Annyian értették félre a tiszás kampányszlogent, hogy egyenlevélben kellett egyértelművé tenni: nem osztogatnak mindenkinek 800 ezer forint uniós pénzt

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a 800 ezer forint csupán egy, a teljes lakosságra vetített szemléltető összeg. „Ez tehát nem egyéni támogatás, amelyet igényelni vagy ügyfélkapun keresztül benyújtani lehet” – olvasható a válaszban.

A levél szerint az uniós forrásokat Magyarország fejlesztésére lehet felhasználni, ezért jelenleg nincs olyan nyomtatvány vagy igénylési lehetőség, amelyen keresztül a 800 ezer forintot magánszemélyként fel lehetne venni. A képviselői iroda arra is kéri a megkeresőt, hogy amennyiben nem erre a támogatásra gondolt, pontosan nevezze meg, miben tudnak neki segíteni.

A válasz így egyértelművé teszi: a kommunikációban szereplő közel 800 ezer forintos összeg nem személyenként kifizethető támogatás, hanem a Magyarországnak járó, blokkolt uniós források lakosságszám alapján kiszámított egy főre jutó értéke.