Itt a valódi botrány az, hogy törvénytelen, erőszakos módszerekkel felszámolják mindazt, amit sok áldozattal, közösen létrehoztunk 1989 óta.

Gulyás István pedig megkapja majd az elégtételt a történtekért. Azt hiszem, hamarabb, mint azt sokan gondolnánk.

Arról azért érdemes elgondolkodni, hogy a nemzeti ellenállás, amiről olyan sokan beszélünk az elmúlt hónapokban, lassan új szintre lép. Mint látjuk, elpusztítják a hazánkat, lerontják kultúránkat, tönkreteszik azokat, akik az életüket tették fel arra, hogy Magyarország szebb, jobb, műveltebb, emberségesebb legyen.