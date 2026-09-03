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09. 03.
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köböl anita Magyar Péter kormányszóvivő

Aki érti, miért kell három kormányszóvivő, szóljon

2026. szeptember 03. 18:51

Én a mai kormányszóvivői tájékoztató után sem kapizsgálom.

2026. szeptember 03. 18:51
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
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„Aki érti, miért kell három kormányszóvivő, szóljon, én a mai kormányszóvivői tájékoztató után sem kapizsgálom. Az igazi kormányszóvivő ma Magyar Péter volt, ő sokkal többet beszélt, mint Köböl Anita kormányszóvivő, ő ismertetett számos döntést és minden kérdésre ő válaszolt. 

És most jól válaszolt, legalábbis ami a stílust illeti. Kiderült, Magyar Péternek nem áll rosszul, ha képes higgadt maradni, tud összeszedetten, világosan, érdekesen beszélni - igaz, az ellenzéki sajtó és média nem kapott szót, az ő támadó kérdései nem akadtak okot bosszankodásra. Mégis, el kell ismerni, a miniszterelnök most jó formában volt. Hogy tartalmilag egyetértünk-e vele, más kérdés. A mai nap engem arról győzött meg, hogy Magyar Péternek érdemes egy miniszterelnökhöz méltó stílust felvenni, a kiborulásait pedig megtartani a négy fal számára.”

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Nyitókép: Youtube/Képernyőkép

 

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
Palatin
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2026. szeptember 03. 21:04 Szerkesztve
"A hulladékgazdálkodás felülvizsgálatát jelentette be Magyar Péter...", olvasom valahol. Na hála istennek, akkor talán mégis lesz valami a saját embereinek, nyaligátorainak az átvilágitásából..
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Palatin
2026. szeptember 03. 21:01
A szomszédom, - egy vegyészprofesszor -, természetesen Fidesz-szavazó. Volt egy kutyája, Titán, egy szorgalmasan ugató, kicsit kótyagos eb. Mindig úgy ugatott, hogy: Wuff..., Wufff.., Wuff... De április 12. óta elkezdett úgy ugatni, hogy: Ruff..., Ruff..., Ruff... Kicsit furcsának tartottam a változást, talán kitört a kutyus egyik foga, vagy megdagadt a torka. Aztán a minap eltünt a kutyus. Kérdem a szomszédot, hogy mi van Titánnal, azt mondta, hogy elaltatta, mert tiszás beütéseket vélt nála felfedezni. Hát kutyavilág van manapság az igaz, ebben megegyeztünk. A szomszédom imádja az állatokat. A kutyust már különben is el akarta altattatni, mert a kutyus Tisza-szimpátiája csak egy tünete volt a teljes agyi leépülésének. Az állatkinzás esete nem áll fenn, fájdalommentesen elaltatta,
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Palatin
2026. szeptember 03. 20:59
Aki érti, miért kell három kormányszóvivő, szóljon... Hát azért, mert az egyik írni, a másik számolni, a harmadik beszélni tud. Ha a 3. elszólja magát, a 2. kiszámolja, az elsö meg írásban jelenti az eseményt Poloskának.
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lanygyongyfulbevaloval
2026. szeptember 03. 20:44
háát... ekkora seggnyalást... régen làtott az ember. undorító.
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