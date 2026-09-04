Hetente két-háromszor hazahoztak 6000 milliárd forint uniós pénzt, fejenként 800.000 forintot (OK, ezt sejtem, hogy ugyanaz, csak valahogy mindig visszaszökik Brüsszelbe, ezért kell újra és újra hazahozni – viszont most már jó lenne vigyázni rá, hogy többször ne lépjen meg).

Azaz több mint TIZENKÉTEZER milliárddal több pénzből gazdálkodhat a mostani magyar kormány, mint a korábbi.

Akkor miért nincsen meg a fedezete annak, hogy a rendőrök akár csak 5 százalékos béremelést kapjanak? Ennek a költségvetési többletterhe éves szinten kb. HÚSZ milliárd forint lenne.