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Szeretetország. Az, persze.
„Gulyás Istvánt biztonsági őrökkel vezettetik ki az épületből, kirúgják, átveszik a csatornát, kibeleznek még egy-két embert, aztán kannibál módjára a húsukból falatoznak.
Szeretetország. Az, persze.
Ismerem Gulyás Istvánt. Azt most hagyjuk is, milyen szakember, úgy negyven éve újságíró, Táncsics Mihály-díjas, vagyis olyasféle tudás birtokában van, amiről a Magyar-klikk kannibáljai csak álmodoznak.
Itt a valódi botrány az, hogy törvénytelen, erőszakos módszerekkel felszámolják mindazt, amit sok áldozattal, közösen létrehoztunk 1989 óta.
Gulyás István pedig megkapja majd az elégtételt a történtekért. Azt hiszem, hamarabb, mint azt sokan gondolnánk.
Arról azért érdemes elgondolkodni, hogy a nemzeti ellenállás, amiről olyan sokan beszélünk az elmúlt hónapokban, lassan új szintre lép. Mint látjuk, elpusztítják a hazánkat, lerontják kultúránkat, tönkreteszik azokat, akik az életüket tették fel arra, hogy Magyarország szebb, jobb, műveltebb, emberségesebb legyen.
Ha hagyjuk.
Az én válaszom: nem, nem hagyjuk.
Veled vagyunk, István!”
Nyitókép forrása: Szentesi Zöldi László Facebook-oldala