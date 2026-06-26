A kormány még idén megteszi az első lépést az euró felé

Kármán András elmondta: idén először már nem Görögország lesz az EU legeladósodottabb tagállama. A görög kormány gyökeresen szakított a válságot megelőző időszak felelőtlen költségvetési politikájával, és ma az EU egyik élenjáró példája a fiskális fegyelem terén – hangoztatta.

Kármán András a megbeszélés közös álláspontjának nevezte, hogy az európai tőkepiacok integrációját és szabályozásának egységesítését erősíteni kell, hiszen Európának fel kell zárkózni ezen a téren az Egyesült Államokhoz. A tőkepiacok jelentősége ma Európában sokkal kisebb, ami azt jelenti, hogy az olyan kisebb országokban, mint Magyarországon is a kkv-k számára alig érhetők el a bankitól eltérő finanszírozási formák, tőkepiaci eszközök, és mindez versenyképességi hátrány – fejtette ki.