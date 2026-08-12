Magyar Péter újra kilátásba helyezte a paksi atomerőmű teljes leállítását

A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 centimétert alatt is lehet, ezért ismét felmerülhet az erőmű teljes leállítása – tette hozzá.

A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.

Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége hatmilliárd forint.