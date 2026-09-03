„A pontos napjára már nem emlékszem, de lassan 8 éve indult az M5-ön az Ez itt a kérdés…, aminek nem csak az első adását vezethettem, de sokáig tán én csináltam a legtöbbet.

Okos, bátor, sokrétű műsor volt, minden este más és más tartalommal és szinte mindig élőben.