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hadházy ákos radnai márk centrum production besnyő dániel belügyminisztérium rendezvénysorozat vizsgálat

Várja a vizsgálatot az augusztus 20-i ünnepséget rendező cég vezetője

2026. augusztus 27. 09:05

Besnyő Dániel közölte, megkezdte a jogi lépések előskészítését.

2026. augusztus 27. 09:05
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Várja az augusztus 20-i ünnep közbeszerzési vizsgálatának eredményét Besnyő Dániel, az állami rendezvénysorozatot megvalósító cég vezetője, aki közölte, megkezdte a jogi lépések előkészítését. A Centrum Production vezetője saját közösségi oldalán reagált a rendezvényt érintő feljelentésekre, valamint arra, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

Mint ismert, Hadházy Ákos, korábbi országgyűlési képviselő azt állítja, hogy neki is elküldték azokat a leveleket, amelyekben az augusztus 20-i ünnepség körüli furcsa közbeszerzésekről írnak, és amelyek miatt már feljelentést is tettek. Hadházy szerint: 

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Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott.

A nyilvánosságra került levelezés kapcsán Besnyő Dániel, a Centrum Production vezetője szerda esti bejegyzésében azt írta, hogy a közbeszerzési eljárást természetesen nem ő bonyolította, az állami rendezvényszervező ügynökségtől kaptak meghívást az ajánlattételre.

Elismerte, hogy a Lounge Eventnél valóban van egy csapat olyan szakember, akik specifikus tudással és tapasztalattal rendelkeznek, s ezzel a 13 szakemberrel magánszemélyként szerződtek a projekt megvalósítási időszakára, a sikeres pályázatot követően, hogy ez a tudás a rendezvény létrehozását segítse.

A cégem nem tiszás cég, kormányoktól és pártoktól függetlenül működik több mint 20 éve, több mint 500 sikeres projekten vagyunk túl

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy az ő víziója az volt, hogy az augusztus 20-i rendezvénysorozatot szakmailag megújítsák, és mindezt felelős gazdálkodás mellett tegyék. Jelezte, hogy az állam a korábbi, mintegy 17 milliárd forint helyett idén 4 milliárd forintot költött a rendezvénysorozatra.

Annak érdekében, hogy átlássa a valós költségeket, információkat kért a Lounge Event cégtől azzal kapcsolatban, hogy a korábbi években kik és hogyan árazták a szolgáltatásokat. Addigra már az egész szakmának nyilvánvaló volt, hogy a Lounge nem fog állami rendezvényt megvalósítani és az is, hogy a nemzeti ünnepet is megrendezik, ahogy minden évben.

Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom. Várom a vizsgálat eredményét, mert meggyőződésem, hogy a tények egyértelmű tisztázása véget vet az engem és a cégemet ért alaptalan vádaknak és támadásoknak. A szükséges jogi lépések előkészítését megkezdtem

 – fogalmazott a cégvezető.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Kétes
2026. augusztus 27. 09:57
Megtette a szükséges jogi lépéseket? Talán emailt írt egy vidéki prókátornak?
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1
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vezker
2026. augusztus 27. 09:55
Milyen jogi lépések előkészitése, bazmeg! Ezzel árultad el magad.
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2
0
pollip
2026. augusztus 27. 09:49
Nem kell tartania semmitől. Nem lesz baj, sőt, minden rendben találtatik:-)))))
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0
0
Galerida
2026. augusztus 27. 09:33
Ha péter megérezhette a pisijén a tőzsdei árak váratlan emelkedését, akkor ezek is megérezhették, hogy egyedüli nyulak lesznek a halpiacon!
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4
0
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