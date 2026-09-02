Távozásra szólították fel a tiszás oktatási minisztert! (VIDEÓ)

Rétvári Bence (KDNP-s politikus) legújabb videójában arról beszélt, hogy ez idáig még senki nem sértette meg a pedagógusokat, és még senki nem nézte le úgy a tanárokat, mint Lannert Judit.

A tiszás oktatási miniszter a Klubrádióban arról beszélt, hogy ma az megy pedagógusnak, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhezálló, „és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”.