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Miért nincsen meg a fedezete annak, hogy a rendőrök akár csak 5 százalékos béremelést kapjanak?
„Valaki segítsen, mert nem állnak össze a számok...
A magyar kormány visszavett több mint 1000 milliárd forint KEKVA vagyon.
Az új kormány felvett 5640 milliárd forint hitelt.
Hetente két-háromszor hazahoztak 6000 milliárd forint uniós pénzt, fejenként 800.000 forintot (OK, ezt sejtem, hogy ugyanaz, csak valahogy mindig visszaszökik Brüsszelbe, ezért kell újra és újra hazahozni – viszont most már jó lenne vigyázni rá, hogy többször ne lépjen meg).
Azaz több mint TIZENKÉTEZER milliárddal több pénzből gazdálkodhat a mostani magyar kormány, mint a korábbi.
Akkor miért nincsen meg a fedezete annak, hogy a rendőrök akár csak 5 százalékos béremelést kapjanak? Ennek a költségvetési többletterhe éves szinten kb. HÚSZ milliárd forint lenne.
Azaz 12.000 milliárd forintból 20 milliárd már elég lenne a rendőröknek egy minimális bérrendezésre. A megszerzett összeg nagyjából ezred része.
A megfejtéseket »HÚSZ TÖBB MINT A TIZENKÉTEZER« jeligére kérem a póstafiókba.”
Nyitókép: Fcaebook