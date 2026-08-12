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magyarországon megszálló szovjetunió rendszerváltás

Az, ami a rendszerváltáskor történt, az teljes társadalmi és politikai modellváltásnak nevezhető

2026. augusztus 12. 11:06

A szocializmust a megszálló Szovjetunió kényszerítette ránk erőszakkal, mi nem dönthettünk szabadon az életünket befolyásoló kérdésekről.

2026. augusztus 12. 11:06
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„Napjainkban még mindig gyakran hallani a hatalmon lévőktől, hogy rendszerváltás zajlik Magyarországon. A pontos fogalomhasználat kedvéért azonban érdemes leszögezni: valódi rendszerváltás 1988 és 1990 között történt hazánkban.

Az akkori fordulat azért minősült ennek, mert az azt megelőző »rendszer« minden fundamentális elemében politikailag és gazdaságilag is gyökeresen eltért a jelenlegitől. A szocializmust a megszálló Szovjetunió kényszerítette ránk erőszakkal,  mi nem dönthettünk szabadon az életünket befolyásoló kérdésekről. Diktatúrát és tervutasításos gazdaságot kaptunk a nyakunkba és nem biztosították az alapvető emberi jogokat. A véleményért börtön járt és származási alapon osztályozták az embereket. A piac törvényei helyett a kommunista párt és Moszkva diktátumai domináltak a gazdaságban. 

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Ezzel szemben 1988-90 között kivívtuk a szabadságunkat, megteremtettük a demokráciát és a piacgazdaságot, létrejött a jogállam. Szabadon választott kormány irányította az országot és 1991-ben visszanyertük a teljes nemzeti szuverenitásunkat is az utolsó megszálló orosz katona távozásával. 

A fogalmak tisztázása alapján tehát az, ami a rendszerváltáskor történt, az teljes társadalmi és politikai modellváltásnak nevezhető. Azóta kormányváltásokat élünk át, hiszen sem a demokrácia, sem a piacgazdaság rendszere nem változott: nem lettünk sem diktatúra, sem monarchia. Akik pedig retorikai túlzásként azt gondolták, hogy az  ezer okból kritizálható Orbán – korszak diktatúrának számít, azoknak nem árt megjegyezniük, hogy négy alkalommal szabad választásokon nyertek, az ötödik megmérettetésen pedig veszítettek, és békésen átadták a hatalmat a győztesnek. Az ilyesmi a diktatúrákban nem szokás.”

Nyitókép: 

 

 


 

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Összesen 49 komment

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Sorrend:
bauerj-2
2026. augusztus 13. 22:39
"A szocializmust a megszálló Szovjetunió kényszerítette ránk erőszakkal, mi nem dönthettünk szabadon az életünket befolyásoló kérdésekről." Valaki írna néhány sort arról, hogy tudta elérni Ausztria, hogy 1955-ben elhagyják a szovjet csapatok, gyakorlatilag némi kártérítés és az örök semlegesség alkotmányba foglalása fejében? Nincs ennek valami köze ahhoz, hogy ott nem kerültek hatalomra a hazaáruló kommunisták némi kékcédulás választási csalás segítségével? Csak kérdezem!
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gogeka
2026. augusztus 13. 22:15
Peti hozza el az igazi rendszerváltást, de azt is utána, hogy bemelegítette a gijotinokat.
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gogeka
2026. augusztus 13. 22:11
Gabika, te csak egy kerékkötő voltál az úgymond rendszernemváltásba, és azóta is az vagy.
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gogeka
•••
2026. augusztus 13. 22:06 Szerkesztve
Semmi sem történt. Csak hatalomátmentés történt, és az ország kirablása. Ott szúrták el, hogy nem folyt vér. Amit azt hitték előny és ezzel megúsznak. Pedig negyven év után is kísért. És végül úgyis megtörténik. Errefelé haladnak a dolgok. Mert megúszni nem lehet, csak elodázni.
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