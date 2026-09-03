Azonnali hatállyal levették a képernyőről az M5 egyik legnépszerűbb műsorát

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Jogi eljárás is indul.
Azonnali hatállyal megszüntette az M5-ön sugárzott Ez itt a kérdés… című műsort a Duna Médiaszolgáltató Zrt – írja az Index.
A döntést azzal indokolták, hogy egy korábbi adás témaválasztása nem felelt meg a közmédia tartalmi és szakmai elvárásainak.
A műsor megszüntetése mellett a történtek miatt a felelős csatornaigazgatóval szemben is megtették a szükséges jogi lépéseket. A nyilvánosan elérhető információk alapján az M5 csatornaigazgatói posztját maga a műsorvezető, Gulyás István tölti be.
A műsor megszüntetését a Duna Médiaszolgáltató a Telex megkeresésére erősítette meg. Az ügy előzménye, hogy a 444 csütörtökön arról írt: a közmédia megújulása ellenére továbbra is képernyőn maradhatott Gulyás István műsora. A döntéshez vezető utolsó adás az Új alkura készülnek a szuperhatalmak? címet viselte, amelyben többek között a Wall Street Journal értesüléseiről és a CIA igazgatójának moszkvai látogatásáról beszélgettek.
Az adás vendégei között ott volt Giró-Szász András, Orbán Viktor korábbi főtanácsadója, valamint Hegyi Gyula volt MSZP-s, illetve Fodor Gábor és Szent-Iványi István korábbi SZDSZ-es politikusok. A beszélgetésben egyebek mellett arról értekeztek, hogy a Kreml a háború eszkalációjára készülhet, a CIA vezetője pedig azért utazhatott Moszkvába, hogy megpróbálja lebeszélni Vlagyimir Putyint egy NATO-tagállam elleni esetleges támadásról.
Nyitókép: mediaklikk.hu