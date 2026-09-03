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Azért nem kell ezentúl napi egymillió eurót fizetnünk, mert a magyar kormány ezentúl „betartja a bíróság kötelező érvényű ítéletét”?
„A ló, ami kilóg, egy szőrehullató, gonosz gebe. Manfred Webernek hívják. Az elkomcsisodott, ellibsisedett CSU prominense (Franz Josef Strauss éppen most adja le párttagkönyvét a túlvilágon), aki félig-meddig titokban itt járt nálunk a minap, hogy kedves barátjával, Magyar Péterrel találkozzon (similis simili gaudet).
Most pedig következzenek a kormánypárti sajtó (talán mondtam már: similis simili gaudet) beszámolói erről a megható találkozóról.
»A kormányfő beszámolója alapján az EPP elnöke segítséget ajánlott annak megoldására, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Magyar jelezte az elnöknek, hogy az ország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott bírságok jóváírását pedig az új uniós költségvetés tárgyalásakor fogják kérni.« (24)
»Magyar Webernek: Magyarország nem változtat a menekültügyi gyakorlatán
Weber segítséget ígért abban, hogy »»Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt.«« Mint emlékezetes, az EU Bírósága 2020.-ban és 2024.-ben is elítélte Magyarországot, mert az nem tartja be az uniós előírásokat a menekültek ügyintézése során. A helyzet rendezéséig máig napi 1 millió eurós úgynevezett kényszerítő bírságot kell fizetnünk, mert az ügyrenden a Tisza-kormány sem változtatott.
Magyar azt mondta Webernek, hogy Magyarország nem változtat a gyakorlatán és »»az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor««.« (444)”
Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet