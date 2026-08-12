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vlagyimir putyin nato flotta nemzetközi jog oroszország

Putyin: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni kereskedelmi hajóinak elfogására

2026. augusztus 12. 14:07

Az orosz elnök szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.

2026. augusztus 12. 14:07
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Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni – jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának zárószakaszát.

„Ha ezt (az orosz hajók elfoglalását a Nyugat) a gyakorlatban is elkezdi megvalósítani, kénytelenek leszünk ugyanúgy reagálni. És nem feltétlenül azokon a vízterületeken, ahol a hajóink elleni rajtaütéseket tervezik. Hanem ott, ahol ezt mi magunk szükségesnek és célszerűnek tartjuk. Bármelyik helyen, beleértve a Csendes-óceáni Flotta felelősségi övezetét is” – mondta a Varjag rakétahordozó cirkáló fedélzetén.

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Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.

„A NATO beszivárog ide (az ázsiai-csendes-óceáni térségbe), új katonai-politikai blokkok alakulnak ki, és itt helyeznek el, illetve terveznek elhelyezni olyan új fegyverrendszereket, amelyek hazánk számára is fenyegetést jelentenek” – hangoztatta.

Az orosz elnök megjegyezte, hogy miközben Oroszország nem jelent fenyegetést Japánra, és nincs vele szemben semmiféle követelése, Tokió doktrinális dokumentumaiban Moszkvát most először a fő fenyegetések között sorolta fel.

Megismételte, hogy Oroszország kész az együttműködésre az Északi-sarkvidéken, és egyebek között az északi-tengeri útvonalon is, a nemzetközi jog keretein belül.

„Mindig készek vagyunk olyan kölcsönös kompromisszumok keresésére, amelyek minden szomszédunk és minden partnerünk számára elfogadhatók. Ezt a kölcsönös érdekek figyelembevétele alapján vagyunk készek megtenni” – hangoztatta.

Putyin fogadta Viktor Liina tengernagy, a Csendes-óceáni Flotta parancsnokának jelentését. Az admirális hangsúlyozta, hogy a flotta hajói készen állnak a barátságtalan országok „árnyékflottájához” tartozó hajók átvizsgálására és feltartóztatására.

Az orosz Távol-Kelet tengeri határainak, szigeteinek és partjainak védelmét gyakorló flottamanőverek augusztus 4-én kezdődtek. Ez a Csendes-óceáni Flotta idei legfontosabb harci kiképzési eseménye. A gyakorlaton mintegy 60 hajó, tengeralattjáró és támogató hajó, mintegy 30 repülőgép, helikopter és drón, valamint több mint 13 ezer katona vesz részt. A gyakorlat a Japán-tenger, az Ohotszki-tenger és a Csendes-óceán északnyugati vizein zajlik.

(MTI)

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP

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Összesen 90 komment

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Sorrend:
Canadian
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2026. augusztus 13. 15:30 Szerkesztve
"orbisonCanadian 2026. augusztus 13. 01:02 Te nagyon buta vagy az egészet hibásan fogod fel,ugyanis Oroszország nem azonos a Szovjetunióval" Canadianorbison 2026. augusztus 13. 09:25 De igen, te szellemileg fogyatékos agymosott fajmarha. A Szovjetunió az orosz birodalom jogutódja volt, ugyanaz a terület, ugyanaz az uralkodó nép, ugyanazok az elnyomott népek. A Szovjetuniót is az orosz nép hozta létre. A Szovjetunió lakosságának több, mint fele orosz volt. Az 1917-es patkány forradalom alatt a rab népek megpróbáltak elszakadni a birodalomtól. A polgárháború után a Szovjetúnió mind visszafoglalta őket, aztán kaptak még kommunizmust is. Titeket nagyon félrevezettek, mivel Orbánéknak kínos volt, hogy azokhoz a komcsikhoz dörgölőztek, akik Magyaroszágot fél évszázadig megszállva tartották, és akik ellen Orbán anno sok beszédet mondott. Patetikusak vagytok a ruszki mosdatással!
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Irgum-burgum
•••
2026. augusztus 13. 12:57 Szerkesztve
Putyin egy tömeggyilkos diktátor. Nem tárgyalni kell vele, hanem likvidálni.
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1
orbison
2026. augusztus 13. 06:59
A nyugati országok nem képesek felhagyni Oroszország vegzálásával,az amerikai bankárok bujtogatása miatt. Újabb világégés felé ballagunk,jó lenne,ha végre nyugaton észhez térnének. A NATO-nak semmi esélye az oroszok ellen. Oroszország,és Kína hosszú évek óta közös hadgyakorlatokat tartanak.Kína hozzáállása a konfliktushoz egyértelmű. Törökország nem hajlandó a NATO oldalán hadba lépni Oroszország ellen.Egy ilyen felállásban a NATO-nak semmi esélye,és ezt Trump is tudja. Sokkal jobb lenne az oroszoktól energiát vásárolni mint hadakozni velük.
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2
2
Canadian
2026. augusztus 13. 01:59
Putler bejelentette, hogy az orosz birodalom nem létező hadiflottájával nyugati kereskedelmi hajókat fognak elfoglalni. Hát, meg lehet próbálni, de az orosz flotta 99%-a mozgásképtelen és kikötőkben rozsdásodnak. Az orosz hadsereg még korruptabb, mint az ukrán (ami nem könnyű), mindent ellopnak. A Fekete tengeren amikor az orosz flottát riasztják, mindig ugyanaz az egy hajó jelenik meg a helyszínen. A többi nem úszóképes. Nos, Oroszország valahogy lefoglal majd egy nyugati hajót. Ezután a nyugati hajók haditengerészeti kíséretet kapnak és Oroszország maradék működőképes hadihajói a tenger fenekén kötnek ki. Franciaország anno két hadihajót akart eladni Oroszországnak. Amerika megakadályozta. Az orosz admirális szavai szerint két ilyen hajóval megsokszoroznák az orosz flotta képességeit. Na, ezért nem kapták meg őket. :))) Putler még nem érti, hogy országát zsákutcába kormányozta. Az orosz imádó magyar "nemzetiek" sem.
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