Radnai Márk belebegtette: nem kellenek az ellenzék jelöltjei, így is felállhat az állami média felügyelete

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Radnai Márk szerint a médiaszakma jelölhet új tagokat a Független Közmédia Testületbe, a törvény azonban más feltételt szab – hívja fel a figyelmet a Média1.
Radnai Márk, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának TISZA párti alelnöke szerint
a következő körben médiaszakmai szervezetek jelölhetnek tagokat a Független Közmédia Testületbe (FKT), ha a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk továbbra sem állít olyan jelölteket, akiket a TISZA Párt támogatni tud.
A politikus a szerdai bizottsági döntést követően a Facebookon azt írta: a Művelődési Bizottság ismét meghallgatta az FKT-jelölteket.
A testület támogatta a három médiaszakmai jelölt, Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád, valamint a TISZA három jelöltje, Szabó György, Bálint Viktor és Hargitai Miklós továbbjutását.
A bizottság Bayer Juditot javasolta az FKT elnökének is.
A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk jelöltjeit a bizottság ezúttal sem támogatta.
Radnai Márk szerint a jelölés joga nem jelent automatikus tagságot, és a TISZA nem támogat olyan jelölteket, akikről úgy véli, hogy korábban részt vettek a közmédia működésének politikai befolyásolásában.
A politikus szerint az FKT hat taggal is megalakulhat, és kiírhatja a vezérigazgatói pályázatot. Radnai egyúttal azt írta: ha az ellenzéki pártok továbbra sem állítanak a TISZA által elfogadhatónak tartott jelölteket, „a következő lépésben a médiaszakma előtt nyílik meg ennek lehetősége”.
A hatályos médiatörvény azonban pontosabban fogalmaz, mint Radnai Márk bejegyzése, hívja fel a figyelmet a Média1.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 86. § (4) bekezdése szerint akkor nyílik meg a médiaszakmai jelölés lehetősége, ha a kormánypárti vagy az ellenzéki oldal nem állít jelöltet.
A jogszabály tehát nem azt az esetet nevesíti, amikor valamelyik oldal állít jelöltet, de a jelöltet a parlamenti bizottság nem támogatja, illetve nem tartja megfelelőnek.
A mostani helyzetben a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is állított jelölteket, a TISZA többségű Művelődési Bizottság azonban nem támogatta őket. Emiatt egyelőre nem egyértelmű, hogy Radnai Márk bejelentése alapján milyen jogi eljárásban és pontosan mikortól válhatnának a három pártok által fenntartott helyek médiaszakmai jelölések tárgyává.
A kormánypártok és a Mi Hazánk korábban Siklósi Beatrixot, Martí Zoltánt, illetve Moys Zoltánt jelölték az FKT-ba.
Radnai Márk szerint az FKT felállításának célja egy olyan közmédia létrehozása, amely nem a kormány vagy az ellenzék, hanem a közönség érdekeit szolgálja.
Nyitókép forrása: Facebook