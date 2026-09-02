Radnai Márk: Az ellenzék által jelölt tagok nélkül is megalakulhat a Független Közmédia Testület

Az ellenzék által jelölt tagok nélkül, hat fővel is meg tud alakulni a Független Közmédia Testület, és ha az ellenzéki pártok továbbra sem állítanak alkalmas jelölteket, akkor a következő lépésben a médiaszakma előtt nyílik meg ennek lehetősége – közölte Radnai Márk, az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás alelnöke a Facebookon, miután a testület szerdán ismételten nem támogatta az ellenzék jelöltjeit.

Radnai Márk azt írta: ismét arra kérték az ellenzéki frakciókat, hogy jelöljenek „felkészült, hiteles, szakmailag és emberileg alkalmas” személyeket, és azt ígérte, hogy az ilyen jelölteket támogatni fogják, függetlenül attól, melyik frakció jelöli őket.

A Tisza képviselője azt írta, hogy az ellenzéki pártok politikai konfliktust próbálnak építeni a folyamatból, és ezzel akadályozni próbálják a testület teljes felállását.