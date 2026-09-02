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rétvári bence lannert judit pedagógus Magyar Péter tanár

Távozásra szólították fel a tiszás oktatási minisztert! (VIDEÓ)

2026. szeptember 02. 21:26

Rétvári Bence szerint így még senki nem sértette meg a pedagógusokat, így még senki nem nézte le a tanárokat, mint Lannert Judit.

2026. szeptember 02. 21:26
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Rétvári Bence (KDNP-s politikus) legújabb videójában arról beszélt, hogy ez idáig még senki nem sértette meg a pedagógusokat, és még senki nem nézte le úgy a tanárokat, mint Lannert Judit.

A tiszás oktatási miniszter a Klubrádióban arról beszélt, hogy ma az megy pedagógusnak, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhezálló, „és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”.

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Lannert így folytatta: Magyarországon azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van, és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. „Meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kisiskolát, igen. (...) Én az összes iskolaigazgatót leváltanám.”

Rétvári a fentieket úgy kommentálta, hogy ez nem nyelvbotlás volt Magyar Péter emberétől, és nem elszólás volt a tiszás oktatási minisztertől. Lannert Judit valójában ezeket gondolja az összes magyar tanárról.

„Ez bármilyen kormánytagtól elfogadhatatlan, na de egy oktatási minisztertől végképp. Semmire nem tartja azokat a pedagógusokat, akiknek a munkájáért felel? – tette fel a kérdést a tiszás miniszter. – Ennyire nem becsüli az összes igazgatót, hogy mindenkit szélnek eresztene? Bezáratná nemcsak a kistelepülési iskolákat, hanem a nagyvárosok kis létszámú gimnáziumait is? (...)

Lannert Judit nem méltó arra, hogy az iskolákért és a pedagógusokért feleljen. Lannert Juditnak távoznia kell!”

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 28 komment

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Sorrend:
Karvaly
2026. szeptember 02. 22:42
Elolvastam a Válasz Online-ban a cikket, és nagyon hosszan lehetne tárgyalni, mondatonként, esetleg húszezer betűbe bele is férne, de a lényege az lenne, hogy "ez hülye". Méghozzá a rosszabb fajtából, amelyik vallásos meggyőződéssel hiszi azt, hogy neki igaza van, és csak jót tesz azzal a sok ostobával, ha rájuk erőszakolja a saját elképzelését. Ott fogják folytatni, ahol Magyar Bálint abbahagyta.
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0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. szeptember 02. 22:08
a liberális fősodor retteg mindenféle alternatív elképzeléstől lannert judittal kapcsolatban is inkább azt érzem, hogy azt kéri számon a tanárokon, hogy miért nem végzik el helyette az ő munkáját nagyon jó dolog nagyszabású zavaros átalakításokba kezdeni, alaposan ki lehet fizetni belőle a haverokat
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8
0
szilvarozsa
2026. szeptember 02. 22:05
"A tiszás oktatási miniszter a Klubrádióban arról beszélt, hogy ma az megy pedagógusnak, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhezálló, „és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek” Tapasztalatból mondom, a pedagógusok 80%-ának esetében igaza van. Kb ilyen arányban vannak köztük a tiszások.
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11
0
lemez
2026. szeptember 02. 22:05
Ez a néni ugyanolyan elmebeteg mint aki megválasztotta.Szörgy Ella.Semmi helye a gyerekek kózelébe visszataszitó modortalan tahó bumburnyák.
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9
0
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