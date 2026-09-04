Megépül a mohácsi Duna-híd, de lenyesték a beruházás egy jelentős részét

A kormány szerdai ülésén döntött a mohácsi Duna-híd beruházásának folytatásáról – közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében. Mint írta, maga a híd a tervek szerint megépül, mivel a beruházás már olyan előrehaladott állapotban van, hogy annak visszafordítása nem lenne ésszerű.

Vitézy szerint ugyanakkor a 2×2 sávos kialakítás eredetileg sem volt indokolt, és a Pécs–Szeged közötti vasúti kapcsolat megteremtéséhez szükséges fejlesztés is beleférhetett volna a projektbe.

A miniszter szerint a felülvizsgálat megállapította, hogy a híd műszaki tartalma már nem alakítható át érdemben: sem vasúti közlekedésre nem tehető alkalmassá, sem 2×1 sávosra nem szűkíthető. Vitézy ugyanakkor kiemelte, hogy az alföldi oldalon tervezett, mintegy 20 kilométeres 2×2 sávos útszakasz építése még nem kezdődött el, ezért ezt a projektből ki lehet venni. Ezt a szakaszt még az előző kormány rendelte meg idén márciusban, több mint 76 milliárd forinttal növelve a beruházás költségét.