A rendszerváltó többség ennél azért megnyugtatóbb válaszokat érdemelne. Emberek tízezrei jártak ajtóról ajtóra, gyűjtötték az aláírásokat és kampányoltak azért, hogy tizenhat év után végre megtörténjen a rendszerváltás. Emberek milliói pedig abban a reményben helyezték a bizalmukat az új kormányba, hogy hosszú évtizedek után visszaadja a magyarok tisztességes politikába vetett hitét. Ezt a bizalmat nagyon nehéz felépíteni, elveszíteni viszont annál könnyebb.

Elvárható lenne ezért Radnai Márktól, hogy tisztázza, hogyan fordulhatott elő, hogy nem olvasta el ezeket az immáron belső vizsgálat tárgyát képező leveleket, milyen minőségben szerepelt a levelezésben, Zelcsényi Miklós miért hivatkozott rá az egyeztetések során, és mit tett azóta az ügy tisztázásáért. Sajnos ezek egyikére sem reagált a közleményében. Ahogy arra sem, hogyan kerülhetett a NER-es kötődésű Zelcsényi egyáltalán ismét a képbe, miután tavaly állítólag lemondott a Tisza rendezvényszervezői pozíciójáról.

Egyelőre nem bizonyított, hogy korrupció vagy előre lejátszott közbeszerzés történt. A kormány valóban rendkívül nehéz helyzetben volt: az eredeti szervezővel június végén bontott szerződést az állam, így néhány hét alatt kellett új szereplőt találni és befejezni egy félbemaradt országos rendezvénysorozat előkészítését.