Távozásra szólították fel a tiszás oktatási minisztert! (VIDEÓ)

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Rétvári Bence szerint így még senki nem sértette meg a pedagógusokat, így még senki nem nézte le a tanárokat, mint Lannert Judit.
Rétvári Bence (KDNP-s politikus) legújabb videójában arról beszélt, hogy ez idáig még senki nem sértette meg a pedagógusokat, és még senki nem nézte le úgy a tanárokat, mint Lannert Judit.
A tiszás oktatási miniszter a Klubrádióban arról beszélt, hogy ma az megy pedagógusnak, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhezálló, „és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”.
Lannert így folytatta: Magyarországon azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van, és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. „Meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat, a sok kisiskolát, igen. (...) Én az összes iskolaigazgatót leváltanám.”
Rétvári a fentieket úgy kommentálta, hogy ez nem nyelvbotlás volt Magyar Péter emberétől, és nem elszólás volt a tiszás oktatási minisztertől. Lannert Judit valójában ezeket gondolja az összes magyar tanárról.
„Ez bármilyen kormánytagtól elfogadhatatlan, na de egy oktatási minisztertől végképp. Semmire nem tartja azokat a pedagógusokat, akiknek a munkájáért felel? – tette fel a kérdést a tiszás miniszter. – Ennyire nem becsüli az összes igazgatót, hogy mindenkit szélnek eresztene? Bezáratná nemcsak a kistelepülési iskolákat, hanem a nagyvárosok kis létszámú gimnáziumait is? (...)
Lannert Judit nem méltó arra, hogy az iskolákért és a pedagógusokért feleljen. Lannert Juditnak távoznia kell!”
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