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kormány vitézy dávid duna - híd

Megépül a mohácsi Duna-híd, de lenyesték a beruházás egy jelentős részét

2026. szeptember 04. 08:46

A közlekedési miniszter szerint a híd megépítése nem maradhat el, a szerintük indokolatlanul túlméretezett útszakasz terveit azonban elvetik.

2026. szeptember 04. 08:46
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A kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról – közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében. Mint írta, maga a híd a tervek szerint megépül, mivel a beruházás már olyan előrehaladott állapotban van, hogy annak visszafordítása nem lenne ésszerű. 

Vitézy szerint ugyanakkor a 2×2 sávos kialakítás eredetileg sem volt indokolt, és a Pécs–Szeged közötti vasúti kapcsolat megteremtéséhez szükséges fejlesztés is beleférhetett volna a projektbe.

A miniszter szerint a felülvizsgálat megállapította, hogy a híd műszaki tartalma már nem alakítható át érdemben: sem vasúti közlekedésre nem tehető alkalmassá, sem 2×1 sávosra nem szűkíthető. Vitézy ugyanakkor kiemelte, hogy az alföldi oldalon tervezett, mintegy 20 kilométeres 2×2 sávos útszakasz építése még nem kezdődött el, ezért ezt a projektből ki lehet venni. Ezt a szakaszt még az előző kormány rendelte meg idén márciusban, több mint 76 milliárd forinttal növelve a beruházás költségét.

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A közlekedési miniszter szerint a forgalmi előrejelzések alapján a 2×2 sávos kialakítás ezen a szakaszon még 2050-ig sem lenne indokolt, a szerbiai közlekedési fejlesztéseket is figyelembe véve. Ezért az eredeti terveknek megfelelően 2×1 sávos út épül az alföldi oldalon. 

Vitézy szerint ezzel összesen mintegy 74–76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg, amelyet nem vonnak ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítanak.

„Sokkal több értelme van ebből a pénzből rossz állapotú, naponta emberek tízezrei által használt utakat rendbe tenni, mint olyan plusz sávokat építeni, amelyek szükségességét a forgalmi adatok sem igazolják” – írta Vitézy. Hozzátette: a kormány minden szakmailag indokolt fejlesztést megvalósít, a felesleges beruházásokra azonban nem költ tízmilliárdokat pusztán azért, mert arról korábban már döntés született.

Nyitókép: Duna Group

 

Összesen 59 komment

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cccatch
2026. szeptember 04. 10:29
Kell Ukrajnának a lóvé.
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Hangillat
2026. szeptember 04. 10:27
A hidat a Duna alatti alagútban kellene elhelyezni, a felszínen kompok- ez miért nem szerepel az ésszerűsítő tervekben?
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szpt77
2026. szeptember 04. 10:24
Héja 2026. szeptember 04. 10:15 Mekkora baromság.... Meg sem épült, de már forgalmi adatok vannak? Uramisten, te most komolyan le merted írni ezt??? "forgalmi előrejelzések alapján" - magyarul tudsz? ezt érted? netán szellemi fogyatékos vagy? Legközelebb gondold át kicsit jobban mit írsz, mert így megint csak magatokat égetitek (ha lehet még ennél jobban).
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lendvaiildiko
2026. szeptember 04. 10:23
Akkor most Dávidka megépíti a Pécset Szegeddel összekötő vasútvonalat? Milyen globális érdekek húzódnak meg eme idióta döntés mögött? Esegleg a híd nagy forgalmat generálna és szűk lenne a jelenlegi útpáyla, akkor majd tévetek az elvtársak, s újra belekezdenek? Ki a térség országgyűlés képviselője? Gondolom, a mohácsiak szívnak most, mint a torkos borz, érdemes volt Rózsahegyi Áronra, a tisza párt jelöltsére szavazni? Ő mostanában megnyilvánult, lobbizott az eredeti tervekért, vagy esetleg felajánlotta a leállítást?
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