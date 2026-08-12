Az aszály kellős közepén mondott nemet vízügyi fejlesztésekre és egészségügyi beszerzésekre a pénzügyminiszter

Az aszály kellős közepén több vízügyi fejlesztés kötelezettségvállalásához sem adta meg előzetes egyetértését Kármán András pénzügyminiszter – derült ki abból a közérdekű adatigénylésből, amelyet a Magyar Nemzet nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz. A dokumentum szerint több milliárd forint értékű egészségügyi tétel sem kapott zöld jelzést, emellett több szociális intézmény élelmiszeralapanyag-beszerzéséhez sem adott a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyást.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, a kormány május közepén határozatot hozott, melyben rögzítette: május 14. után a 250 millió forintnál nagyobb kötelezettségvállaláshoz és a százmilliónál értékesebb eszközbeszerzéshez Kármán András pénzügyminiszter előzetes egyetértése kell. Az intézkedést – amely kivételeket is meghatározott – azzal a hivatkozással határozta el a kormány, hogy a költségvetés időarányos hiánya „lényegesen magasabb” volt a törvényben elfogadottnál.