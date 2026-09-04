Reagált a Bizottság Magyar Péternek a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében – egyelőre nem sok minden történt

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„Amit a bizottság részéről teszünk és tehetünk, az az, hogy szorosan és nagyon konstruktívan egyeztetünk a magyar hatóságokkal az ügyben” – fogalmazott a bizottsági szóvivő.
Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal a Magyarországra kiszabott, napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében – közölte a brüsszeli testület szóvivője csütörtökön. Mint fogalmazott, az egyeztetések „szorosan és konstruktívan” zajlanak. A bizottság azt követően reagált, hogy Magyar Péter az elmúlt napokban többször is segítséget kért európai partnereitől a büntetés ügyében.
A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Bírósága által meghozott ítéletről van szó, ezért Magyarországnak és a bíróságnak kell megvizsgálnia, milyen lépések vezethetnek az ügy rendezéséhez.
Amit a bizottság részéről teszünk és tehetünk, az az, hogy szorosan és nagyon konstruktívan egyeztetünk a magyar hatóságokkal az ügyben”
– fogalmazott.
Felmerült az is, hogy a Magyarországra kiszabott bírságokat esetleg az Európai Unió következő többéves költségvetési keretéből téríthetnék meg utólag. A bizottság szóvivője erre azt válaszolta, hogy a kérdés elsősorban ahhoz kapcsolódik, miként tudja Magyarország kezelni az uniós bíróság által megfogalmazott aggályokat.
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a kormányalakítás óta uniós szinten több szereplővel is tárgyaltak a migrációs bírság ügyéről. A miniszterelnök igazságtalannak nevezte a Magyarországgal szembeni eljárást, és azt hangsúlyozta, hogy a migrációs politika alapvető irányán nem kívánnak változtatni.
„Borzasztóan igazságtalannak tartom, ahogy Magyarországot kezelik ebben. Teljesen más volt a szituáció 2016 környékén, és most. Azok a jogszabályok, amelyeket az Európai Bizottság vitatott, amelyekről kimondta az Európai Bíróság, hogy nem felelnek meg az uniós jognak, teljesen más környezetben keletkeztek. Azóta folyamatosan szigorodik az uniós menekültügyi szabályozás. A tagállamok álláspontja is szigorodik” – fogalmazott Magyar Péter, aki egyúttal az előző kormány migrációs politikájának álláspontját is elismerte.
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