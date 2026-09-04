Pénteken megnyílik az út az új magyar szélerőművek előtt

A hivatal szeptember 10-én online iparági konzultációt is tart, amelyen a pályázók részletes tájékoztatást kaphatnak az eljárás tartalmi és formai követelményeiről. A pályázatokat a beadási határidő után a MEKH értékeli, az előzetes eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig közzéteszik. Ez azt jelenti, hogy az év végére kiderülhet, mely beruházások kaphatnak betáplálási lehetőséget az új vagy kibővített szélerőművi kapacitásokhoz.

Az első körben összesen 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki hat járás kilenc hálózati csomópontján. A pályázók többek között az Ács Katódgyár, a Komárom Ipari Park, Dunaújváros, Iváncsa, Kisbér, Ócsa, Székesfehérvár Nyugat, valamint Szombathely és Szombathely Észak csomópontjaira jelentkezhetnek. A kiírást részletes hálózati elemzés és országos piaci felmérés előzte meg, a tervezett feltételeket pedig az iparági szereplők is véleményezhették.

A hálózati csatlakozás legkorábbi lehetséges időpontja 2030. szeptember 30., a pályázók azonban 2032. szeptember 30. utáni dátumot már nem jelölhetnek meg. A konkrét csatlakozási időpontot később a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben rögzítik. A MEKH elnöke szerint az előkészítés során kiemelt szempont volt, hogy a pályázati eljárás átlátható, szakmailag megalapozott és a jogszabályi kereteknek megfelelő legyen.