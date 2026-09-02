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radnai márk fkt közmédia média1

Radnai Márk belebegtette: nem kellenek az ellenzék jelöltjei, így is felállhat az állami média felügyelete

2026. szeptember 02. 21:51

Radnai Márk szerint a médiaszakma jelölhet új tagokat a Független Közmédia Testületbe, a törvény azonban más feltételt szab – hívja fel a figyelmet a Média1.

2026. szeptember 02. 21:51
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Radnai Márk, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának TISZA párti alelnöke szerint

a következő körben médiaszakmai szervezetek jelölhetnek tagokat a Független Közmédia Testületbe (FKT), ha a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk továbbra sem állít olyan jelölteket, akiket a TISZA Párt támogatni tud.

A politikus a szerdai bizottsági döntést követően a Facebookon azt írta: a Művelődési Bizottság ismét meghallgatta az FKT-jelölteket.

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A testület támogatta a három médiaszakmai jelölt, Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád, valamint a TISZA három jelöltje, Szabó György, Bálint Viktor és Hargitai Miklós továbbjutását.

A bizottság Bayer Juditot javasolta az FKT elnökének is.

A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk jelöltjeit a bizottság ezúttal sem támogatta.

Radnai Márk szerint a jelölés joga nem jelent automatikus tagságot, és a TISZA nem támogat olyan jelölteket, akikről úgy véli, hogy korábban részt vettek a közmédia működésének politikai befolyásolásában.

A politikus szerint az FKT hat taggal is megalakulhat, és kiírhatja a vezérigazgatói pályázatot. Radnai egyúttal azt írta: ha az ellenzéki pártok továbbra sem állítanak a TISZA által elfogadhatónak tartott jelölteket, „a következő lépésben a médiaszakma előtt nyílik meg ennek lehetősége”.

A törvény nem az „alkalmas jelölt” hiányához köti ezt

A hatályos médiatörvény azonban pontosabban fogalmaz, mint Radnai Márk bejegyzése, hívja fel a figyelmet a Média1.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 86. § (4) bekezdése szerint akkor nyílik meg a médiaszakmai jelölés lehetősége, ha a kormánypárti vagy az ellenzéki oldal nem állít jelöltet.

A jogszabály tehát nem azt az esetet nevesíti, amikor valamelyik oldal állít jelöltet, de a jelöltet a parlamenti bizottság nem támogatja, illetve nem tartja megfelelőnek.

A mostani helyzetben a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is állított jelölteket, a TISZA többségű Művelődési Bizottság azonban nem támogatta őket. Emiatt egyelőre nem egyértelmű, hogy Radnai Márk bejelentése alapján milyen jogi eljárásban és pontosan mikortól válhatnának a három pártok által fenntartott helyek médiaszakmai jelölések tárgyává.

A kormánypártok és a Mi Hazánk korábban Siklósi Beatrixot, Martí Zoltánt, illetve Moys Zoltánt jelölték az FKT-ba.

Radnai Márk szerint az FKT felállításának célja egy olyan közmédia létrehozása, amely nem a kormány vagy az ellenzék, hanem a közönség érdekeit szolgálja.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 10 komment

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pollip
2026. szeptember 02. 22:44
De nagy szája van annak, aki közreműködött egy Tisza tv és Tisza rádió létrehozásában! Már most látszik, hogy a Tisza rádió és a Tisza tv nézőket és hallgatókat veszített a Kossuth rádió és az M1 f kiszámolása óta!
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Hohokam
2026. szeptember 02. 22:20
.... ezek a szarházi sehonnai degenerált nyikhajok...
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0
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Agricola
2026. szeptember 02. 22:15
"Radnai Márk belebegtette: nem kellenek az ellenzék jelöltjei, így is felállhat az állami média felügyelete" Sőt Radnai Márk szerint a Független Közmédia Testület ettől válik még Függetlenebbé!
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2
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streamreader
2026. szeptember 02. 22:13
Kormányozni, na azt NEM tudnak. A tiszadiktatúra még a saját szabályait sem tudja betartani. :D :D
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