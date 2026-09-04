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brüsszel bírság migráció Magyar Péter európai bizottság

Reagált a Bizottság Magyar Péternek a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében – egyelőre nem sok minden történt

2026. szeptember 04. 12:11

„Amit a bizottság részéről teszünk és tehetünk, az az, hogy szorosan és nagyon konstruktívan egyeztetünk a magyar hatóságokkal az ügyben” – fogalmazott a bizottsági szóvivő.

2026. szeptember 04. 12:11
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Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal a Magyarországra kiszabott, napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében – közölte a brüsszeli testület szóvivője csütörtökön. Mint fogalmazott, az egyeztetések „szorosan és konstruktívan” zajlanak. A bizottság azt követően reagált, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban többször is segítséget kért európai partnereitől a büntetés ügyében.

A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Bírósága által meghozott ítéletről van szó, ezért Magyarországnak és a bíróságnak kell megvizsgálnia, milyen lépések vezethetnek az ügy rendezéséhez. 

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Amit a bizottság részéről teszünk és tehetünk, az az, hogy szorosan és nagyon konstruktívan egyeztetünk a magyar hatóságokkal az ügyben”

– fogalmazott.

Felmerült az is, hogy a Magyarországra kiszabott bírságokat esetleg az Európai Unió következő többéves költségvetési keretéből téríthetnék meg utólag. A bizottság szóvivője erre azt válaszolta, hogy a kérdés elsősorban ahhoz kapcsolódik, miként tudja Magyarország kezelni az uniós bíróság által megfogalmazott aggályokat.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a kormányalakítás óta uniós szinten több szereplővel is tárgyaltak a migrációs bírság ügyéről. A miniszterelnök igazságtalannak nevezte a Magyarországgal szembeni eljárást, és azt hangsúlyozta, hogy a migrációs politika alapvető irányán nem kívánnak változtatni.

„Borzasztóan igazságtalannak tartom, ahogy Magyarországot kezelik ebben. Teljesen más volt a szituáció 2016 környékén, és most. Azok a jogszabályok, amelyeket az Európai Bizottság vitatott, amelyekről kimondta az Európai Bíróság, hogy nem felelnek meg az uniós jognak, teljesen más környezetben keletkeztek. Azóta folyamatosan szigorodik az uniós menekültügyi szabályozás. A tagállamok álláspontja is szigorodik” – fogalmazott Magyar Péter, aki egyúttal az előző kormány migrációs politikájának álláspontját is elismerte.

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
elektronelektor
2026. szeptember 04. 13:29
Látványosan vergődik a pszichopata és játssza a kiosztott szerepet. Miközben mindenki tudja hogy aláírta a migrációs paktumban való kötelező részvételt. Ezt a bolsevik-csicska hazudozó elmebeteget választották meg a szektahívők, ez van.
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0
1
google-2
2026. szeptember 04. 13:25
Róka fogta csuka - szorosan és konstruktívan.
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0
0
states3
2026. szeptember 04. 13:25
Mondanám, hogy hülyét csinál a pszichopata ripacsból a zunió, de hát már alapból az.
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0
0
europész
2026. szeptember 04. 13:18
Marad a napi egy milla.Fejik a tehenet akár van teje akár nincs.Ha nem jön tej akkor a vérér szivják Kellett nekünk unió?
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2
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