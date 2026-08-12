Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A szocializmust a megszálló Szovjetunió kényszerítette ránk erőszakkal, mi nem dönthettünk szabadon az életünket befolyásoló kérdésekről.
„Napjainkban még mindig gyakran hallani a hatalmon lévőktől, hogy rendszerváltás zajlik Magyarországon. A pontos fogalomhasználat kedvéért azonban érdemes leszögezni: valódi rendszerváltás 1988 és 1990 között történt hazánkban.
Az akkori fordulat azért minősült ennek, mert az azt megelőző »rendszer« minden fundamentális elemében politikailag és gazdaságilag is gyökeresen eltért a jelenlegitől. A szocializmust a megszálló Szovjetunió kényszerítette ránk erőszakkal, mi nem dönthettünk szabadon az életünket befolyásoló kérdésekről. Diktatúrát és tervutasításos gazdaságot kaptunk a nyakunkba és nem biztosították az alapvető emberi jogokat. A véleményért börtön járt és származási alapon osztályozták az embereket. A piac törvényei helyett a kommunista párt és Moszkva diktátumai domináltak a gazdaságban.
Ezzel szemben 1988-90 között kivívtuk a szabadságunkat, megteremtettük a demokráciát és a piacgazdaságot, létrejött a jogállam. Szabadon választott kormány irányította az országot és 1991-ben visszanyertük a teljes nemzeti szuverenitásunkat is az utolsó megszálló orosz katona távozásával.
A fogalmak tisztázása alapján tehát az, ami a rendszerváltáskor történt, az teljes társadalmi és politikai modellváltásnak nevezhető. Azóta kormányváltásokat élünk át, hiszen sem a demokrácia, sem a piacgazdaság rendszere nem változott: nem lettünk sem diktatúra, sem monarchia. Akik pedig retorikai túlzásként azt gondolták, hogy az ezer okból kritizálható Orbán – korszak diktatúrának számít, azoknak nem árt megjegyezniük, hogy négy alkalommal szabad választásokon nyertek, az ötödik megmérettetésen pedig veszítettek, és békésen átadták a hatalmat a győztesnek. Az ilyesmi a diktatúrákban nem szokás.”
Nyitókép: