Ft
Ft
30°C
16°C
Ft
Ft
30°C
16°C
09. 04.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 04.
péntek
Magyarország megújuló energia szélerőmű

Pénteken megnyílik az út az új magyar szélerőművek előtt

2026. szeptember 04. 06:39

Szeptember 4-én indul a pályázat az új és bővített szélerőművi kapacitásokra, az első eredményekre december közepéig kell várni.

2026. szeptember 04. 06:39
null

Pénteken megnyílik a lehetőség az új magyarországi szélerőművi beruházások előtt: 

szeptember 4-től pályázhatnak a beruházók új kapacitások létesítésére, illetve meglévő szélerőművek bővítésére

– számolt a róla a vg.hu. A kérelmeket elektronikusan, a Magyarország.hu Személyre Szabott Ügyintézési Felületén (SZÜF) keresztül lehet benyújtani, a végső határidő október 30. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a dokumentáció összeállítását kitölthető iratmintákkal is segíti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A hivatal szeptember 10-én online iparági konzultációt is tart, amelyen a pályázók részletes tájékoztatást kaphatnak az eljárás tartalmi és formai követelményeiről. A pályázatokat a beadási határidő után a MEKH értékeli, az előzetes eredményeket pedig legkésőbb december 13-ig közzéteszik. Ez azt jelenti, hogy az év végére kiderülhet, mely beruházások kaphatnak betáplálási lehetőséget az új vagy kibővített szélerőművi kapacitásokhoz.

Az első körben összesen 702 megavoltamper betáplálási kapacitást osztanak ki hat járás kilenc hálózati csomópontján. A pályázók többek között az Ács Katódgyár, a Komárom Ipari Park, Dunaújváros, Iváncsa, Kisbér, Ócsa, Székesfehérvár Nyugat, valamint Szombathely és Szombathely Észak csomópontjaira jelentkezhetnek. A kiírást részletes hálózati elemzés és országos piaci felmérés előzte meg, a tervezett feltételeket pedig az iparági szereplők is véleményezhették.

A hálózati csatlakozás legkorábbi lehetséges időpontja 2030. szeptember 30., a pályázók azonban 2032. szeptember 30. utáni dátumot már nem jelölhetnek meg. A konkrét csatlakozási időpontot később a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben rögzítik. A MEKH elnöke szerint az előkészítés során kiemelt szempont volt, hogy a pályázati eljárás átlátható, szakmailag megalapozott és a jogszabályi kereteknek megfelelő legyen.

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trd127
2026. szeptember 04. 06:56
Helyes. Előre megyünk, nem hátra. Soha többet kommunista Fidesz.
Válasz erre
0
0
Polly_neni
2026. szeptember 04. 06:44
Alig várom ezt a remek lehetőséget. A szélmalmokat a 141 kólásdoboz házához közel kérem felállítani...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!