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09. 04.
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tisza párt trompler ildikó uniós támogatás

Annyian értették félre a tiszás kampányszlogent, hogy egyenlevélben kellett egyértelművé tenni: nem osztogatnak mindenkinek 800 ezer forint uniós pénzt

2026. szeptember 04. 11:37

A párt egyik automatikus válaszlevele szerint az összeg nem közvetlenül az állampolgároknak járó pénz, hanem a blokkolt uniós források egy főre vetített értéke.

2026. szeptember 04. 11:37
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Keringeni kezdett az interneten egy automatikus válaszlevél, amelyet Trompler Ildikó tiszás képviselő nevében küldtek ki. A szövegből arra követketethetünk, hogy sokan félreértették Magyar Péter azon, a kampányban többször elismételt állítását, hogy ha hazahozzák az uniós pénzeket, az fejenként 800 ezer forintot fog jelenteni minden magyarnak.

Trompler üzenetében kifejti:

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az „egy főre jutó 800 000 forintos uniós támogatás” nem olyan összeg, amelyet a magyar állampolgárok közvetlenül, készpénzben vagy bankszámlára megkaphatnak. A levél szerint ez Magyarország eddig blokkolt uniós forrásainak egy főre jutó, arányosított értéke.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a 800 ezer forint csupán egy, a teljes lakosságra vetített szemléltető összeg. „Ez tehát nem egyéni támogatás, amelyet igényelni vagy ügyfélkapun keresztül benyújtani lehet” – olvasható a válaszban.

A levél szerint az uniós forrásokat Magyarország fejlesztésére lehet felhasználni, ezért jelenleg nincs olyan nyomtatvány vagy igénylési lehetőség, amelyen keresztül a 800 ezer forintot magánszemélyként fel lehetne venni. A képviselői iroda arra is kéri a megkeresőt, hogy amennyiben nem erre a támogatásra gondolt, pontosan nevezze meg, miben tudnak neki segíteni.

A válasz így egyértelművé teszi: a kommunikációban szereplő közel 800 ezer forintos összeg nem személyenként kifizethető támogatás, hanem a Magyarországnak járó, blokkolt uniós források lakosságszám alapján kiszámított egy főre jutó értéke.

Forrás: Facebook

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 84 komment

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lofejazagyban-2
2026. szeptember 04. 13:33
a 2002-es szoci 19 ezer HUF újratöltve. Akkor még csekkeket is kiküldtek, amire ráírták a 19.000, aztán mentek a nyuggerek, hogy hol lehet beváltani. Népbarátok, helló!
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bagira004
2026. szeptember 04. 13:31
Ne eszkuzáld magad , tudjuk egy vad se igaz .
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angeleye
2026. szeptember 04. 13:26
Hát igen
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0
ördöngös pepecselés
2026. szeptember 04. 13:25
fitymafake 2026. szeptember 04. 12:59 nem tudom fityma, hogy a poloskapropaganda bemondta már de az unió arra készül, hogy eltörli a vétót a külpolitikában. Ez praktikusan annyit jelent, hogy egy brüsszeli ratyi dönti majd el, hogy mész a frontra vagy Budapesten árulod tovább a hazádat
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