Több százmilliárd forintos reklámbevételt termelhetnek a vb ivószünetei

A világbajnokság egyik legtöbbet vitatott újítása, hogy minden félidő 22. percében háromperces ivószünetet tartanak, függetlenül attól, hogy meleg van-e vagy esik az eső. A FIFA szerint erre a játékosok egészségének védelme miatt van szükség, a megszakítások ugyanakkor jelentős reklámbevételi lehetőséget teremtenek a közvetítési jogokat birtokló csatornáknak.

Az amerikai jogokat birtokló Fox félidőnként több mint két percnyi extra reklámidőhöz juthat, ami mérkőzésenként körülbelül nyolc, a 104 találkozóból álló világbajnokságon pedig összesen 832 további harminc másodperces reklámot jelenthet. A BBC által megkérdezett szakértők szerint egy ilyen hirdetés