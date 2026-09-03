Azonnali hatállyal levették a képernyőről az M5 egyik legnépszerűbb műsorát

Azonnali hatállyal megszüntette az M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés… című műsort a Duna Médiaszolgáltató Zrt – írja az Index.

A döntést azzal indokolták, hogy egy korábbi adás témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak.

A műsor megszüntetése mellett a történtek miatt a felelős csatornaigazgatóval szemben is megtették a szükséges jogi lépéseket. A nyilvánosan elérhető információk alapján az M5 csatornaigazgatói posztját maga a műsorvezető, Gulyás István tölti be.