Megépül a mohácsi Duna-híd, de lenyesték a beruházás egy jelentős részét

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A közlekedési miniszter szerint a híd megépítése nem maradhat el, a szerintük indokolatlanul túlméretezett útszakasz terveit azonban elvetik.
A kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról – közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében. Mint írta, maga a híd a tervek szerint megépül, mivel a beruházás már olyan előrehaladott állapotban van, hogy annak visszafordítása nem lenne ésszerű.
Vitézy szerint ugyanakkor a 2×2 sávos kialakítás eredetileg sem volt indokolt, és a Pécs–Szeged közötti vasúti kapcsolat megteremtéséhez szükséges fejlesztés is beleférhetett volna a projektbe.
A miniszter szerint a felülvizsgálat megállapította, hogy a híd műszaki tartalma már nem alakítható át érdemben: sem vasúti közlekedésre nem tehető alkalmassá, sem 2×1 sávosra nem szűkíthető. Vitézy ugyanakkor kiemelte, hogy az alföldi oldalon tervezett, mintegy 20 kilométeres 2×2 sávos útszakasz építése még nem kezdődött el, ezért ezt a projektből ki lehet venni. Ezt a szakaszt még az előző kormány rendelte meg idén márciusban, több mint 76 milliárd forinttal növelve a beruházás költségét.
A közlekedési miniszter szerint a forgalmi előrejelzések alapján a 2×2 sávos kialakítás ezen a szakaszon még 2050-ig sem lenne indokolt, a szerbiai közlekedési fejlesztéseket is figyelembe véve. Ezért az eredeti terveknek megfelelően 2×1 sávos út épül az alföldi oldalon.
Vitézy szerint ezzel összesen mintegy 74–76 milliárd forint közpénzt takarítanak meg, amelyet nem vonnak ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítanak.
„Sokkal több értelme van ebből a pénzből rossz állapotú, naponta emberek tízezrei által használt utakat rendbe tenni, mint olyan plusz sávokat építeni, amelyek szükségességét a forgalmi adatok sem igazolják” – írta Vitézy. Hozzátette: a kormány minden szakmailag indokolt fejlesztést megvalósít, a felesleges beruházásokra azonban nem költ tízmilliárdokat pusztán azért, mert arról korábban már döntés született.
Nyitókép: Duna Group