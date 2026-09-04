A KDNP petíciót indít az oktatási miniszter leváltásáért

A KDNP-s politikus az elhangzottakat elfogadhatatlannak nevezte és úgy fogalmazott: senki sem sértegetheti a tanárokat, legfőképp nem az oktatási miniszter, akinek szolgálni kell a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket és gőgösen beszélni róluk.

Ezért indították kezdeményezésüket a peticio.kdnp.hu oldalon.

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlés képviselője az egészségügy mellett az oktatást nevezte meg azon területként, ahol a legnagyobb empátiára van szükség. A pedagógus pálya megbecsülést érdemel – mondta és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Lannert Judit nem képviseli a pedagógusokat, személye nem megemeli a pálya méltóságát, hanem megnehezíti a pedagógusok életét. Olyan megalázó mondatok hangoztak el, amely méltatlanná teszik a pozíció betöltésére – mondta.