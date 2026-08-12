Magyar Péter újra kilátásba helyezte a paksi atomerőmű teljes leállítását

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A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.
Az előrejelzések szerint négy-öt napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszinjte; ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása – mondta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette:
a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 centiméter környékére süllyedhet.
A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 centimétert alatt is lehet, ezért ismét felmerülhet az erőmű teljes leállítása – tette hozzá.
A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.
Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége hatmilliárd forint.
Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között – közölte Magyar Péter a Facebookon.
A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette: a kormány a szerdai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul, már csütörtökön megkezdik a Duna két partjától a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával.
Magyar Péter közölte: ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 centiméter alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen.
Azt is elmondta, a fenékküszöb építésével párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két nyolcvan méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon húsz centimétert emeljenek a Duna vízszintjén.
Magyar Péter, aki a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszinttel indokolta a döntést, arról beszélt, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető lehet a paksi atomerőmű teljes leállítása.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert