Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 04.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
09. 04.
péntek
matolcsy györgy vizsgálat magyar nemzeti bank

Megszólalt Matolcsy György: „Állok elébe az összes vizsgálatnak”

2026. szeptember 03. 21:22

A volt jegybankelnök szerint az MNB alapítványaiba került vagyon közpénz maradt, ezért szerinte indokolt annak teljes körű ellenőrzése.

2026. szeptember 03. 21:22
null

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke videóban reagált az MNB alapítványi vagyonával kapcsolatos vizsgálatokra – írja az Index. Mint mondta, a jegybank alapítványaiba közpénz került, amely szerinte soha nem veszítette el közpénzjellegét. 

A Magyar Nemzeti Bank az alapítványaiba közpénzt tett, és ez a közpénz soha nem veszítette el közpénz jellegét”

– fogalmazott. Hozzátette, szerinte ezt a vagyont az Állami Számvevőszéknek lehet, és kell is vizsgálnia.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A volt jegybankelnök szerint tévesen tulajdonítják neki azt az állítást, hogy az alapítványi vagyon elveszíthette közpénzjellegét. Úgy véli, ez egyrészt egy, az alapítványokat képviselő jogász hibás érveléséből, másrészt egy olyan törvényjavaslatból eredhet, amelyből végül nem lett jogszabály. Matolcsy szerint végül olyan törvény született, amely egyértelműen kimondta, hogy a jegybanki alapítványok pénze továbbra is közpénz, ezért annak ellenőrzése az ÁSZ feladata.

Matolcsy közgazdasági szempontból is különbséget tett a jegybank és a költségvetés pénze között. Elmondása szerint a jegybank pénze nem adóforintokból származik, hanem többek között devizaügyletekből és kamatbevételekből. Példaként a devizahitelek 2014-es forintosítását hozta fel, amelyhez az MNB 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre. A jegybank az ügyleten eredményt ért el, és ezt a pénzt helyezte el alapítványaiban. Matolcsy hangsúlyozta, hogy az erről szóló döntést az MNB igazgatósága egyhangúlag hozta meg.

A volt jegybankelnök szerint helyes, hogy vizsgálat indult annak feltárására, mi történt az alapítványokba került vagyonnal. „Minden közpénzt, így az MNB alapítványában lévő pénzt is alapos vizsgálat alá kell venni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés működését is ellenőrizni kell. 

„A magam részéről állok elébe az összes ilyen vizsgálatnak”

– zárta mondandóját. Az MNB közben nyilvánosságra hozta az elmúlt másfél évben kötött szerződéseinek listáját is, amelyből kiderült, hogy a Matolcsy-korszak utolsó bő két hónapjában több mint 60, míg Varga Mihály vezetése alatt másfél év alatt több mint 200 szerződést kötött a jegybank.

Nyitókép: Youtube/Képernyőkép 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
the-purge
2026. szeptember 03. 23:36
650 milliárdot elruletteztek, meg Ádinak lett sok szép Porsche és luxusingatlan a világ minden pontján. De végre, ennyi idő után, mikor már a kutya sem kérdezi, megengedi, hogy vizsgálódjanak. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
broncobilly
2026. szeptember 03. 22:23
Ezek a kólásdobozok nagyon szeretnének akasztani, erre mondta Karl May regényének (Old Death.2.rész) egyik szereplője(hajóskapitány) a banditáknak:"Uraim, ha még továbbra is akasztani akarnak,akaszák fel egymást(értsd kólásdobozok).
Válasz erre
2
0
Agricola
2026. szeptember 03. 22:08
Matolcsy szerint: Az aranytartalék stratégiai növelése pedig az egyik legbüszkébb eredményünk: az MNB összesen kb. 5,8 milliárd dollárért vásárolt aranyat, amely ma kb. 17 milliárd dollárt ér. Ez több mint 10 milliárd dollár, azaz 3400-4000 milliárd forint nyereséget jelent a magyar állam számára az aktuális USD/HUF és aranyárfolyamtól függően." "Senki nem minősítette volna,,veszteségnek” az aranybefektetést az elmúlt évek mélypontjain sem, és mindenki nyereségként kezeli a mai értéken. Ugyanez az elv vonatkozik a GTC-részvénycsomagra is. A mögöttes ingatlanvagyon értéke nem a tőzsdei kereskedési hangulat, hanem A BÉRBE ADOTT INGATLANOK HOSSZÚ TÁVÚ HOZAMA ALAPJÁN ÍTÉLENDŐ MEG."
Válasz erre
0
0
robokuty
2026. szeptember 03. 22:06
A bitón a helye….😱
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!