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bbc fifa magyarországon dollár világbajnokság

Több százmilliárd forintos reklámbevételt termelhetnek a vb ivószünetei

2026. június 19. 19:13

A világbajnokság kötelező hidratációs szünetei világszerte akár 307 milliárd forintos többletbevételt is termelhetnek a közvetítő televízióknak.

2026. június 19. 19:13
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A világbajnokság egyik legtöbbet vitatott újítása, hogy minden félidő 22. percében háromperces ivószünetet tartanak, függetlenül attól, hogy meleg van-e vagy esik az eső. A FIFA szerint erre a játékosok egészségének védelme miatt van szükség, a megszakítások ugyanakkor jelentős reklámbevételi lehetőséget teremtenek a közvetítési jogokat birtokló csatornáknak.

Az amerikai jogokat birtokló Fox félidőnként több mint két percnyi extra reklámidőhöz juthat, ami mérkőzésenként körülbelül nyolc, a 104 találkozóból álló világbajnokságon pedig összesen 832 további harminc másodperces reklámot jelenthet. A BBC által megkérdezett szakértők szerint egy ilyen hirdetés 

a csoportkörben 200 és 300 ezer dollár, az egyenes kieséses szakaszban pedig akár 750 ezer dollár is lehet, így a Fox mintegy 250 millió dollár, vagyis 77 milliárd forint többletbevételhez juthat.

Ez csak az amerikai piac becslése. Magyarországon az M4 Sport az ivószünetek alatt nem reklámokat sugároz, hanem a stúdióba kapcsol vissza, más országok televíziói azonban nem feltétlenül járnak el ugyanígy. A szakértői számítások szerint világszerte legalább egymilliárd dollár, jelenlegi árfolyamon körülbelül 307 milliárd forint extrabevétel keletkezhet a televíziós társaságoknál. A pénz közvetlenül a csatornáknál marad, a FIFA azonban közvetetten profitálhat belőle, mert a nagyobb reklámbevételi lehetőség miatt a jövőben többet kérhet a közvetítési jogokért. A szövetség egyelőre nem közölte, hogy a 2030-as világbajnokságon is megtartja-e a hidratációs szüneteket, de a marokkói, spanyol és portugál rendezés, valamint a várható hőség miatt erre jó esély van.

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

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Összesen 1 komment

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mnmn
2026. június 19. 19:30
A következő VB-n már kéne egy pisi szünet is.
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