Reagált a Bizottság Magyar Péternek a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében – egyelőre nem sok minden történt

Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal a Magyarországra kiszabott, napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében – közölte a brüsszeli testület szóvivője csütörtökön. Mint fogalmazott, az egyeztetések „szorosan és konstruktívan” zajlanak. A bizottság azt követően reagált, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban többször is segítséget kért európai partnereitől a büntetés ügyében.

A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Bírósága által meghozott ítéletről van szó, ezért Magyarországnak és a bíróságnak kell megvizsgálnia, milyen lépések vezethetnek az ügy rendezéséhez.