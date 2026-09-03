„Aki érti, miért kell három kormányszóvivő, szóljon, én a mai kormányszóvivői tájékoztató után sem kapizsgálom. Az igazi kormányszóvivő ma Magyar Péter volt, ő sokkal többet beszélt, mint Köböl Anita kormányszóvivő, ő ismertetett számos döntést és minden kérdésre ő válaszolt.

És most jól válaszolt, legalábbis ami a stílust illeti. Kiderült, Magyar Péternek nem áll rosszul, ha képes higgadt maradni, tud összeszedetten, világosan, érdekesen beszélni - igaz, az ellenzéki sajtó és média nem kapott szót, az ő támadó kérdései nem akadtak okot bosszankodásra. Mégis, el kell ismerni, a miniszterelnök most jó formában volt. Hogy tartalmilag egyetértünk-e vele, más kérdés. A mai nap engem arról győzött meg, hogy Magyar Péternek érdemes egy miniszterelnökhöz méltó stílust felvenni, a kiborulásait pedig megtartani a négy fal számára.”