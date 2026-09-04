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tisza Jámbor András szociális Magyar Péter béremelés

Kedves tiszások! Ne legyetek tiszásabbak Magyar Péternél!

2026. szeptember 04. 13:43

A szociális dolgozó, aki két helyen dolgozva nettó 500-at visz haza, hogy ebből fizesse a 200 ezres lakbért, és nevelje egyedül a két gyerekét, nem gonoszságból kér, hanem kétségbeesésből, és azért, mert ő azt várta az Orbán-rendszer leváltásától, hogy nem kell nyomorognia.

2026. szeptember 04. 13:43
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Jámbor András
Jámbor András
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„Kedves tiszások! Ne legyetek tiszásabbak Magyar Péternél!
Nem akarok abba a hibába esni, hogy pár vagy tízezer embert összekeverek egy 3 milliós szavazótáborral, de tényleg léteznek azok az emberek, akik abba állnak bele, amibe fölösleges. Most elsősorban nektek írnék, de talan másnak se érdektelen ez a szöveg.
Nyilván minden szavazótábor védi a saját pártját, és minden szavazótáborban vannak, akik ezt különböző mértékben és dühvel teszik. Ez természetes. De szerintem nem érdemes ezt úgy csinálni, hogy kárt okoztok a sajátjaitoknak.
Én értem, hogy miért bosszant fel titeket, hogy 16 év Orbán-rendszer rombolása után, ebben a költségvetési állapotban valaki kér a kormánytól. De akik kérnek, nem szórakozásból teszik.
A szociális dolgozó, aki két helyen dolgozva nettó 500-at visz haza, hogy ebből fizesse a 200 ezres lakbért, és nevelje egyedül a két gyerekét, nem gonoszságból kér, hanem kétségbeesésből, és azért, mert ő azt várta az Orbán-rendszer leváltásától, hogy nem kell nyomorognia.
Ugyanígy a rendőr, a kulturális dolgozó, a tűzoltó, a szakápoló, a rokkant, és folytathatnánk a sort: hitt és hisz egy jobb országban.
Rájuk nem lehet azt mondani, hogy követelődző és buta nép, mert ez pontosan az a hiba, amivel a régi ellenzék 16 évig budapesti és középosztálybeli buborékba zárta magát. Ne akarjátok ebbe a buborékba kényszeríteni a Tiszát.
Ne követeljetek türelmet attól, aki nem jön ki a hó végén, aki a gyógyszerei és a rezsi befizetése között választ. Ne förmedjetek rá arra, aki éhes, aki aggódik a gyerekéért, hogy mit képzel. Mert annyit képzel, hogy élni akar.
Ha valami csodálatos volt Magyar Péterben és az országjárásban, és remélhetőleg csodálnivaló lesz a kormányzásában, az az, hogy nem csupán antiorbánista volt, hanem visszaadta a hitet abban, hogy tisztességes munkával lehet tisztességesen élni ebben az országban!
És értsétek meg azt is: a politika olyan dolog, amiben nem lehet csak arra várni, hogy a jó emberek jól döntenek! A politika, és főként a kormányzás, érdekek harca!
Tegnap délután 6-kor még nem tudta a szociális minisztérium megmondani, hogy lesz-e béremelés a szektorban. Ma kora délutánra pedig már eldőlt! Egy hete még nem volt benne a költségvetésben, és ma sincs benne az a béremelés, amit most októberre ígért Magyar Péter!
Nyilvánvalóan a kormányban is különböző szempontok ütköznek, és ebben igenis számított a dolgozók, a szakszervezetek nyomásgyakorlása és a külső szereplőké! Én egy évvel ezelőtt a visszalépesemkor leírtam, ebben az érdekharcban kivülről megfogok küzdeni azért, hogy a kormányzaton belül azok nyerjenek, akik a számomra fontos érdekeket kepviselik.
Nem fogok acsarkodni, nem fogok toprozékolni, ha nem az lesz amit én akarok, de elfogom mondani a kritikámat mindig, és dicsérni is fogom a kormányt mindig, ha azt gondolom jó irányba megy.
És persze még mindig nem tudjuk – és nekem az a sejtésem, hogy a kormányban sem tudják pontosan –, mit jelent az a mondat, hogy „októberben és januárban két lépcsőben nagy arányú béremelés lesz”.
És ez is attól fog függeni, hogy a kormányon belül hogyan alakulnak a költségvetési érdekharcok, és milyen lesz a külső nyomás és megítélése az oktatási nevelők és a szociális dolgozók béremelésének!
Aki ma jobbat akar a honfitársainak, béremelést akar, az nem az ország ellen cselekszik, és nem is biztos, hogy a Tisza ellen!
Véssük egymás agyába még egyszer: együtt élünk ebben a hazában, és lehet, hogy mást gondolunk, de elvitatni a tisztességes szándékot nem érdemes!”

Nyitókép forrása: Jámbor András Facebook-oldala

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Összesen 28 komment

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2026. szeptember 04. 16:10
A szocialis munkások (németből származtatva Sozialarbeiter) jobban keresnek Németo-ban, Svájcban, Ausztriában, de minősitett és minőségi munkát kell felmutatni. A fizetéseket mindig BRUTTO értékben adják meg, tehát ebből le kell vonni az egyharmadát. A franciáknál, spanyoloknál és az olaszoknál a német fizetés felét keresik kb, bár itt mindig NETTO-ban adják meg a fizetést. Ha tényleg csak havi 5OO eurót keresnek Mo-n a szoc.munkások, az tényleg nagyon kevés. Persze, azt is közölni kellene, naponta hány órát dolgoznak ezért ? Mert a fenti országokban napi 8 órát kell "lejsztolni" mostoha körülmények között...
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Dunhill67
2026. szeptember 04. 16:08
az anyád retkes picsája te köcsög hajléktalan...az nyomorgott az Orbán-rendszer alatt még ti,'semmiresemalkalmas naplopók is jól éldegéltek...kérdés meddig?
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ALacic28
2026. szeptember 04. 15:43
Ilyen tehetségtelen, buta de nagyarcú virtuális kormányzás után nem 16 de fél év is elegendő lesz ahhoz, hogy semmire se legyen pénz! Gondolkodjunk csak, ha valóban mindent elloptak, mivel most ugye nem lopnak, kell lennie zsozsónak! De hol a pénz? Brüsszelből már naponta hazahozzák! De hol van? Miért nem jut semmire semmi? És a kérdések csak szaporodnak! Mondjuk egyszerre jónéhány volt tiszással: Hajrá Fidesz!
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Geza2
2026. szeptember 04. 15:29
"Rájuk nem lehet azt mondani, hogy követelődző és buta nép" Én sem mondanék ilyet, de aki Magyar Péter egyetlen szavát is elhitte, annak keserű csalódás lesz a követkető időszak.
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