„A ló, ami kilóg, egy szőrehullató, gonosz gebe. Manfred Webernek hívják. Az elkomcsisodott, ellibsisedett CSU prominense (Franz Josef Strauss éppen most adja le párttagkönyvét a túlvilágon), aki félig-meddig titokban itt járt nálunk a minap, hogy kedves barátjával, Magyar Péterrel találkozzon (similis simili gaudet).

Most pedig következzenek a kormánypárti sajtó (talán mondtam már: similis simili gaudet) beszámolói erről a megható találkozóról.