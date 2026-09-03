Megszólalt Matolcsy György: „Állok elébe az összes vizsgálatnak”

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A volt jegybankelnök szerint az MNB alapítványaiba került vagyon közpénz maradt, ezért szerinte indokolt annak teljes körű ellenőrzése.
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke videóban reagált az MNB alapítványi vagyonával kapcsolatos vizsgálatokra – írja az Index. Mint mondta, a jegybank alapítványaiba közpénz került, amely szerinte soha nem veszítette el közpénzjellegét.
A Magyar Nemzeti Bank az alapítványaiba közpénzt tett, és ez a közpénz soha nem veszítette el közpénz jellegét”
– fogalmazott. Hozzátette, szerinte ezt a vagyont az Állami Számvevőszéknek lehet, és kell is vizsgálnia.
A volt jegybankelnök szerint tévesen tulajdonítják neki azt az állítást, hogy az alapítványi vagyon elveszíthette közpénzjellegét. Úgy véli, ez egyrészt egy, az alapítványokat képviselő jogász hibás érveléséből, másrészt egy olyan törvényjavaslatból eredhet, amelyből végül nem lett jogszabály. Matolcsy szerint végül olyan törvény született, amely egyértelműen kimondta, hogy a jegybanki alapítványok pénze továbbra is közpénz, ezért annak ellenőrzése az ÁSZ feladata.
Matolcsy közgazdasági szempontból is különbséget tett a jegybank és a költségvetés pénze között. Elmondása szerint a jegybank pénze nem adóforintokból származik, hanem többek között devizaügyletekből és kamatbevételekből. Példaként a devizahitelek 2014-es forintosítását hozta fel, amelyhez az MNB 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre. A jegybank az ügyleten eredményt ért el, és ezt a pénzt helyezte el alapítványaiban. Matolcsy hangsúlyozta, hogy az erről szóló döntést az MNB igazgatósága egyhangúlag hozta meg.
A volt jegybankelnök szerint helyes, hogy vizsgálat indult annak feltárására, mi történt az alapítványokba került vagyonnal. „Minden közpénzt, így az MNB alapítványában lévő pénzt is alapos vizsgálat alá kell venni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés működését is ellenőrizni kell.
„A magam részéről állok elébe az összes ilyen vizsgálatnak”
– zárta mondandóját. Az MNB közben nyilvánosságra hozta az elmúlt másfél évben kötött szerződéseinek listáját is, amelyből kiderült, hogy a Matolcsy-korszak utolsó bő két hónapjában több mint 60, míg Varga Mihály vezetése alatt másfél év alatt több mint 200 szerződést kötött a jegybank.
Nyitókép: Youtube/Képernyőkép