érő légijárműveket. Egy tudatlan ömlengése volt.
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survivor
2026. augusztus 13. 07:55
" labor vegyszerek" Tisztara mint a 80- as evek Magyarorszaga...💉🧫🧪🧬🔬💊🩻
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balbako_
2026. augusztus 13. 07:53
Pedig a Szaros mindezeket megígérte méghozzá AZONNALRA!
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