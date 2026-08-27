Várja a vizsgálatot az augusztus 20-i ünnepséget rendező cég vezetője

Várja az augusztus 20-i ünnep közbeszerzési vizsgálatának eredményét Besnyő Dániel, az állami rendezvénysorozatot megvalósító cég vezetője, aki közölte, megkezdte a jogi lépések előkészítését. A Centrum Production vezetője saját közösségi oldalán reagált a rendezvényt érintő feljelentésekre, valamint arra, hogy a Belügyminisztérium vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

Mint ismert, Hadházy Ákos, korábbi országgyűlési képviselő azt állítja, hogy neki is elküldték azokat a leveleket, amelyekben az augusztus 20-i ünnepség körüli furcsa közbeszerzésekről írnak, és amelyek miatt már feljelentést is tettek. Hadházy szerint: