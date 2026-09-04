Annyian értették félre a tiszás kampányszlogent, hogy egyenlevélben kellett egyértelművé tenni: nem osztogatnak mindenkinek 800 ezer forint uniós pénzt

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A párt egyik automatikus válaszlevele szerint az összeg nem közvetlenül az állampolgároknak járó pénz, hanem a blokkolt uniós források egy főre vetített értéke.
Keringeni kezdett az interneten egy automatikus válaszlevél, amelyet Trompler Ildikó tiszás képviselő nevében küldtek ki. A szövegből arra követketethetünk, hogy sokan félreértették Magyar Péter azon, a kampányban többször elismételt állítását, hogy ha hazahozzák az uniós pénzeket, az fejenként 800 ezer forintot fog jelenteni minden magyarnak.
Trompler üzenetében kifejti:
az „egy főre jutó 800 000 forintos uniós támogatás” nem olyan összeg, amelyet a magyar állampolgárok közvetlenül, készpénzben vagy bankszámlára megkaphatnak. A levél szerint ez Magyarország eddig blokkolt uniós forrásainak egy főre jutó, arányosított értéke.
A dokumentum hangsúlyozza, hogy a 800 ezer forint csupán egy, a teljes lakosságra vetített szemléltető összeg. „Ez tehát nem egyéni támogatás, amelyet igényelni vagy ügyfélkapun keresztül benyújtani lehet” – olvasható a válaszban.
A levél szerint az uniós forrásokat Magyarország fejlesztésére lehet felhasználni, ezért jelenleg nincs olyan nyomtatvány vagy igénylési lehetőség, amelyen keresztül a 800 ezer forintot magánszemélyként fel lehetne venni. A képviselői iroda arra is kéri a megkeresőt, hogy amennyiben nem erre a támogatásra gondolt, pontosan nevezze meg, miben tudnak neki segíteni.
A válasz így egyértelművé teszi: a kommunikációban szereplő közel 800 ezer forintos összeg nem személyenként kifizethető támogatás, hanem a Magyarországnak járó, blokkolt uniós források lakosságszám alapján kiszámított egy főre jutó értéke.
Nyitókép: Facebook