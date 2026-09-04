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m5 gulyás istván Ez itt a kérdés közmédia

Veled vagyunk, István!

2026. szeptember 04. 08:29

Szeretetország. Az, persze.

2026. szeptember 04. 08:29
Gulyá István
Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
Facebook

„Gulyás Istvánt biztonsági őrökkel vezettetik ki az épületből, kirúgják, átveszik a csatornát, kibeleznek még egy-két embert, aztán kannibál módjára a húsukból falatoznak. 

Szeretetország. Az, persze. 

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Ismerem Gulyás Istvánt. Azt most hagyjuk is, milyen szakember, úgy negyven éve újságíró, Táncsics Mihály-díjas, vagyis olyasféle tudás birtokában van, amiről a Magyar-klikk kannibáljai csak álmodoznak. 

Itt a valódi botrány az, hogy törvénytelen, erőszakos módszerekkel felszámolják mindazt, amit sok áldozattal, közösen létrehoztunk 1989 óta. 

Gulyás István pedig megkapja majd az elégtételt a történtekért. Azt hiszem, hamarabb, mint azt sokan gondolnánk. 

Arról azért érdemes elgondolkodni, hogy a nemzeti ellenállás, amiről olyan sokan beszélünk az elmúlt hónapokban, lassan új szintre lép. Mint látjuk, elpusztítják a hazánkat, lerontják kultúránkat, tönkreteszik azokat, akik az életüket tették fel arra, hogy Magyarország szebb, jobb, műveltebb, emberségesebb legyen.  

Ha hagyjuk.

Az én válaszom: nem, nem hagyjuk. 

Veled vagyunk, István!”

Nyitókép forrása: Szentesi Zöldi László Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

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Sorrend:
bannedop03-2
2026. szeptember 04. 10:11
Őszintén szólva én azt tartottam volna furcsának, ha Gulyás István és a műsora maradhatott volan. De így nem, így van jól. Ha lehet kérni, jó lenne a Hír tv-re átteni a műsort, hiszen rengeteg patrióta és szuverenista gondolkodó számára adtak plusszt a műsorai. Az a körülmény, ahogy az eltávolítás történt viszont csak abba a sorozatba illik bele, ami a Tisza aggresszivitásának a listáját bővíti. Elég csak megnézni Ruff Bálint telexes interjúját ahhoz, hogy hátborzongatóan és hányingerkeltően szembe jőjjön a közéleti valóság. Ez ellen csak a szervezett és kitartó elleneállás lehet hatásos. Nem szabad feladni. Ha feladjuk egy egész ország és nemzet vész el. A Ruff féle szemlélet és módszertan a lehető legveszélyesebb elegy: benne van a magyar vérkomcsi és a nyugati belliberális eszme összes, a jobb oldal által megvetett, eleme és stílúszkészlete. A legnagyobb ellenség nem Magyar Péter, hanem Ruff Bálint.
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3
0
dundi-fan
2026. szeptember 04. 10:05
Amikor a sok - vörös párttagkönyvével a párnája alótt - alvó, "demokratává", fideszessé vedlett, komcsi, alkoholista, demens nyugger visít, meg lámpavasazik, akkor lehet tudni, hogy az irány jó...
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0
4
hernadvolgyi-2
•••
2026. szeptember 04. 09:59 Szerkesztve
"13:35 A 444-en megjelenik Herczeg Márk Hibrid rendszerváltás a köztévében: a régi arcokkal megy tovább az M5..." "15:56 A Telex hasonlóan lendületes címmel, már-már diadalmasan számol be róla, hogy a közmédia azonnali hatállyal levette az M5 műsoráról Gulyás István konteós műsorát, az Ez itt a kérdést" "16:44 A Blikk hírül adja, hogy Biztonsági őrök vezették ki az épületből a közmédia csatornaigazgatóját" A TISZA logója a Rockefeller Brothers Fund logójának a tükörképe.
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0
0
Amerigo
2026. szeptember 04. 09:59
Árad a bolsevik pöce, mindenki gyanus, még az is aki visszafogott, de nem siet hatalmas nyelvcsapásokkal nyalintani és dicsérni az istenkirály új ruháját!
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4
0
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