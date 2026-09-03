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Lassan 8 éve indult az M5-ön az Ez itt a kérdés…, aminek nem csak az első adását vezethettem, de sokáig tán én csináltam a legtöbbet.
„A pontos napjára már nem emlékszem, de lassan 8 éve indult az M5-ön az Ez itt a kérdés…, aminek nem csak az első adását vezethettem, de sokáig tán én csináltam a legtöbbet.
Okos, bátor, sokrétű műsor volt, minden este más és más tartalommal és szinte mindig élőben.
Viták, ismeretterjesztés, politika, történelem, mint egy igazi, jó értelemben vett vidéki színház repertoárja. szerettem, jó volt csinálni, rengeteget tanultam ott.
Teljesen természetes, hogy egy ilyen műsor a Tisza és csahosai jelentette szellemi nívón nem maradhat a közmédiában.”
Nyitókép: Facebook