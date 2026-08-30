Márki-Zay Péter szerint a Tisza saját ellenzékét építheti fel, ha nem korrigál

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Hódmezővásárhely polgármestere szerint a Tisza vezetésének meg kell hallania a választók kritikáját, különben saját táborával kerülhet szembe.
Márki-Zay Péter élesen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert Unger Anna Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére történő megválasztása miatt – írja a vg.hu. Hódmezővásárhely polgármestere szerint a döntés komoly elégedetlenséget váltott ki a választók körében, és úgy látja, a Tisza vezetésének sürgősen változtatnia kellene. A politikus azt írta, „akármerre megy”, a döntéssel elégedetlen emberekkel találkozik, és szerinte a párt közösségi felületein, valamint más közéleti szereplők megszólalásaiban is érzékelhető a felháborodás.
Márki-Zay szerint Unger Anna kinevezése azért is aggályos, mert a választók egy része az elszámoltatás ügyének elárulását látja benne. Felidézte, hogy egyes közéleti szereplők Fidesz-paktumot emlegettek, miközben mások arra hívták fel a figyelmet, hogy Ungernek nem voltak korrupcióval kapcsolatos publikációi. Az új vezető első interjújáról azt írta, „az új tisztségviselő ingerülten utasította el a kérdéseket, és nem tett konkrét ígéretet.” Márki-Zay szerint a reakciók alapján többen alkalmatlannak tartják Ungert a tisztségre.
A hódmezővásárhelyi polgármester az ügyet más, általa kifogásolt döntésekkel is összekapcsolta. Kritizálta az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítását, amely szerinte versenyeztetés nélkül, meghívásos eljárásban, egyetlen ajánlat alapján valósult meg, továbbá kifogásolta a legfőbb ügyész pozíciójának parlamenti megerősítését is. Magyar Péternek azt üzente, hogy korábban képes volt korrigálni, ha egy döntése komoly ellenállást váltott ki.
„Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akaratával – most vajon miért?”
– fogalmazott.
Márki-Zay újabb, vasárnapi Facebook-bejegyzésében továbbvitte a gondolatmenetet, és arra figyelmeztetett, hogy ha elmarad a korrekció, a Tisza akár saját ellenzékét is létrehozhatja. Szerinte ez nem a Fideszhez kötődő politikusokból, hanem éppen a Tisza szavazóiból állhat össze. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is érdekelt a kormány sikerében, mert „ha a kormány sikeres, akkor az ország is sikeres.” Úgy véli, ehhez azonban a kormánynak és képviselőinek alázatosan kell politizálniuk, meg kell hallaniuk a társadalom kritikus hangját is, és nem szabad elszakadniuk a választóktól. A politikus szerint a jó szándékú bírálatot nem támadásként, hanem figyelmeztetésként kellene értelmezni.
Nyitókép: Telex/YouTube