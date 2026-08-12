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Magyar Péter atomerőmű paks

Magyar Péter újra kilátásba helyezte a paksi atomerőmű teljes leállítását

2026. augusztus 12. 15:03

A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.

2026. augusztus 12. 15:03
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Az előrejelzések szerint négy-öt napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszinjte; ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása – mondta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette: 

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a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 centiméter környékére süllyedhet. 

A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 centimétert alatt is lehet, ezért ismét felmerülhet az erőmű teljes leállítása – tette hozzá.

A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.

Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége hatmilliárd forint.

Dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány

Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között – közölte Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette: a kormány a szerdai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul, már csütörtökön megkezdik a Duna két partjától a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával.

Magyar Péter közölte: ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 centiméter alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.

Azt is elmondta, a fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két nyolcvan méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon húsz centimétert emeljenek a Duna vízszintjén.

Magyar Péter, aki a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszinttel indokolta a döntést, arról beszélt, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető lehet a paksi atomerőmű teljes leállítása.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 417 komment

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gogeka
2026. augusztus 14. 00:06
Akár. De azt egy Messiás nem engedheti meg magának. Ha nem tudja megoldani, akkor jöhet vissza az Orbán-kormány, ami meg tudná.
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szim-patikus
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2026. augusztus 13. 19:00 Szerkesztve
Leállítani sokkal könnyebb, mint újra (vagy másikat) indítani. Én kellően hülye vagyok, de a Tisza vizét átvezetném a Dunába. (mondjuk Szolnok Dunaújváros között)
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zsuzsa-963
2026. augusztus 13. 17:31
Aztán azon kell gondolkodni, hogy miként emelik ki gyorsan az elsüllyesztett bárkákat, mert a jövő hétre nagy csapadékokat ígérnék az Alpokban, ez lesz a világ legdrágább duzzasztója. Talán nem Hajós Adriennes és Sólyom Lászlós Dunakörre kellett volna hallgatni, hanem Prof. Dr. Mosonyi Emilre, aki Magyarországon sikeresen megszüntette a talajvízszint csökkenést és jelentősen emelte azt a Tisza – Keleti-főcsatorna - Berettyó – Körösök által határolt területen, létrehozott egy üdülő paradicsomot ami ma Tisza-tónak nevezünk. valamit a Duna-Tisza-közi Jászság víz utánpótlását is megoldotta. Németországban tervei szerint megépült a Duna-Majna-Rajna-Csatorna. Az Ő javaslata szerint Csongrádnál létre kellett volna hozni egy Tisza-Tó2-t, a Dunán Nagymaros után Adonynál és Fajsznál egy-egy vízlépcsőt erőművel, a Fajsz duzzasztó a tervek szerint Paksnál mindig biztosította volna a szükséges vízszintet. Na akkor sem az okosra, hanem a jó PR-ra hallgattak sokan.
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zsebibaba
2026. augusztus 13. 16:06
Aszály, vízhiány, mezőgazdaságnak kakukk, jöhet az ukrán gabona. Igaz, ostoba tiszások?
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