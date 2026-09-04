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magyar kormány brüsszel rendőrség

Valaki segítsen, mert nem állnak össze a számok...

2026. szeptember 04. 07:55

Miért nincsen meg a fedezete annak, hogy a rendőrök akár csak 5 százalékos béremelést kapjanak?

2026. szeptember 04. 07:55
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Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
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„Valaki segítsen, mert nem állnak össze a számok... 

A magyar kormány visszavett több mint 1000 milliárd forint KEKVA vagyon. 

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Az új kormány felvett 5640 milliárd forint hitelt. 

Hetente két-háromszor hazahoztak 6000 milliárd forint uniós pénzt, fejenként 800.000 forintot (OK, ezt sejtem, hogy ugyanaz, csak valahogy mindig visszaszökik Brüsszelbe, ezért kell újra és újra hazahozni – viszont most már jó lenne vigyázni rá, hogy többször ne lépjen meg). 

Azaz több mint TIZENKÉTEZER milliárddal több pénzből gazdálkodhat a mostani magyar kormány, mint a korábbi. 

Akkor miért nincsen meg a fedezete annak, hogy a rendőrök akár csak 5 százalékos béremelést kapjanak? Ennek a költségvetési többletterhe éves szinten kb. HÚSZ milliárd forint lenne. 

Azaz 12.000 milliárd forintból 20 milliárd már elég lenne a rendőröknek egy minimális bérrendezésre. A megszerzett összeg nagyjából ezred része. 

A megfejtéseket »HÚSZ TÖBB MINT A TIZENKÉTEZER« jeligére kérem a póstafiókba.”

Nyitókép: Fcaebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

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Ödenburger
2026. szeptember 04. 10:17
Vegyük észre, hogy a Tisza gazdasági programjának két alapvető likviditást biztosító eleme van: az EU-s pénzek és az ún. visszaszerzett vagyon. Ezeket bevételi tényként kezelték a tervezetben, és a felhasználásukkal indulna be a gazdaság, meg pörögne fel a fogyasztás húzva pl. az ÁFA bevételeket. Ehhez képest a valóság az, hogy a "többször hazahozott" brüsszeli pénzek még sosem érkeztek meg, és érdemi vagyonvisszaszerzés sem történt (nem is fog, de ezt már sokszor kifejtettük). Ezért az egész program alapjaiban hibás. A Tisza híres szakértői futóhomokra építettek légvárat.
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bagira004
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2026. szeptember 04. 09:56 Szerkesztve
Lop stop kormány a béremeléseket , nyugdíjemeléseket ukrán véres háborba küldte népirtás kapcsán.
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survivor
2026. szeptember 04. 09:46
Mi a rossz az Alkotmanyban ?
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nyugalom
2026. szeptember 04. 09:43
Vmilyen felmerés szerint a lakossag 61 %-a elegedetlen az Alkotmannyal! Mindenki ismeri? Jogasz? Ki fogja megalkotni? A nép?
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