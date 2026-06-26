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kormány magyarországon kármán andrás eurogroup

A kormány még idén megteszi az első lépést az euró felé

2026. június 26. 14:13

A legnehezebb maastrichti-feltétel a költségvetési feltételek teljesítése, a hiány, illetve az államadósságnak a megfelelő pályára állítása lesz.

2026. június 26. 14:13
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A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni – jelentette be a pénzügyminiszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten. Kármán András elmondta: a Kiriákosz Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon.

A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai, mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is” 

– közölte a pénzügyminiszter.

Kármán András elmondta: idén először már nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb tagállama. A görög kormány gyökeresen szakított a válságot megelőző időszak felelőtlen költségvetési politikájával, és ma az EU egyik élenjáró példája a fiskális fegyelem terén – hangoztatta.

Kármán András a megbeszélés közös álláspontjának nevezte, hogy az európai tőkepiacok integrációját és szabályozásának egységesítését erősíteni kell, hiszen Európának fel kell zárkózni ezen a téren az Egyesült Államokhoz. A tőkepiacok jelentősége ma Európában sokkal kisebb, ami azt jelenti, hogy az olyan kisebb országokban, mint Magyarországon is a kkv-k számára alig érhetők el a bankitól eltérő finanszírozási formák, tőkepiaci eszközök, és mindez versenyképességi hátrány – fejtette ki.

Hozzátette: további előnye lenne egy fejlettebb európai tőkepiac megvalósításának, hogy a megtakarítóknak szélesebb befektetési lehetőségei lennének. Ez mérsékelné Magyarországon is a jelentős készpénzállományt és a kamatozás nélkül látra szóló betéteket, végső soron magasabb hozamot biztosítana a megtakarítók számára”

 – sorolta.

A miniszter szerint a legnehezebb maastrichti-feltétel a költségvetési feltételek teljesítése, a hiány, illetve az államadósságnak a megfelelő pályára állítása lesz.

Kiriákosz Pierakákisz, az Eurogroup elnöke emlékeztetett: az eurózónához történő csatlakozás egy szabályalapú eljárás, konvergenciakritériumokat kell teljesíteni, a magyar hatóságokat pedig arra bíztatta, hogy prudens szakpolitikával, intézményi reformokkal segítsék elő a kritériumok teljesülését. Stabil politikai és intézményi háttérre van szükség, valamint a helyreállítási alaphoz szükséges reformokat kell végrehajtani. 

Ezek a befektetők szemében való vonzerőt növelik és erősítik a gazdasági stabilitást – mutatott rá. Megjegyezte: támogatja Magyarország erőfeszítéseit a mérföldkövek teljesítésében, és abban, hogy a források teljes mértékben felszabadíthatók legyenek. Kérdésre válaszolva Kiriákosz Pierakákisz hangsúlyozta: az euró bevezetéséhez számos kritériumot, többek között kamatfeltételeket, illetve árfolyamot, deficitet kell teljesíteni, és két évig árfolyammechanizmusban kell részt venni.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 54 komment

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nyafika
2026. június 26. 16:43
Szlovákok hogy örültek...azóta nem győznek kurvaanyázni...
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nyafika
2026. június 26. 16:41
rofirofi 2026. június 26. 15:43 - Suttyókám, az élet előbb fog pofánbaszni, mint gondolnád. A magadfajára még a nigger migráns is köp egy nagyot...
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nyafika
2026. június 26. 16:40
rofirofi 2026. június 26. 15:43 Végre. Ha visszatérne valami Fidesz utódpárt (20-30 év múlva), akkor nem tudna trükközni a forinttal. Nem tudnák mesterségesen gyengíteni, mint a büdös komcsik az utolsó 16 évben. - Amúgy a kurva anyád pénzéből vetted az okostelcsidet? Zsenikém, ha dolgoznod kéne a pénzedért, már most megdöglenél!
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nyafika
2026. június 26. 16:39
Aki euróval akar fizetni, bármikor válthat magának. Mi a fasznak rálőcsölni egy moslék játékpénzt az országra?
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