Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 03.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 03.
csütörtök
Manfred Weber Magyar Péter Európai Néppárt

Kilóg az egész ló

2026. szeptember 03. 16:10

Azért nem kell ezentúl napi egymillió eurót fizetnünk, mert a magyar kormány ezentúl „betartja a bíróság kötelező érvényű ítéletét”?

2026. szeptember 03. 16:10
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A ló, ami kilóg, egy szőrehullató, gonosz gebe. Manfred Webernek hívják. Az elkomcsisodott, ellibsisedett CSU prominense (Franz Josef Strauss éppen most adja le párttagkönyvét a túlvilágon), aki félig-meddig titokban itt járt nálunk a minap, hogy kedves barátjával, Magyar Péterrel találkozzon (similis simili gaudet).

Most pedig következzenek a kormánypárti sajtó (talán mondtam már: similis simili gaudet) beszámolói erről a megható találkozóról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

»A kormányfő beszámolója alapján az EPP elnöke segítséget ajánlott annak megoldására, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Magyar jelezte az elnöknek, hogy az ország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott bírságok jóváírását pedig az új uniós költségvetés tárgyalásakor fogják kérni.« (24)

»Magyar Webernek: Magyarország nem változtat a menekültügyi gyakorlatán

Weber segítséget ígért abban, hogy »»Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt.«« Mint emlékezetes, az EU Bírósága 2020.-ban és 2024.-ben is elítélte Magyarországot, mert az nem tartja be az uniós előírásokat a menekültek ügyintézése során. A helyzet rendezéséig máig napi 1 millió eurós úgynevezett kényszerítő bírságot kell fizetnünk, mert az ügyrenden a Tisza-kormány sem változtatott.

Magyar azt mondta Webernek, hogy Magyarország nem változtat a gyakorlatán és »»az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor««.« (444)”

Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. szeptember 03. 17:44
jaja kilóg az egész ló !!! igazatok van !!!!!! nehogy már a ló patáját szopják!!!!!!... mikor ott a ló fasza is !!!!
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. szeptember 03. 16:50
Tehát hetente hazahozta bütyök-vitézyasszony-piszkosfred kapitány a 6.000.000.000 -t, visszaszereztek mit tudom én mennyi qrva sok milliárdot a tolvajoktól, államosították a kekvákat, nem.kell napi 1.000.000 eurt fizetni...etc...ennek ellenére nő az államadósság, nem lesz nyugdíjprémium, nem lesz semmi nyugdíjkieg, a rendőrök berughatnak a szülinapjukon, de fegyverpénz , vagy emelés az nem lesz, megszünik az otthonstart...viszont hipp-hopp már meg is érkeztek a megszorítások, mert csődben van az ország. Ezt meg hogy a 'csába sikerült? 4 hónap alatt. Tényleg qrva jó ez a kormány.
Válasz erre
8
0
herbert
2026. szeptember 03. 16:37
A lóláb, ami kilóg, nem lóé, hanem az ördögé, te barom.
Válasz erre
4
1
mostar2222
2026. szeptember 03. 16:36
Nyögvenyelős, kényszeres vagy zsolti. Jó látni.
Válasz erre
2
13
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!