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tarr zoltán kolozsvár határon túli magyarok

Az előző vezetés helyett kért bocsánatot Tarr Zoltán a határon túli magyarok „politikai eszközként való használatáért”

2026. augusztus 19. 13:11

Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett is azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként használták – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

2026. augusztus 19. 13:11
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Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett is azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként használták – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyet a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából tett közzé.

Tarr Zoltán szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon olyan rendszer épült ki, amely meg akarta mondani, ki a "jó magyar", ez a megközelítés pedig tévút. Nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja, a határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás – fejtette ki a miniszter.

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Kiemelte, hogy a Tisza-kormány számára magától értetődő a támogatások megadása, de a párthűséget lehámozzák a nemzetpolitikáról, és alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatokat építenek ki. Jelezte: 

szakítani kell a Gyurcsány- és Orbán-kormányok által hátrahagyott, leterhelt magyar-magyar viszonnyal; helyette párbeszédre, megértésre és a közösségek erősítésére van szükség.

Tarr Zoltán kritizálta az előző kabinetet, amely szavai szerint hamis képet kínált, miközben családokat zilált szét, háborús pszichózist terjesztett és erősítette a gyűlölködést.

A miniszter sajnálatát fejezte ki, hogy személyesen nem tud jelen lenni a héten zajló Kolozsvári Magyar Napokon, de jelezte, hogy a résztvevőket Kollai István magyarságpolitikai helyettes-államtitkár útján levélben köszöntötte. Kolozsvárt a nemzet egésze számára kiemelkedően fontos kulturális terepnek nevezte, amelynek rendezvénye hűen megmutatja az erdélyi magyarság élő és alkotó erejét.

(MTI) 

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 109 komment

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Sorrend:
bigfater73
2026. augusztus 19. 18:00
Székelyek figyeljetek a vártán! Aljas leszámolásra készül tiszafos!
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0
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varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 19. 17:56
Anyám borogass!
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1
0
lyon-v-2
2026. augusztus 19. 17:55
Ez most komoly ? Nevetséges, de inkább szégyen...
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1
0
Vasalo
2026. augusztus 19. 17:43
Egy biztos, hogy a mocsok kormány elnézéseire a kutya sem kiváncsi a határon tul. 💩💩💩💩💩💩💩💩
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