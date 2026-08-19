Az előző vezetés helyett kért bocsánatot Tarr Zoltán a határon túli magyarok „politikai eszközként való használatáért”

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Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett is azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként használták – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett is azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként használták – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyet a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából tett közzé.
Tarr Zoltán szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon olyan rendszer épült ki, amely meg akarta mondani, ki a "jó magyar", ez a megközelítés pedig tévút. Nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja, a határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás – fejtette ki a miniszter.
Kiemelte, hogy a Tisza-kormány számára magától értetődő a támogatások megadása, de a párthűséget lehámozzák a nemzetpolitikáról, és alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatokat építenek ki. Jelezte:
szakítani kell a Gyurcsány- és Orbán-kormányok által hátrahagyott, leterhelt magyar-magyar viszonnyal; helyette párbeszédre, megértésre és a közösségek erősítésére van szükség.
Tarr Zoltán kritizálta az előző kabinetet, amely szavai szerint hamis képet kínált, miközben családokat zilált szét, háborús pszichózist terjesztett és erősítette a gyűlölködést.
A miniszter sajnálatát fejezte ki, hogy személyesen nem tud jelen lenni a héten zajló Kolozsvári Magyar Napokon, de jelezte, hogy a résztvevőket Kollai István magyarságpolitikai helyettes-államtitkár útján levélben köszöntötte. Kolozsvárt a nemzet egésze számára kiemelkedően fontos kulturális terepnek nevezte, amelynek rendezvénye hűen megmutatja az erdélyi magyarság élő és alkotó erejét.
(MTI)
Nyitókép: Facebook