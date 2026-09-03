Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 03.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 03.
csütörtök
m5 gulyás istván duna médiaszolgáltató közmédia

Azonnali hatállyal levették a képernyőről az M5 egyik legnépszerűbb műsorát

2026. szeptember 03. 19:54

Jogi eljárás is indul.

2026. szeptember 03. 19:54
null

Azonnali hatállyal megszüntette az M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés… című műsort a Duna Médiaszolgáltató Zrt – írja az Index

A döntést azzal indokolták, hogy egy korábbi adás témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak.

A műsor megszüntetése mellett a történtek miatt a felelős csatornaigazgatóval szemben is megtették a szükséges jogi lépéseket. A nyilvánosan elérhető információk alapján az M5 csatornaigazgatói posztját maga a műsorvezető, Gulyás István tölti be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A műsor megszüntetését a Duna Médiaszolgáltató a Telex megkeresésére erősítette meg. Az ügy előzménye, hogy a 444 csütörtökön arról írt: a közmédia megújulása ellenére továbbra is képernyőn maradhatott Gulyás István műsora. A döntéshez vezető utolsó adás az Új alkura készülnek a szuperhatalmak? címet viselte, amelyben többek között a Wall Street Journal értesüléseiről és a CIA igazgatójának moszkvai látogatásáról beszélgettek.

Az adás vendégei között ott volt Giró-Szász András, Orbán Viktor korábbi főtanácsadója, valamint Hegyi Gyula volt MSZP-s, illetve Fodor Gábor és Szent-Iványi István korábbi SZDSZ-es politikusok. A beszélgetésben egyebek mellett arról értekeztek, hogy a Kreml a háború eszkalációjára készülhet, a CIA vezetője pedig azért utazhatott Moszkvába, hogy megpróbálja lebeszélni Vlagyimir Putyint egy NATO-tagállam elleni esetleges támadásról.

Nyitókép: mediaklikk.hu

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanyago
2026. szeptember 03. 21:16
Sajnálom. Sokat néztük, szerettem. Egész érdekes témák is előkerültek, és értelmes emberek vitatták meg őket. Most az a módi, hogy a színvonalat kinyírni.... :(
Válasz erre
0
0
kiborg-2
2026. szeptember 03. 21:11
folyt. A videó bizonyítékokkal, dokumentumokkal és interjúkkal igazolja: a 444.hu már rég nem csupán médiatermék, hanem politikai érdekeket szolgáló, külföldi pénzekkel finanszírozott propagandaeszköz. Nézd meg, hogyan alakul át a függetlenség illúziója a politika szolgálatává, és kik állnak valójában a "független újságírás" mögött Magyarországon. *** 00:00 Néma csönd, kényes finanszírozók, zavaros működés. Mi rejlik a sárga függöny mögött? 01:57 A Bajnai-kör, avagy a 444 keltetője és az első kudarc. 09:25 Megjelenik Soros, irányt vált a 444, dől a pénz a globalistáktól. 19:02 A 444 feladata a 2022-es választások körül. 22:38 Új finanszírozók, új feladatok. Újra napirenden a királycsinálás.
Válasz erre
2
0
kiborg-2
2026. szeptember 03. 21:10
Szégyen!!! Nem is titkolják, hogy a 444 demagóg uszítására tiltották be a műsort. Mit titkol a 444? Patrióta dokumentumfilm youtu.be/JcT6IQQjcCs A 444.hu Magyarország egyik legismertebb "függetlenként" pozicionált médiuma, amely gyakran állítja magáról, hogy objektíven és pártatlanul tájékoztat. De vajon ki finanszírozza valójában, és kinek az érdekeit képviseli ez a portál? Ebben a dokumentumfilmben alaposan utánajárunk annak, honnan érkeznek a pénzek a 444-hez, hogyan fonódnak össze külföldi, amerikai és brüsszeli támogatások a szerkesztőség működésével, és milyen politikai szándékok húzódnak meg ezek mögött. Bemutatjuk a kapcsolati hálót, amelyben Magyar Péter európai parlamenti képviselő és brüsszeli érdekcsoportok játszanak kulcsszerepet. A videó bizonyítékokkal, dokumentumokkal és interjúkkal igazolja: a 444.hu már rég nem csupán médiatermék, hanem politikai érdekeket szolgáló, külföldi pénzekkel finanszírozott propagandaeszköz.
Válasz erre
3
0
broncobilly
2026. szeptember 03. 21:04
Nem baj,most a kólásdobozok jönnek.Nekik mindegy, hogy mi van, csak gyűlőlni lehessen,szép nemes lélekre vall. Visszavonom, a kólásdobozok nem gyülölködök, megfontolt,higgadt, tájékozott honfitársaink. Ők aztán senkit nem akasztanának fel,mert tisztelik a másképp gondolkodó embertársaikat. A kólásdobozokat szemétként összegyűjtik, majd megy a semmibe.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!