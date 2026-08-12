„Napjainkban még mindig gyakran hallani a hatalmon lévőktől, hogy rendszerváltás zajlik Magyarországon. A pontos fogalomhasználat kedvéért azonban érdemes leszögezni: valódi rendszerváltás 1988 és 1990 között történt hazánkban.

Az akkori fordulat azért minősült ennek, mert az azt megelőző »rendszer« minden fundamentális elemében politikailag és gazdaságilag is gyökeresen eltért a jelenlegitől. A szocializmust a megszálló Szovjetunió kényszerítette ránk erőszakkal, mi nem dönthettünk szabadon az életünket befolyásoló kérdésekről. Diktatúrát és tervutasításos gazdaságot kaptunk a nyakunkba és nem biztosították az alapvető emberi jogokat. A véleményért börtön járt és származási alapon osztályozták az embereket. A piac törvényei helyett a kommunista párt és Moszkva diktátumai domináltak a gazdaságban.