Megszólalt Matolcsy György: „Állok elébe az összes vizsgálatnak”

A volt jegybankelnök szerint tévesen tulajdonítják neki azt az állítást, hogy az alapítványi vagyon elveszíthette közpénzjellegét. Úgy véli, ez egyrészt egy, az alapítványokat képviselő jogász hibás érveléséből, másrészt egy olyan törvényjavaslatból eredhet, amelyből végül nem lett jogszabály. Matolcsy szerint végül olyan törvény született, amely egyértelműen kimondta, hogy a jegybanki alapítványok pénze továbbra is közpénz, ezért annak ellenőrzése az ÁSZ feladata.

Matolcsy közgazdasági szempontból is különbséget tett a jegybank és a költségvetés pénze között. Elmondása szerint a jegybank pénze nem adóforintokból származik, hanem többek között devizaügyletekből és kamatbevételekből. Példaként a devizahitelek 2014-es forintosítását hozta fel, amelyhez az MNB 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre. A jegybank az ügyleten eredményt ért el, és ezt a pénzt helyezte el alapítványaiban. Matolcsy hangsúlyozta, hogy az erről szóló döntést az MNB igazgatósága egyhangúlag hozta meg.

A volt jegybankelnök szerint helyes, hogy vizsgálat indult annak feltárására, mi történt az alapítványokba került vagyonnal. „Minden közpénzt, így az MNB alapítványában lévő pénzt is alapos vizsgálat alá kell venni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés működését is ellenőrizni kell.