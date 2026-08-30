Márki-Zay Péter szerint a Tisza saját ellenzékét építheti fel, ha nem korrigál

Márki-Zay Péter élesen bírálta a Tisza Pártot és Magyar Pétert Unger Anna Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére történő megválasztása miatt – írja a vg.hu. Hódmezővásárhely polgármestere szerint a döntés komoly elégedetlenséget váltott ki a választók körében, és úgy látja, a Tisza vezetésének sürgősen változtatnia kellene. A politikus azt írta, „akármerre megy”, a döntéssel elégedetlen emberekkel találkozik, és szerinte a párt közösségi felületein, valamint más közéleti szereplők megszólalásaiban is érzékelhető a felháborodás.

Márki-Zay szerint Unger Anna kinevezése azért is aggályos, mert a választók egy része az elszámoltatás ügyének elárulását látja benne. Felidézte, hogy egyes közéleti szereplők Fidesz-paktumot emlegettek, miközben mások arra hívták fel a figyelmet, hogy Ungernek nem voltak korrupcióval kapcsolatos publikációi. Az új vezető első interjújáról azt írta, „az új tisztségviselő ingerülten utasította el a kérdéseket, és nem tett konkrét ígéretet.” Márki-Zay szerint a reakciók alapján többen alkalmatlannak tartják Ungert a tisztségre.