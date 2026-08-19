Az előző vezetés helyett kért bocsánatot Tarr Zoltán a határon túli magyarok „politikai eszközként való használatáért”

Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett is azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként használták – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyet a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából tett közzé.

Tarr Zoltán szerint az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon olyan rendszer épült ki, amely meg akarta mondani, ki a "jó magyar", ez a megközelítés pedig tévút. Nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja, a határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás – fejtette ki a miniszter.