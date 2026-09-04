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kdnp juhász hajnalka rétvári bence lannert judit oktatás

A KDNP petíciót indít az oktatási miniszter leváltásáért

2026. szeptember 04. 13:54

Állj ki Te is a tanárod mellett! mottóval petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), amelyben Lannert Judit oktatási miniszter távozását követelik a pedagógusokat sértő kijelentései miatt – hangzott el a párt pénteki online sajtótájékoztatóján.

2026. szeptember 04. 13:54
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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője elmondta: az elmúlt napokban nagyon sok nyilatkozata került nyilvánosságra miniszternek, amelyekben megdöbbentő és a pedagógusokat „rettenetes módon” sértő megjegyzéseket tett.

Lannert Judit a Klubrádiónak adott korábbi interjújában úgy fogalmazott: 

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probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”. Azt is mondta, hogy „azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag”. Úgy fogalmazott: „meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kisiskolát”; „én az összes igazgatót leváltanám”.

A KDNP-s politikus az elhangzottakat elfogadhatatlannak nevezte és úgy fogalmazott: senki sem sértegetheti a tanárokat, legfőképp nem az oktatási miniszter, akinek szolgálni kell a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket és gőgösen beszélni róluk. 

Ezért indították kezdeményezésüket a peticio.kdnp.hu oldalon.

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlés képviselője az egészségügy mellett az oktatást nevezte meg azon területként, ahol a legnagyobb empátiára van szükség. A pedagógus pálya megbecsülést érdemel – mondta és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Lannert Judit nem képviseli a pedagógusokat, személye nem megemeli a pálya méltóságát, hanem megnehezíti a pedagógusok életét. Olyan megalázó mondatok hangoztak el, amely méltatlanná teszik a pozíció betöltésére – mondta.

Rámutatott: a 18 éves pályaválasztás előtt álló generáció is elbizonytalanodhat, ha ilyen kritikus, méltánytalan nézetek képvisel az oktatási miniszter. A politikus azt különösen fájónak tartotta, hogy mindez egy női minisztertől hangzott el.

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(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 27 komment

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Sorrend:
astracf
2026. szeptember 04. 16:09
Vergődik a jelentéktelen kullancspárt...
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1
0
lemez
2026. szeptember 04. 15:57
És mikor tiltakoztok hogy három hétig nem múködik a parlament mert poloska túrnézni indul.Mi van?
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1
0
Nagyhuba1
2026. szeptember 04. 15:48
A KDNP csak mondta azt amit a legtöbb normális ember gondol.
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1
0
robokuty
2026. szeptember 04. 15:37
kádéempé...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
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1
0
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