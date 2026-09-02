Radnai Márk belebegtette: nem kellenek az ellenzék jelöltjei, így is felállhat az állami média felügyelete

A testület támogatta a három médiaszakmai jelölt, Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád, valamint a TISZA három jelöltje, Szabó György, Bálint Viktor és Hargitai Miklós továbbjutását.

A bizottság Bayer Juditot javasolta az FKT elnökének is.

A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk jelöltjeit a bizottság ezúttal sem támogatta.