Putyin: Oroszország tükörképszerűen fog reagálni kereskedelmi hajóinak elfogására

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Az orosz elnök szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
Oroszország tükörképszerűen fog reagálni a kereskedelmi hajóinak elfogására irányuló bármilyen nyugati kísérletre, és ezt bármely vízterületen meg fogja tenni – jelentette ki szerdán Vlagyimir Putyin elnök, amikor megtekintette az orosz Csendes-óceáni Flotta hadgyakorlatának zárószakaszát.
„Ha ezt (az orosz hajók elfoglalását a Nyugat) a gyakorlatban is elkezdi megvalósítani, kénytelenek leszünk ugyanúgy reagálni. És nem feltétlenül azokon a vízterületeken, ahol a hajóink elleni rajtaütéseket tervezik. Hanem ott, ahol ezt mi magunk szükségesnek és célszerűnek tartjuk. Bármelyik helyen, beleértve a Csendes-óceáni Flotta felelősségi övezetét is” – mondta a Varjag rakétahordozó cirkáló fedélzetén.
Putyin szerint a nyugati országok hatóságai a nemzetközi jog megsértésével megpróbálják korlátozni az orosz hajók közlekedését, és kifogásolta, hogy eljutottak az orosz tulajdon elárusításig is. Ezt kalózkodásnak és rablásnak nevezte.
„A NATO beszivárog ide (az ázsiai-csendes-óceáni térségbe), új katonai-politikai blokkok alakulnak ki, és itt helyeznek el, illetve terveznek elhelyezni olyan új fegyverrendszereket, amelyek hazánk számára is fenyegetést jelentenek” – hangoztatta.
Az orosz elnök megjegyezte, hogy miközben Oroszország nem jelent fenyegetést Japánra, és nincs vele szemben semmiféle követelése, Tokió doktrinális dokumentumaiban Moszkvát most először a fő fenyegetések között sorolta fel.
Megismételte, hogy Oroszország kész az együttműködésre az Északi-sarkvidéken, és egyebek között az északi-tengeri útvonalon is, a nemzetközi jog keretein belül.
„Mindig készek vagyunk olyan kölcsönös kompromisszumok keresésére, amelyek minden szomszédunk és minden partnerünk számára elfogadhatók. Ezt a kölcsönös érdekek figyelembevétele alapján vagyunk készek megtenni” – hangoztatta.
Putyin fogadta Viktor Liina tengernagy, a Csendes-óceáni Flotta parancsnokának jelentését. Az admirális hangsúlyozta, hogy a flotta hajói készen állnak a barátságtalan országok „árnyékflottájához” tartozó hajók átvizsgálására és feltartóztatására.
Az orosz Távol-Kelet tengeri határainak, szigeteinek és partjainak védelmét gyakorló flottamanőverek augusztus 4-én kezdődtek. Ez a Csendes-óceáni Flotta idei legfontosabb harci kiképzési eseménye. A gyakorlaton mintegy 60 hajó, tengeralattjáró és támogató hajó, mintegy 30 repülőgép, helikopter és drón, valamint több mint 13 ezer katona vesz részt. A gyakorlat a Japán-tenger, az Ohotszki-tenger és a Csendes-óceán északnyugati vizein zajlik.
(MTI)
Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP