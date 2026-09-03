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09. 03.
csütörtök
tisza m5 ez itt a kérdés …

Teljesen természetes, hogy egy ilyen műsor a Tisza és csahosai jelentette szellemi nívón nem maradhat a közmédiában

2026. szeptember 03. 20:33

Lassan 8 éve indult az M5-ön az Ez itt a kérdés…, aminek nem csak az első adását vezethettem, de sokáig tán én csináltam a legtöbbet.

2026. szeptember 03. 20:33
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Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
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„A pontos napjára már nem emlékszem, de lassan 8 éve indult az M5-ön az Ez itt a kérdés…, aminek nem csak az első adását vezethettem, de sokáig tán én csináltam a legtöbbet.

Okos, bátor, sokrétű műsor volt, minden este más és más tartalommal és szinte mindig élőben.

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Viták, ismeretterjesztés, politika, történelem, mint egy igazi, jó értelemben vett vidéki színház repertoárja. szerettem, jó volt csinálni, rengeteget tanultam ott.

Teljesen természetes, hogy egy ilyen műsor a Tisza és csahosai jelentette szellemi nívón nem maradhat a közmédiában.”

Nyitókép: Facebook 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
Polly_neni
2026. szeptember 03. 21:02
Az M5 egyik legjobb műsora volt. Nekem hiányozni fog, már semmit nem lehet a köztévén nézni, kivéve a sportot. Filmmúzeummá alakították, szerintem lesz még szarabb is...
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2
0
google-2
2026. szeptember 03. 20:56
A helyére kéne felállítani a közguillotint. Hadd szórakozzanak a bosszúállók, azt tán megértik!
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2
0
broncobilly
2026. szeptember 03. 20:56
Nem baj,most a kólásdobozok jönnek.Nekik mindegy, hogy mi van, csak gyűlőlni lehessen,szép nemes lélekre vall. Visszavonom, a kólásdobozok nem gyülölködök, megfontolt,higgadt, tájékozott honfitársaink. Ők aztán senkit nem akasztanának fel,mert tisztelik a másképp gondolkodó embertársaikat. A kólásdobozokat szemétként összegyűjtik, majd megy a semmibe.
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1
0
freely
2026. szeptember 03. 20:42
Kár, hogy fidesznyik voltál.
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0
8
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